ETV Bharat / state

లాభాలతో పాటు ప్రజలకు ఆరోగ్యం - డ్రాగన్, అంజీరాలు పండిస్తున్న యువకుడు

ఎన్టీఆర్ జిల్లా యువకుడి విజయ ప్రస్థానం - పదిమందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శం

DRAGON FRUIT FARMING
Software Engineer Turns Farmer (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Software Engineer Turns Farmer: సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగానికి స్వస్తి చెప్పి, తనకు ఇష్టమైన రంగంలో రాణించాలని భావించాడీ యువకుడు. కేవలం తాను మాత్రమే ఎదగడం కాదు, తనతో పాటు పది మందికి ఉపాధిని కల్పించాలని గట్టిగా సంకల్పించాడు. లాభాలతో పాటు ప్రజలకు ఆరోగ్యం తెచ్చిపెట్టే డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌, అంజీరా పంటలు పండించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. సరికొత్త ఆలోచనలతో, వినూత్న పద్ధతుల్లో పంటలు సాగు చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.

మంచి ప్యాకేజీతో కొలువు కానీ: ఈ యువకుడి పేరు వెంకటేశ్వరరావు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా శ్రీరాంపురం ఇతని స్వస్థలం. 2008లో చదువు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఉద్యోగ నిమిత్తం హైదరాబాద్ వెళ్లాడు. అక్కడ ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో మంచి ప్యాకేజీతో కొలువు సాధించాడు. అక్కడ పని చేస్తున్న సమయంలోనే వ్యవసాయంపై ఆసక్తి కలిగింది. కొంతమంది సలహాలతో సొంతూరిలో తనకున్న రెండెకరాల పొలంలో డ్రాగన్‌, అంజీరా పంటలు పండించాలని భావించాడు.

Software Engineer Turns Farmer (ETV)

సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా: 2020లో కరోనా కారణంగా ఆఫీసు వాళ్లు 'వర్క్ ఫ్రమ్‌ హోం' ఇచ్చారు. దీంతో ఇంటి వద్ద నుంచే పని చేస్తూ పొలం పనులు చూసుకునేవాడు. అలా వ్యవసాయంపై మక్కువ మరింత పెరిగింది. పంటల సాగు గురించి పూర్తి అవగాహన పెంచుకున్నాడు. రెండేళ్ల తర్వాత, ఆఫీసుకు రావాలని కబురు వచ్చింది. కానీ అప్పటికే మనసు పొలంపై మళ్లింది. ఇక్కడే వ్యవసాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వెంటనే తన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు.

ఉన్న రెండెకరాలతో పాటు మరికొంత భూమిని కొనుగోలు చేశాడు. డ్రాగన్‌ తోటలో అంతర పంటలు వేస్తూ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నాడు వెంకటేశ్వరరావు. సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఏడాదికి రూ. 10 లక్షల ప్యాకేజీ వచ్చేదని, ఇప్పుడు అదే డబ్బును ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసి సంపాదిస్తున్నట్లు ఆనందంగా వివరిస్తున్నాడు.

"డ్రాగన్ మొక్కల్లో తైవాన్ పింక్, అమెరికన్ బ్యూటీ, సయామ్ రెడ్, జంబో రెడ్ వంటి రకాలు ఉంటాయి. నేను అమెరికన్ బ్యూటీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. రెండో సంవత్సరం నుంచే ఎకరానికి 4 నుంచి 5 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది. 2019లో నేను హైదరాబాద్‌లో ఉన్నప్పుడే మార్కెటింగ్‌పై దృష్టి పెట్టాను. అప్పట్లో కిలోకు రూ.170-180 ధర ఉండేది. ఎకరానికి ఐదారు లక్షల ఆదాయం వచ్చేది. కరోనా టైంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ తోట పనులు చూసుకున్నా. తర్వాత ఆఫీసుకు రమ్మనడంతో జాబ్ మానేసి పూర్తిగా వ్యవసాయం మీదే దృష్టి పెట్టాను. అంతర పంటగా 400 మహాగని మొక్కలు వేశాను. ఏటా 500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాను. జాబ్ మానేసేటప్పుడు నాకు రూ.9.5 లక్షల ప్యాకేజీ ఉండేది. ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువే సంపాదిస్తున్నా. కాలుష్యం లేని వాతావరణంలో ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉన్నాను." - వెంకటేశ్వరరావు, యువ రైతు

700 కిలోలకు పైగా దిగుబడి: తోటి రైతుల నుంచి సలహాలు తీసుకొని వ్యవసాయంలో పట్టు సాధించాడీ యువకుడు. రైతాంగానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను పరిశీలించాడు. నూతన సాగు విధానాలను తెలుసుకున్నాడు. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాధారణంగా ఎకరానికి ఐదు టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది. అయితే మంచి పద్ధతులను అనుసరిస్తే 5 నుంచి 8 టన్నుల దిగుబడి అందుకోవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు. అలాగే అంజీరా ఎకరానికి 600 కిలోల దిగుబడి వస్తుంది. ఇందులో కూడా ఆధునికతను జోడించి 700 కిలోలకు పైగా దిగుబడి సాధిస్తున్నాడు. ఇలా ఏటా 10 నుంచి 12 లక్షల ఆదాయం పొందుతున్నాడు.

"తమ్ముడిని చిన్నమ్మ వాళ్లు కష్టపడి చదివించారు. హైదరాబాద్ వెళ్లి సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు చేస్తానంటే మొదట్లో మేం వద్దన్నాం. కానీ జాబ్ వదిలేసి వచ్చేశాడు. ఇప్పుడు బాగానే సక్సెస్ అయ్యాడు." - గ్రేషమ్మ, వెంకటేశ్వరరావు సోదరి

"అమ్మకాలూ తనే చూసుకుంటున్నాడు. ఆఫీస్ వాళ్లు మళ్లీ రమ్మన్నారు. కానీ అమ్మానాన్నలు మార్కెటింగ్ చేయలేరని పర్మనెంట్‌గా రిజైన్ చేశాడు. జాబ్‌లో అయితే మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే మనకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. పైగా మన ద్వారా నలుగురికి ఉపాధి కల్పించినట్టు ఉంటుంది. తక్కువ ధరకే స్థానికులకు పండ్లు అందించవచ్చనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడే ఉండిపోయాం." - అరుణ, వెంకటేశ్వరరావు భార్య

గ్రామస్థులు నుంచి విమర్శలు: మంచి ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని తిరిగి ఇంటికి రావడంతో మొదట్లో గ్రామస్థులు, బంధువుల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం వ్యవసాయంలో ఆదాయం లేక అందరూ నగరాలకు వలస వెళ్తున్నారు. అలాంటిది నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడేం చేస్తావని ఎగతాళి చేశారు. కానీ అవేం పట్టించుకోలేదు. విభిన్న పద్ధతుల్లో పంటల ద్వారా విజయం సాధించి విమర్శకులకు సమాధానం చెప్పాడని అంటున్నారు వెంకటేశ్వరరావు కుటుంబ సభ్యులు. భవిష్యత్తులో మరికొన్ని రకాల పంటలు పండిస్తానని అంటున్నాడు. మరింత మందికి ఉపాధి కల్పించడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు వెంకటేశ్వరరావు.

అరుదైన గౌరవం - ఈ డాక్టర్​ హార్స్​ రైడర్ కూడా​

కాకినాడ 'భాను'డి కొత్త ఆవిష్కరణ - ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం కోసం ఎదురుచూపు

TAGGED:

SOFTWARE ENGINEER QUIT JOB
DRAGON FRUIT FARMING
ANJEER CULTIVATION AP
MAHOGANY DRAGON FRUIT
SOFTWARE ENGINEER FARMING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.