టూరిస్ట్​ పర్మిట్ పేరుతో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ ఘరానా మోసం -బాధితులకు బీమా సౌకర్యం కూడా కష్టమే!

బస్సు యజమాని ఒంగోలుకు చెందిన వేమూరి వినోద్‌ కుమార్ - హైదరాబాద్ చెన్నై, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం మార్గాల్లో బస్సులు - టూరిస్ట్ పర్మిషన్లతో పర్యాటక ప్రాంతాలకు బస్సులను తిప్పే సంస్థగా నమోదు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Vemuri Kaveri Travels Illegal Transport : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనలో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ కాసుల కక్కుర్తే 19 మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. ఆల్‌ ఇండియా టూరిస్ట్‌ పర్మిట్‌ పేరిట ఆ సంస్థ నడిపిన అక్రమ దందా ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌ను పరిశీలిస్తే తేటతెల్లం అవుతుంది. వాస్తవ పర్మిషన్‌ విరుద్ధంగా బస్సు ఫిట్​నెస్‌ను మార్చి సీటింగ్‌ క్యారీయర్‌ పర్మిషన్‌ను స్లీపర్‌ క్యారీయర్‌గా మార్చేసింది. ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ట్రావెల్స్‌ సంస్థలు చేస్తున్న అక్రమ దందా మూలంగా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు బాధితులకు కనీసం పరిహారం కూడా దక్కడం లేదు.

ఈ బస్సు దగ్ధం ఘటనలో కాలిబూడిదై 19 మందిని పొట్టనపెట్టుకున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్​ బస్సు అక్రమ బాగోతం బయటపడింది. ఆ సంస్థ నిర్వహించిన ఈ బస్సు సీటింగ్‌ క్యారీయర్‌యే కానీ స్లీపర్‌ సర్వీస్‌ ఎంత మాత్రం కాదు. వేమూరి కావేరి బస్ యజమాని ఒంగోలుకు చెందిన వేమూరి వినోద్‌ కుమార్. వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ పేరిట హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం మార్గాల్లో టూరిస్ట్ పర్మిషన్లతో పర్యాటక ప్రాంతాలకు బస్సులను తిప్పే సంస్థగా నమోదైంది. ప్రమాదానికి గురైన బస్సు స్కానియా కంపెనీది.

డయ్యూ డామన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ : 2018లో స్కానియా సంస్థ నుంచి తెలంగాణకు చెందిన హెబ్రాన్ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కొనుగోలు చేసి 2023 వరకు నిర్వహించింది. ఆ తర్వాత వేమూరి వినోద్‌ కమార్‌ ఈ బస్సును కొనుగోలు చేసి ఎన్వోసీ తీసుకుని కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన డయ్యూ డామన్‌లో తిరిగి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. ఇక్కడే వేమూరి కావేరి సంస్థ అక్రమానికి తెరలేపింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్​ చేస్తే అధికారులు కొంత కఠినంగా ఉంటారన్న అంచనాతో డయ్యూ డామన్​లో చేశారు. వాస్తవానికి ఈ సంస్థ ప్రధాన కార్యాయం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో ఉంది. డయ్యూ డామన్‌లో ఆల్‌ ఇండియా పర్మిట్‌ తీసుకున్న కావేరి ట్రావెల్స్‌ ఒడిశాలో అల్ట్రేషన్, ఫిట్​నెస్​ చేయించింది.

అక్కడి అధికారులు అల్ట్రేషన్‌, ఫిట్​నెస్​ మంజూరు చేసేటప్పుడు బస్సు సామర్ద్యం, సీటింగ్‌ వివరాలను స్పష్టంగా పొందుపరిచారు. ప్రమాదానికి గురైన బస్సుకు 43 సీట్ల సీటింగ్‌ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇచ్చారు. కానీ వీ కావేరి ట్రావెల్స్‌ సంస్థ స్లీపర్ క్యారీయర్‌గా మార్చింది. ఇలా మార్చడం బస్సు సామర్ధ్యాన్ని అధిగమించడమే. రవాణా ట్యాక్స్ ఒక్క సీట్‌కు రూ. 450 మాత్రమే. అదే స్లీపర్‌ సీట్‌ అయితే రూ. 800 అవుతుంది. పైగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఛార్జీలు చాలా ఎక్కువ. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక్క సీట్‌కు రూ.4,500 పన్ను చెల్లించాలి. అదే స్లీపర్‌ సీట్‌కు అయితే రూ.12 వేల చొప్పున ప్రభుత్వానికి ట్యాక్స్‌ కట్టాలి.

కేవలం టూరిస్ట్‌ ప్రయాణికులను మాత్రమే : ఇలా ట్యాక్స్‌లను ఎగవేసేందుకే వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ సంస్థ అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్, ఆల్ట్రేషన్‌ చేయించింది. వేమూరి కావేరి సంస్థ మరో అక్రమాన్ని కూడా చేసినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఈ బస్సుకు ఆల్‌ ఇండియా టూరిస్ట్‌ పర్మిషన్‌ ఉంది. అంటే కేవలం టూరిస్ట్‌ ప్రయాణికులను మాత్రమే అనుమతించాలి. పర్యాటక ప్రాంతాలకు టూరిస్ట్‌లను చేరవేసే సంస్థ రెగ్యులర్‌ ప్రయాణికులను సర్వీస్‌ నిర్వహించడం కూడా చట్ట విరుద్ధమే. ఆల్‌ ఇండియా టూరిస్ట్‌ పర్మిషన్‌ ఉన్న బస్సును తామే సీజ్‌ చేసే అధికారం ఉండదని తెలుగు రాష్ట్రాల రవాణా శాఖ అధికారులు చెప్పడం ఈ ఘటనలో కొసమెరుపు.

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చాలా బస్సులు తిరుగుతున్నాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్ వంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సర్వీసులు నిర్వహించే ట్రావెల్స్‌ బస్సులను రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తున్నారు. పర్యాటక ప్రాంతాల వల్ల ఆ రాష్ట్రాల్లో తక్కువ ధరకు ఆల్‌ ఇండియా పర్మిట్ ఇస్తున్నారు. ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ ఇలా అనుమతులకు విరుద్ధంగా సర్వీసులు నిర్వహించడం మరో సమస్యకు కూడా కారణం అవుతోంది. సీటింగ్‌ పర్మిషన్‌ ఉన్న బస్సును స్లీపర్‌గా మార్చడంతో కర్నూలు ప్రమాదంలో బాధితులకు బీమా సౌకర్యం కూడా దొరకడం కష్టంగా మారే అవకాశముంది.

