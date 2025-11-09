అర్ధరాత్రి నిలిచిన కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు - సుమారు 5 గంటలపాటు ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు
బాపట్ల జిల్లా ఏల్చూరు వద్ద అర్ధరాత్రి వేళ నిలిచిన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు - తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా అర్ధరాత్రి 2.30 గం.కు నిలిచిన బస్సు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2025
Vemuri Kaveri Travels Bus Stopped at Midnight in Bapatla District : కర్నూలు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రాణాలు తీసిన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన మరో బస్సు ప్రయాణికులకు రాత్రంతా చుక్కలు చూపించింది. తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కు 36 మంది ప్రయాణికులతో బయల్దేరిన బస్సు బాపట్ల జిల్లా సంతమాగుళూరు మండలం ఏల్చూరు వద్ద అర్ధరాత్రి ఆగిపోయింది. ఇలా సుమారు 5 గంటలపాటు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వీ కావేరి బస్సు తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ 36 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తోంది. శనివారం రాత్రి 2.30 గంటల సమయంలో సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరు వద్ద సాంకేతిక కారణాలతో నిలిచిపోయింది. బస్సు ఆగడానికి కారణాలు తెలియకపోవడంతో డ్రైవర్లు తమ యాజమాన్యానికి సమాచారం అందించారు. ప్రయాణికులు ప్రశ్నించగా చిన్నపాటి సమస్య వచ్చిందని కొద్దిసేపట్లో బయల్దేరుతుందని చెప్పారు. సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే వేరే బస్సులో పంపిస్తామని చెప్పడంతో ప్రయాణికులు తమ సీట్లలో కూర్చొని కునుకుతీశారు.
తెల్లవారుజాము అయినప్పటికీ యాజమాన్యం పట్టించుకోకపోవడంతో బస్సు కదల్లేదు. దీంతో మహిళలు, చిన్నారులు అవస్థలు పడ్డారు. అనంతరం ప్రయాణికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని ట్రావెల్స్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి వేరే బస్సుల్లో ప్రయాణికులను పంపించారు. టికెట్ ఛార్జీలను వాపసు ఇప్పిస్తామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే అసలు డ్రైవర్లు ఎప్పుడో దిగిపోయారని ఇప్పుడున్న వాళ్లు డ్రైవర్లు కాదని పోలీసుల వద్ద ప్రయాణికులు ఆరోపించారు.
Kurnool Bus Accident: అయితే కొద్దిరోజుల క్రితం కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని విషాదంలో ముంచేసిన విషయం తెలిసిందే. బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుని 19 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మరో 21 మంది ప్రయాణికులు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు.
ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు: చిన్నటేకూరు సమీపంలో వేగంగా వెళ్తున్న బస్సు పల్సర్ బైక్ను ఢీకొట్టింది. ఢీకొట్టిన వెంటనే బైక్ బస్సు కింద ఇరుక్కుపోయింది. బస్సు దాన్ని దాదాపు 300 మీటర్ల దూరం లాక్కెళ్లింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే బస్సు అంతా పొగతో నిండిపోయింది. అగ్నిజ్వాలల్లో ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు.
బస్సులో 41 మంది ప్రయాణికులు: వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన ఆ బస్సులో మొత్తం 41 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారిలో ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు చిన్నారులు, 10 మంది మహిళలు ఉన్నారు. మంటల్లో చిక్కుకుని 19 మంది మృతి చెందగా, 21 మంది ప్రయాణికులు అత్యవసర ద్వారం, వెనుక అద్దం పగలగొట్టి బయటపడ్డారు.
కర్నూలు ప్రజానగర్ యువకుడు మృతి: ఈ ప్రమాదంలో బైక్ నడిపిన శివశంకర్ (20) అనే యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆయన కర్నూలులోని ప్రజానగర్కు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్న సమయంలో ఇలాంటి విషాదం జరగడం కుటుంబసభ్యులను కుదిపేసింది.
మంటల్లో మాయమైన కలలు: కర్నూలులో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం ఎంతోమంది కలలను దూరం చేసింది. క్షణాలలోనే మంటల్లో మాయమైన జీవితాలు, పెళ్లి ముందు ఉన్న యువకుడు, కలలతో నిండిన సాఫ్ట్వేర్ యువతులు, పండుగ అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్న ప్రయాణికులు, వారి కుటుంబాలకు ఈ ప్రయాణం శోకసంద్రాన్ని మిగిల్చింది.
