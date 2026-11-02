పొలంలో కుంటలు తవ్వితే ఇంత లాభమా? - సంగారెడ్డికి చెందిన రైతు వెంకటయ్య ఏం చేశాడంటే?
Farm Ponds Created For Farming : ఎల్నినో వేళ వరి సహా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పండిస్తూ వెంకటయ్య అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. ఉపాధి హామి పథకం కింద రైతు కొలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
Published : November 2, 2026 at 9:50 AM IST
కరవు కోరలు చాచి కాటు వేసేందుకు చూస్తున్న ప్రస్తుత రోజుల్లో దానిని అధిగమించి సాగు చేసి అద్భుతమైన ఫలితాలను గడిస్తున్నాడు ఓ రైతు. ఒక్క వరి పంట మాత్రమే కాదు. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు పండిస్తూ అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలానికి చెందిన రైతు వెంకటయ్య. అసలు ఆయన సాగు చేసే విధానం ఏంటి? దీని ద్వారా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందుతున్నాడు.? అనే అంశాలన్నీ ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఎల్నినో ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు. పంటకు పెట్టిన పెట్టుబడులు సైతం రాక అప్పుల్లోకి కూరకుపోతున్నారు. కానీ సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలానికి చెందిన రైతు వెంకటయ్య వరితో పాటు ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లను పండిస్తూ మంచి లాభాలు పొందుతున్నాడు. నీటి సౌకర్యం లేక పంటలు పండక గతంలో చాలా ఇబ్బందులు పడేవాడే ఈ రైతన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా మూడు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో సుమారు రెండు గుంటల మేర కుంట తవ్వించాడు. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టుకొని కరవు కాలంలో గట్టెక్కుతున్నాడు.
''ఇక్కడ కుంట తవ్వనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు మాకు నీళ్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఆ తర్వాత పంట ఎండిపోతుంటే అక్కడ బోర్ వెయించుకుని ఆ నీటిని వినియోగించుకుంటున్నాం. వర్షం నీళ్లు వచ్చినప్పుడు ఈ కుంటలో నిప్పేసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత మోటరు సాయంతో ఆ నీటిని వాడుకుంటున్నాం. ఇది మాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వర్షాలు లేని కాలంలో అక్కడ బోరు వేసిన తర్వాత కూడా ఆ కుంటలో నీరు నింపుకుంటున్నాను. పదేళ్ల క్రితం మాకు అంత బీడ్ పొలం ఉండేది. గత రెండేళ్ల నుంచి ఈ కుంట వల్ల నీరు బాగా ఉండటంతో పంటలు బాగా పండుతుంది'' - వెంకటయ్య, రైతు
వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టి వ్యవసాయం భూమిలో
ఈ విధానం చాలా రోజుల నుంచి అమలులో ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం ఎల్నినో ఉద్ధృతి ఎక్కువ అవుతున్న నేపథ్యంలో నీటిని పొదుపుగా వాడడానికి ఈ పద్ధతి చాలా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నీటిని ఒడిసి పట్టడం వల్ల భూగర్భ జలాలు పెరగడమే కాకుండా నీటి కొరతను అధిగమించవచ్చని చెబుతున్నారు. అదే పద్ధతిని అవలంబిస్తూ రైతు వెంకటయ్య తనకున్న వ్యవసాయ భూమిలో అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి. మిరప, ఆకుకూరలు, తీగజాతికి సంబంధించిన కూరగాయలను సాగు చేస్తూ మంచి లాభాలు పొందుతున్నానని చెబుతున్నారు.