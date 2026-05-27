రూ.2 వేలు లేక బీఈడీ చేయలేదు - 20 ఏళ్ల తర్వాత రాష్ట్రంలో మూడో ర్యాంక్
రూ.2,000 కొరత కారణంగా B.Ed.లో చేరలేకపోయారు - 20 ఏళ్ల తర్వాత పరీక్ష రాసి, ఉత్తీర్ణం - ఉపాధ్యాయుడిగా ఉన్న అనుభవం వల్ల సులభతరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 12:20 PM IST
Updated : May 27, 2026 at 12:43 PM IST
Venkata Naga Baji : ఒక పట్టుదల, ఆశ, కష్టసాధన గాథ ఇది. తెనాలిలోని రామలింగేశ్వరపేటకు చెందిన తోకల వెంకట నాగబాజి పేరు వినగానే మనం ఒక సాధారణ వ్యక్తిని ఊహించగలం. వెంకట నాగబాజి ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించి, చదువులో ప్రతిభ చూపించారు. గుప్తా కళాశాలలో B.Sc. పూర్తి చేసి, తరువాత బాపట్లలోని ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో రసాయన శాస్త్రంలో M.Sc. చేశారు. ఈ రెండు కోర్సులలో ఆయన ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. చదువులో ఉన్న ప్రతిభతో బతుకుప్రయాణం మొదలైందట. కానీ ఆయన సాధారణ విద్యార్థి మాత్రమే కాదు, పరిశోధనలో కూడా ముందంజ వేసారు. త్రిప్స్ అనే చీడపీడల నివారణకు తులసి, వేప ఆకులను వినియోగించడంపై ఒక పరిశోధనా పత్రం సమర్పించి, రాజస్థాన్లోని సన్రైజ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి Ph.D. పట్టా పొందారు. ఇది ఆయన శాస్త్రీయ పట్టభద్రుడిగా ఎదగటంలో ఒక ముఖ్యమైన మెట్టు.
2వేలు లేక వదిలేసిన కోర్సు : అయితే ఇక్కడ కథ మళ్లీ కొత్త మలుపు తీసుకుంది. 2006లో ఆయన B.Ed. కోర్సులో చేరాలని ప్రయత్నించారు. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా మారడం ఆయన కల. ఆ కోర్సులో చేరటానికి నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్షలో రాష్ట్ర స్థాయిలో 54వ ర్యాంకు కూడా సాధించారు. అయితే ప్రవేశ రుసుము రూ.8,000. ఆయన వద్ద ఉన్న రూ.6,000 మాత్రమే. అదనంగా రూ.2,000 చెల్లించలేకపోయి కోర్సులో చేరకుండానే ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఈ సంఘటన ఆయనకు ఒక పెద్ద వేదనగా నిలిచింది.
20 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ పరీక్ష రాసిన బాజి : అయితే అతని పట్టుదల అక్కడితోనే ఆగలేదు. కాలం గడిచింది ఆయన నూజివీడులోని IIITలో రసాయన శాస్త్ర అధ్యాపకుడిగా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఆయన కల మాత్రం మరచిపోలేదు. మళ్లి 20 ఏళ్ల తర్వాత, 2026 EdCET పరీక్షకు హాజరయ్యారు. ఈసారి ఆయన రాష్ట్ర స్థాయిలో 3వ ర్యాంకును సాధించి, తన కలను చేరుకునే దిశగా ఒక పెద్ద అడుగు వేసారు.ఈ విజయానికి ఆయన కుటుంబం, ముఖ్యంగా భార్య మాధవీలత అందించిన ప్రోత్సాహం కారణమని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
అనుభవంతో పరీక్ష రాయడం సులభమైంది : భార్యతో కలిసి కుటుంబ బాధ్యతలను పంచుకుంటూ పట్టుదలతో ముందుకు సాగడం ఆయన విజయ రహస్యం."బోధనా వృత్తిలో అనుభవం ఉన్న కారణంగా ఈ పరీక్ష రాయడం సులభంగా అనిపించింది," అని వెంకట నాగబాజి ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఆయన B.Ed. పూర్తి చేసి, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా మారాలని తన కలను సాకారం చేసుకునేందుకు కృషి కొనసాగిస్తానని తెలిపారు.
పట్టుదలతో అడ్డంకులు ఎదురైనా, కలలను నెరవేర్చుకోవచ్చు. సమయం లేకపోవచ్చు, అవకాశాలు సరిగా లభించకపోవచ్చు, కానీ కష్టపడే తత్వం ఉంటే అన్నీ సాధ్యమే. వెంకట నాగబాజి కథ ప్రతీ యువకుడికి, ప్రతీ సాధించాలనుకునేవారికి ప్రేరణగా నిలుస్తుంది.
