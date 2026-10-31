సమస్యలకు నిలయంగా వెంకట్రెడ్డి నగర్ డివిజన్ - గుంతల రోడ్లు, డ్రైనేజీలీకులతో ప్రజల అవస్థలు
Lack of Facilities in Venkat Reddy Nagar : కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని వెంకట్రెడ్డి నగర్ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించాలని కోరుతున్నారు.
Published : October 31, 2026 at 5:05 PM IST
ఇళ్లు అలకగానే పండగ కాదు. కొత్త డివిజన్ ఏర్పడినంత మాత్రాన అభివృద్ధి సాధ్యం కాదని నిరూపిస్తోంది వెంకట్రెడ్డి నగర్ డివిజన్. డ్రైనేజీ లీకులు ఆగలేదు. గుంతల రోడ్లు పూడ్చలేదు. తాగునీరు రాలేదు. ఎట్లున్న సమస్యలు అట్లనే ఉన్నాయి. ఎన్నిసార్లు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగినా తమ సమస్యలను పరిష్కరించే నాథుడే లేరని వాపోతున్న వెంకట్రెడ్డినగర్ వాసులు వాపోతున్నారు. కనీస సౌకర్యాల లేమితో నిత్యం నరకం తప్పడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు.
కనీస సౌకర్యాల లేమితో ప్రజల సమస్యలు
రామంతపూర్ నుంచి విడిపోయి వెంకట్రెడ్డినగర్ కొత్త డివిజన్గా ఏర్పడినా అభివృద్ధిలో ఎలాంటి మార్పులేదు. గొంగళిలో వెంట్రుకలు వెతికినట్లు ఉంది అక్కడి సమస్యల తీరు. నూతన డివిజన్ ఏర్పాటుతో తమ సమస్యలు తీరుతాయనుకున్న స్థానికులకు భంగపాటే ఎదురైంది. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేక మురుగు నీరు రోడ్లపై పారుతోంది. గుంతల్లో మురుగు నిలిచి దోమలు, ఈగలు పెరిగిపోతున్నాయి. సకాలంలో తాగునీరు రాదు. విద్యుత్ తీగలు యమపాశంలా వేళాడుతున్నా కన్నెత్తి చూడట్లేదని ప్రజలు వాపోతున్నారు.
గుంతల రోడ్లతో తప్పని తిప్పలు
ఒకటారెండా తవ్వేకొద్ది సమస్యలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. వీధి దీపాలు వెలగకపోవడం, రోడ్లపై గుంతలు వల్ల ప్రయాణం ప్రమాదకరంగా మారిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. రోడ్లపై చెత్తాచెదారం, డ్రైనేజీ ఉప్పొంగడం వల్ల దోమల బెడద విపరీతంగా పెరిగిందని అంటున్నారు. ఫలితంగా రోగాల బారిన పడుతున్నామని వాపోతున్నారు.
"ఇక్కడ మేము అనేక సమస్యలతో మేము ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. డ్రైనేజీ పొంగినప్పుడు మెయిన్ రోడ్డంతా మురుగునీటితో నిండిపోతుంది. పారిశుద్ధ్య నిర్వాహణ లేమి కారణంగా దోమలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ పలుమార్లు మొరాయించడం వల్ల కరెంట్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం. రాత్రి సమస్యలో మందుబాబులు హల్చల్ చేస్తున్నారు. మా సమస్యలపై అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. రోడ్లపై కూడా ఎక్కడ గుంతలు అక్కడే ఉన్నాయి"-వెంకట్రెడ్డి నగర్ వాసులు
ఇప్పటివరకు డివిజన్ సరిహద్దుల నిర్ధారణ కాకపోవడం మరో సవాలుగా మారింది. కొత్త డివిజన్గా ఏర్పాటై అభివృద్ధికి నాంది పలకాల్సిన వెంకట్రెడ్డినగర్ మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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