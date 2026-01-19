ETV Bharat / state

వేములవాడ రాజన్న కోడెలు అలసిపోతున్నాయ్! - అసలేం జరుగుతోంది?

వేములవాడలో రికార్డుస్థాయిలో కోడె మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్న భక్తులు - నిరంతరాయంగా ఐదు గంటలు విధులు నిర్వర్తిస్తున్న కోడెలు - తిరిగే సమయం అధికంగా ఉండటంతో అలసిపోతున్న కోడెలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Vemulawada Temple Kode Issue In Rajanna Sircilla Dist : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ఒకటైన వేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరస్వామి ఆలయం కోడె మొక్కులకు ప్రసిద్ధి. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కోడె మొక్కులు ఈ ఆలయంలోనే భక్తులు చెల్లించుకునే ఆచారం అనాది కాలంగా వస్తోంది. కోరిన కోర్కెలు తీరితే స్వామివారికి భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా కోడె మొక్కు చెల్లిస్తుండటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అలాంటి భక్తుల మొక్కులు తీర్చే కోడెలు అలసి పోతున్నాయి. రాజన్న ఆలయ విస్తరణ, అభివృద్ధి పనులు మొదలు కావడంతో కోడె మొక్కులతో పాటు పలు ఆర్జిత సేవల మొక్కులు అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ భీమేశ్వరస్వామి ఆలయంలో చెల్లించుకుంటున్నారు. సమ్మక్క జాతరకు వెళ్లేటువంటి భక్తులు ముందుగా రాజన్నకు మొక్కులను చెల్లించుకోవడమనేది ఆనవాయితీగా ఉండటం వల్ల గత నెల నుంచి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు.

ఆ ఒక్కరోజే 10 వేలకు పైగా కోడె టికెట్లు : ఒక్కో సోమవారం సుమారు లక్ష మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. వారిలో దాదాపు పది వేల మందికిపైగా రికార్డు స్థాయిలో కోడె మొక్కులను చెల్లించుకుంటున్నారు. మిగతా రోజుల్లో 40 వేల నుంచి 80 వేల మంది వరకు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా దాదాపు 8,000 వరకు కోడె మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. దీంతో కోడెలకు విశ్రాంతి లభించనటువంటి పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

నిరంతరాయంగా అయిదు గంటలు : వేముల వాడలో భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకునే కోడెలు గోశాలలో 170 వరకు ఉంటాయి. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా 20 నుంచి 50 కోడెల వరకు ఆలయానికి సిబ్బంది తీసుకు వస్తుంటారు. ఈ కోడెలు నిరంతరాయంగా దాదాపు 5 గంటల పాటు విధులు నిర్వహిస్తుంటాయి. ఉదయం 5 గంటలకు కోడె మొక్కులు మొదలవుతాయి. 4 షిప్టుల్లో ఈ కోడెలను నిరంతరాయంగా మొక్కులు చెల్లించుకునే భక్తులు ఆలయం చుట్టూ తిప్పుతుంటారు. ప్రస్తుతం కోడె మొక్కులను చెల్లించుకునే భక్తుల సంఖ్య పెరిగిపోవడంతో అవి తీవ్రంగా అలసిపోతున్నాయి. దీంతో కొన్ని సందర్భాల్లో కోడెలు ఆలయం చుట్టూ తిరగడానికి వెళ్లలేని పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. దీంతో వాటిని భక్తులు తాడుతో బలంగా లాగడం వల్ల అవి అనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదం ఉందనే అభిప్రాయం భక్తుల్లో వ్యక్తం అవుతోంది.

భారీ సంఖ్యలో కోడె మొక్కుల టికెట్లు విక్రయం : ముఖ్యంగా వేములవాడ రాజన్న ఆలయం చిన్నగా ఉండటంతో తిరిగే సమయం తక్కువగా ఉండేది. దీనికి తోడు గోశాల కూడా సమీపంలోనే ఉండటంతో దూరం తక్కువగా ఉండేది. ప్రస్తుతం భీమన్న ఆలయం పెద్దగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ సేపు తిరగాల్సి వస్తోంది. దీనికి తోడు షిఫ్ట్‌ల తరువాత గోశాల వెళ్లడంతో దూరం పెరిగిపోయింది. వీటన్నింటికి తోడు భారీ సంఖ్యలో కోడె మొక్కులకు సంబంధించిన టికెట్లు విక్రయం అవుతున్నాయి. దీంతో కోడెలకు అసలు ఏమాత్రం విశ్రాంతి లభించనటువంటి పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

"రాజన్న ఆలయంలో కోడెలు తిరిగేందుకు స్థలం తక్కువగా ఉండేది. భీమన్న ఆలయంలో ఎక్కువ సేపు తిరగడంతో అవి అలసిపోతున్నాయి. తిరిగే సమయాన్ని తగ్గించేందుకు వీలుగా మరో 50 కోడెలను సిద్ధం చేస్తున్నాం. గోశాలలో అదనంగా కోడెలకు షెడ్లు ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రణాళికా సిద్ధమైంది"- బి.శ్రీనివాస్, రాజన్న ఆలయ ఏఈవో

కోడెల సంరక్షణకు ప్రత్యేక గోశాల : కోడె చెల్లింపు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరస్వామికి మాత్రమే సొంతమైన ప్రత్యేక మొక్కు. కొంతమంది భక్తులు ఇంటి నుంచి నిజ కోడెలను తీసుకొస్తారు. మరికొందరు ఇక్కడే గోశాలలో ఉన్న వాటితో మొక్కులను తీర్చుకుంటారు. ఈ కోడెల సంరక్షణకు కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ గోశాల ఉంది. 6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో గోశాలలో ఆరు షెడ్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో షెడ్డులో గరిష్ఠంగా 50 కోడెలు వరకు ఉంచొచ్చు. ఈ లెక్కన మొత్తం 300 కోడెలకు సరిపోతుంది.

