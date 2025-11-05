చెరువులకు మంచి రోజులొచ్చాయి! - జాతీయ స్థాయిలో ప్రయోగాత్మకంగా వెంగళాయపాలెం చెరువు ఎంపిక
భూగర్భ జలాల పెంపుదల ప్రజలకు ఆహ్లాదకరంగా నిలిచేలా అభివృద్ధి - ఈ నెల 11న వివిధ రాష్ట్రాల మంత్రులు, ముఖ్య కార్యదర్శుల సందర్శన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 10:14 AM IST
Vengalayapalem Pond at Guntur District: సంప్రదాయ నీటి వనరుల పునరుద్ధరణ పేరుతో గ్రామాల్లో చెరువులను అభివృద్ధి చేయాలనే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడుతోంది. ఇందులో భాగంగా చేపట్టే ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టుకు మన రాష్ట్రంలో గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోని వెంగళాయపాలెం ఎంపికైంది. ఈనెల 10, 11వ తేదీల్లో గుంటూరులో నిర్వహించే జాతీయ స్థాయి వాటర్ షెడ్ సదస్సుకు కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్తో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల పంచాయతీ రాజ్ శాఖల మంత్రులు, ముఖ్య కార్యదర్శులు, కమిషనర్లు హాజరు కానున్నారు. వెంగళాయపాలెంలో అభివృద్ధి చేస్తున్న చెరువును వీరు సందర్శిస్తారు.
ఇదే మోడల్ను దేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాల్లోనూ అమలు చేయించాలన్నది కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇప్పటి వరకు ప్రధానమంత్రి వ్యవసాయ నీటి పారుదల పథకంలో గ్రామాల్లో వర్షపు నీరు, మట్టి సంరక్షణ కార్యక్రమాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈసారి చెరువులను అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వర్షపు నీటి సంరక్షణతో పాటు ప్రజలకు ముఖ్యంగా బాలలకు ఆహ్లాదకరంగా ఉండేలా వీటిని తీర్చిదిద్దాలన్నది లక్ష్యం.
కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ చొరవతో ఈ ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. రూ.1.20 కోట్లతో వెంగళాయపాలెంలో ఇటీవలే చెరువు అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించారు. ఈనెల 10న ప్రారంభించే జాతీయ స్థాయి సదస్సు నాటికి మిగతా పనులు అన్నీంటిని పూర్తి చేయనున్నారు.
అభివృద్ధి చేశాక పంచాయతీలకు అప్పగింత: దేశంలో ప్రతి జిల్లాకో ఒక చెరువును అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఏపీ మోడల్ను అమలు చేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వనుంది. చెరువులను అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత నిర్వహణను గ్రామ పంచాయతీలకు అప్పగించనున్నారు. వాటిలో చేపల పెంపకం, కొబ్బరి మొక్కల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో నిర్వహణ చేపట్టేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తారు. రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాల్లోనూ చెరువుల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు అందించ్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించనుంది.
చెరువు అభివృద్ధి పనులిలా:
- నాలుగు వైపులా చెరువు కట్టల పటిష్ఠం
- వాకింగ్ ట్రాక్ (నడక మార్గం)
- కట్టలపై కొబ్బరి మొక్కలు
- గ్రీన్ ఫెన్సింగ్
- సిమెంట్ బెంచీలు
- సోలార్ లైట్లు
- నక్షత్ర వనం అభివృద్ధి
- చిల్డ్రన్స్ పార్కు
- ఓపెన్ జిమ్, ఆడిటోరియం
కరువు జిల్లాల్లో పెరిగిన భూగర్భ జలాలు - 7,800 గ్రామాల్లో మాత్రం ఇంకా తక్కువే
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూగర్భ జల వనరులపై దృష్టి సారించిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో వేసవిలో నిర్వహించిన అధ్యయనంలో సుమారు 7,800 గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాల లభ్యత ఆశించిన స్థాయిలో లేదని తేలింది. రాష్ట్రంలో 42 శాతం మేర ప్రాంతంలో 8 మీటర్ల కంటే దిగువకు నీళ్లు ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆయా గ్రామాల్లో నీటిని రీఛార్జి చేసేందుకు సమగ్ర నీటి ప్రణాళిక అవసరమని భావించి అందుకు తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి గ్రామంలోనూ నీటి మట్టం 3-8 మీటర్ల మధ్య ఉండేలా చూడాలన్నది లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటివరకు 1,700 గ్రామాలకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. దీనిని అమలు చేసే బాధ్యతను భూగర్భ జలశాఖకు అప్పగించింది.
జాతీయ రహదారి వెంట జలసిరి - భూగర్భ జలాల వృద్ధికి కేంద్రం ఒక వినూత్న ఆలోచన