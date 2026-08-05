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విధ్వంసంతో సాధించేదేమీ లేదు - దేశాన్ని, జాతిని కించపరిచేలా మాట్లాడటం సరికాదు: వెంకయ్యనాయుడు

అమరావతిలో అమృత విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న వెంకయ్యనాయుడు, లోకేశ్ - విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలు, పట్టాలు అందజేత - యువతను ఉద్దేశించిన మాట్లాడిన నేతలు

Venkaiah Naidu and Lokesh Speech at Amrita University in Amaravati
Venkaiah Naidu and Lokesh Speech at Amrita University in Amaravati (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 9:53 PM IST

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Venkaiah Naidu and Lokesh Speech at Amrita University in Amaravati : విధ్వంసంతో సాధించేదేమీ లేదనే వాస్తవాన్ని యువత తెలుసుకోవాలని పూర్వ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు పిలుపునిచ్చారు. దేశాన్ని, జాతిని కించపరిచేలా మాట్లాడటం సరికాదన్నారు. స్పష్టమైన లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని కష్టపడి పని చేసేవారు జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారన్నారు.

అమరావతిలోని అమృత యూనివర్శిటి స్నాతకోత్సవంలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. అనంతరం విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలు, పట్టాలు అందజేశారు. భారతీయులు ముఖ్యంగా తెలుగువారిలో నాయకత్వ లక్షణాల్ని గుర్తించి బహుళజాతి కంపెనీలు అవకాశాలు ఇస్తున్నాయని, సత్య నాదెళ్ల అందుకు నిదర్శనమని తెలిపారు. విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నాను కాబట్టే నాయకుడిగా ఎదిగానని, అత్యవసర పరిస్థితిలో జైలు జీవితం అనుభవించానని వెంకయ్యనాయుడు గుర్తు చేసుకున్నారు.

స్కూలు, కాలేజీ, యూనివర్శిటిల్లో విద్యార్థి నాయకుడిగా పని చేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రాజ్యసభ సభ్యునిగా, కేంద్రమంత్రిగా, ఉపరాష్ట్రపతిగా పనిచేయటం అంతా కష్టపడటం వల్లే వచ్చిందన్నారు. పదవి విరమణ తర్వాత యువతను ప్రోత్సహించటం కోసం ఇలా కాలేజీలు, యూనివర్శిటీలకు వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. చదువు, ఉద్యోగం, భవిష్యత్తుపై దృష్టి సారించి ముందుకెళ్లాలని, సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటే అనుకున్నది తప్పక సాధిస్తారని విద్యార్థులకు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం.వెంకయ్యనాయుడు సూచించారు.

విద్యారంగంలో సమూల మార్పులు : ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొని యువతను ఉత్తేజపరిచేలా మాట్లాడారు. భవిష్యత్ అవకాశాలను అందుపుచ్చుకునేలా విద్యారంగంలో సమూల మార్పులు తెస్తున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. ఏపీలో గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. జీవితంలో ఉన్నతస్థానానికి చేరాలంటే కఠినమైన మార్గాన్ని మాత్రమే ఎంచుకోవాలని, గొప్ప ఆవిష్కరణ గొప్ప సంస్థ, ఏదైనా భిన్నంగా చేసే వారితోనే మొదలయ్యాయని స్పష్టం చేశారు. కృత్రిమ మేధ, క్వాంటం ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, ఇన్నొవేషన్స్ ప్రతిరోజూ కొత్త అవకాశాలు వస్తున్నాయని వాటిని అందిపుచ్చుకోవాలన్నారు.

జీవితంలో ఉన్నతస్థితికి చేరాలంటే : యువత ఉద్యోగార్థులుగా మిగిలిపోకూడదు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారిగా ఎదగాలని మంత్రి లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచంలో మార్పు తీసుకురాగలమనే ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలన్నారు. జీవితంలో ఉన్నతస్థితికి చేరాలంటే మిమ్మల్ని సవాలు చేసే మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని, నిజాయితీతో పనిచేసి ప్రపంచాన్ని మార్చే ట్రెండ్ సెట్టర్లు కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అమృత విశ్వ విద్యాపీఠం అమృత యూనివర్సిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరక్టర్ విజయేంద్ర, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డైరక్టర్ స్వామి నిజామృతానందపురి జీ, అమరావతి క్యాంపస్ రిజిస్ట్రార్ విపిన్ నాయర్, డీన్ సికె జయశంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

" విధ్వంసంతో మనకు ఉపయోగం లేదు. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో బ్రిటీష్‌ వాళ్లు విదేశీయులు కాబట్టి ఆందోళనల్లో భాగంగా వారిపై రాళ్లు విసిరేశాం. కానీ ఇప్పుడు మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎన్నుకున్నాం. దిల్లీలో ప్రధానిగా మోదీని ఎన్నుకున్నాం. అలాగే వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ ప్రభుత్వాలను మనం ఎన్నుకున్నాం. అదే మన ప్రజాస్వామ్యంలో గొప్పదనం. వాళ్లు మనం ఎన్నుకున్న నేతలు, ప్రభుత్వాలే. దేశాన్ని తప్పకుండా గౌరవించాలి. దేశంపైనా, సంస్కృతిపైనా అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేయడం మంచిది కాదు. జాతి, సంస్కృతి, వారసత్వం పట్ల అత్యంత గౌరవ భావనతో ఉండాలి. అందర్నీ కలుపుకుని ముందుకెళ్తే, మీతోపాటు దేశం విజయం సాధిస్తుంది. ఆ తర్వాత భారతదేశం మళ్లీ విశ్వగురుగా అవతరిస్తుంది. ఇది కచ్చితంగా జరుగుతుంది." - వెంకయ్యనాయుడు, పూర్వ ఉప రాష్ట్రపతి

" భవిష్యత్తును మనం మార్చగలమా అని కాదు, వచ్చే మార్పునకు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేదే ముఖ్యం. అందుకే విద్యార్థులు వారి భవిష్యత్తును నిర్మించుకునేందుకు ఏపీ విద్యావ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకొస్తున్నాం. యూనివర్శిటీలు, పరిశ్రమలను ఒకే చోటకి తెస్తున్నాం. ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. పరిశ్రమల భాగస్వామ్యాన్ని పటిష్టం చేస్తున్నాం. నేర్చుకోవడం, నిర్మించడం, నాయకత్వం వహించడం ద్వారా యువత ప్రపంచాన్ని జయించేలా అవకాశాలను పెంపొందిస్తున్నాం. యువత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూడకుండా, ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకోవాలి. అలాగే పరిశ్రమల స్థాపకులుగా, ఆవిష్కర్తలుగా, పరిశోధకులుగా, నాయకులుగా ఎదగాలి." - నారా లోకేశ్‌, విద్యాశాఖ మంత్రి

ప్రతి ఒక్కరూ దేశభక్తిని కలిగి ఉండాలి: వెంకయ్యనాయుడు

సమాజంలో శాస్త్ర, సాంకేతికతపై నమ్మకాన్ని పెంపొందించాలి: వెంకయ్య నాయుడు

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