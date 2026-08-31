అగ్గిపెట్టె కోసం దారుణ హత్య - నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
వేమూరు మండలం వెల్లబాడులో అగ్గిపెట్టె కోసం వివాదం - దాడిలో ఈపూరు యెహోవాను (46) హత్య క్రాప అడ్డరోడ్డు వద్ద నిందితుడు చరణ్ తేజ (22) అరెస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 7:30 PM IST
Matchbox Dispute Murder Case Update : ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టె కోసం మొదలైన వివాదం ఒకరి ప్రాణాలను బలిగొంది. క్షణికావేశంలో జరిగిన ఈ ఘాతుకం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ దారుణ హత్య కేసుకు సంబంధించిన నిందితుడిని వేమూరు పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రేపల్లె డీఎస్పీ అబ్దుల్ అజీజ్, వేమూరు ఇన్స్పెక్టర్ హఫీజ్ బాషా వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగిందంటే : బాపట్ల జిల్లా వేమూరు మండలం వెల్లబాడు గ్రామంలో ఇటీవల ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన ఈపూరు యెహోవాను (46), మరో యువకుడు చేదుర్తి చరణ్ తేజ (22) మధ్య అగ్గిపెట్టె విషయంలో చిన్న వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ గొడవ కాస్తా తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన చరణ్ తేజ, యెహోవానుపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన యెహోవాను ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
పక్కా సమాచారంతో అరెస్ట్ : హత్య జరిగిన అనంతరం నిందితుడు చరణ్ తేజ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సోమవారం కొల్లూరు మండలం క్రాప అడ్డరోడ్డు సమీపంలో నిందితుడు చరణ్ తేజ ఉన్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. వెంటనే వేమూరు ఇన్స్పెక్టర్ హఫీజ్ బాషా తన సిబ్బందితో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్నారు. నిందితుడిని చాకచక్యంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
న్యాయస్థానం ముందుకు ముద్దాయి : పట్టుబడిన నిందితుడిని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి విచారించారు. విచారణలో నేరం అంగీకరించడంతో ముద్దాయి చరణ్ తేజపై సెక్షన్ 103(1) బీఎన్ఎస్ (పాత చట్టం ప్రకారం 302 ఐపీసీ) కింద మర్డర్ కేసు నమోదు చేశారు. అరెస్ట్ చేసిన నిందితుడికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచనున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. చిన్న విషయానికే హత్యల వరకు వెళ్లడం పట్ల పోలీసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
"వెల్లబాడు గ్రామంలో అగ్గిపెట్టె వివాదంలో యెహోవాను అనే వ్యక్తిని చరణ్ తేజ హత్య చేశాడు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని క్రాప అడ్డరోడ్డు వద్ద మా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అతనిపై హత్య కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరుస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు మేం ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. గ్రామాల్లో గానీ, మరెక్కడైనా గానీ ఇలాంటి చిన్నపాటి వివాదాలు జరిగినప్పుడు దయచేసి చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దు. ఎవరితోనైనా గొడవ జరిగితే వెంటనే 112 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయండి. మీరు కాల్ చేసిన 20 నిమిషాల్లోనే పోలీసులు మీ దగ్గరకు చేరుకుంటారు. వివాదం పెద్దది కాకుండా అడ్డుకుంటారు. పోలీస్ సేవలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మేము ఎల్లప్పుడూ మీకు అందుబాటులోనే ఉంటాం." -అబ్దుల్ అజీజ్, రేపల్లె డీఎస్పీ
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