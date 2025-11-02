ETV Bharat / state

ఎక్కడున్నా తెలుగులో మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి: వెంకయ్య నాయుడు

కడపలో సీపీ బ్రౌన్ శతజయంతి ముగింపు ఉత్సవాలకు హాజరైన వెంకయ్య - సీపీ బ్రౌన్ తెలుగు భాష కోసం తన జీతాన్ని, జీవితాన్ని త్యాగం చేశారని వెల్లడి

Published : November 2, 2025 at 4:42 PM IST

Former Vice President Venkaiah Naidu on CP Brown: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ తెలుగులో మాట్లాడడమే అలవాటు చేసుకోవాలని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు సూచించారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు తెలుగులో ఉండే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. కడప సీపీ బ్రౌన్ గ్రంధాలయంలో జానమద్ధి హనుమచ్ఛాస్త్రి శతజయంతి ముగింపు ఉత్సవాల్లో వెంకయ్య నాయుడు పాల్గొన్నారు.

భాషాభివృద్ధికి సీపీ బ్రౌన్ కృషి అజరామరం: సీపీ బ్రౌన్ తెలుగు భాష కోసం తన జీతాన్ని, జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తే కడపలో ఆయన పేరుతో గ్రంథాలయం నెలకొల్పడానికి జానమద్ధి హనుమచ్ఛాస్త్రి విశేషంగా కృషి చేశారని వెంకయ్య నాయుడు కొనియాడారు. సీపీ బ్రౌన్ గ్రంథాలయం మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు సాహితీవేత్తలంతా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. జానమద్ది సాహితీ పీఠం పేరుతో ఆయన కుమారుడు విజయభాస్కర్ ఏటా తెలుగు సాహితీవేత్తలను సత్కరించడం చాలా సంతోషకరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఎక్కడున్నా తెలుగులో మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి: వెంకయ్య నాయుడు (ETV)

అమ్మ భాష తర్వాతనే మిగతా భాష: తెలుగు వారు ఎక్కడున్నా సంప్రదాయం సంస్కారం మరచిపోకూడదని వెంకయ్య నాయుడు గుర్తు చేశారు. అమ్మ భాష తర్వాతనే మిగిలిన భాషలు నేర్చుకోవాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా సాహితి పీఠం మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ విజయభాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో పలువురు సాహితీవేత్తలను వెంకయ్య నాయుడు సత్కరించారు. ప్రముఖ పంచ సహస్ర అవధాని మేడసాని మోహన్, కర్ణాటకలో 20 లక్షల పుస్తకాలతో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేసిన అంకె గౌడ, ప్రముఖ రంగస్థలం నటుడు గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ, ప్రముఖ సాహితీవేత్త అనంత పద్మనాభరావులకు సత్కారాలు నిర్వహించారు.

విద్యార్థులు పుస్తకాలు చదవాలి: ఈ సభలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జ్యోతిర్మయి తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడడం సంతోషంగా ఉందని వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. సీపీ బ్రౌన్ గ్రంథాలయంలో ఉన్న వేలాది పుస్తకాలను తాళపత్ర గ్రంథాలను వెంకయ్య నాయుడు సందర్శించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయనకి సాహితి పుస్తకాలను సీపీ బ్రౌన్ గ్రంథాలయం నిర్వాహకులు అందజేశారు. సీపీ బ్రౌన్ గ్రంథాలయ అభివృద్ధికి స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్ తరఫున ఐదు లక్షల రూపాయలు విరాళం ఇస్తున్నట్లు వెంకయ్య నాయుడు ప్రకటించారు. విద్యార్థులంతా తప్పనిసరిగా పుస్తకాలు చదవడం అలవర్చుకోవాలని జస్టిస్ జ్యోతిర్మయి సూచించారు.

"సీపీ బ్రౌన్ తెలుగు భాష కోసం తన జీతాన్ని, జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తే కడపలో ఆయన పేరుతో గ్రంథాలయం నెలకొల్పడానికి జానమద్ధి హనుమచ్ఛాస్త్రి విశేషంగా కృషి చేశారు. సీపీ బ్రౌన్ గ్రంథాలయం మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు సాహితీవేత్తలంతా కృషి చేయాలి. జానమద్ది సాహితీ పీఠం పేరుతో ఆయన కుమారుడు విజయభాస్కర్ ఏటా తెలుగు సాహితీవేత్తలను సత్కరించడం చాలా సంతోషకరం" - వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి

అభివృద్ధికి దూరంగా సీపీ బ్రౌన్‌ లైబ్రరీ

తాళపత్ర గ్రంథాల డిజిటలైజేషన్‌.. సీపీ బ్రౌన్‌ పరిశోధన కేంద్రం కృషి

