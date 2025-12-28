న్యూ ఇయర్​, ప్రీ వెడ్డింగ్​ షూట్స్​ కోసం ఎక్కడికో వెళుతున్నారా? - ఈ వెలుగుమట్ల అర్బన్​ పార్కు ట్రై చేయండి

ETV Bharat / state

సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఖమ్మం నగరంలోని వెలుగుమట్ల అర్బన్‌ పార్కు - ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరాది సందర్భంగా అటవీశాఖ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - వనదర్శిని పేరిట ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు ఉచితంగా సందర్శించే అవకాశం

December 28, 2025

Velugumatla Urban Park : పచ్చిక బయళ్లు వివిధ రకాల పక్షులతో ఖమ్మం సిటీలోని వెలుగుమట్ల అర్బన్‌ పార్కు ఆకట్టుకుంటోంది. ఇది 546 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ప్రతి శనివారం, ఆదివారం రోజున సందర్శకులతో కళకళలాడుతోంది. పుట్టిన రోజులు, పండగలు, పెళ్లి రోజుల్లో ఇక్కడ అధిక సమయం గడిపేందుకు పలువురు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్స్‌ సైతం వెలుగుమట్ల అర్బన్‌ పార్కులో నిర్వహిస్తున్నారు. భద్రాద్రి, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌ జిల్లాల నుంచి సందర్శకులు వస్తుంటారు. న్యూ ఇయర్​ వేడుకలు సందర్భంగా అటవీశాఖ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది ఇక్కడ. వనదర్శిని పేరిట ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు ఉచితంగా సందర్శించే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించింది.

అడ్వెంచర్‌ పార్కులో యువతీ యువకులు సాహసాలు : వెలుగుమట్ల అర్బన్‌ పార్కులోకి అడుగుపెట్టగానే రకరకాల నడకదారులు ఉంటాయి. వీటి గుండా ప్రకృతిని ఆస్వాదించే అవకాశం ఉంది. దాదాపు వంద రకాల ఔషధ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి. పచ్చిక బయళ్లలో చిన్న పిల్లలు ఆటలు ఆడుకునేందుకు ఇష్టపడతారు. పిల్లల పార్కు, నృత్య ప్రదర్శనలకు చేసిన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అడ్వెంచర్‌ పార్కులో యువతీ యువకులు సాహసాలను ప్రదర్శిస్తుంటారు. వాచ్‌ టవర్‌ ఎక్కితే ఖమ్మం సిటీ అందాలను చూడవచ్చు. రూ.5 లక్షలతో సోలార్‌ ప్యానెల్‌ యోగా షెడ్, రూ.75 లక్షలతో చైన్‌లింక్‌ ఫెన్సింగ్, రూ.10 లక్షలతో కమ్యూనిటీ కిచెన్‌ - ప్లాట్‌ఫాం, రూ.5 లక్షలతో వేస్ట్‌ డిస్పోజల్‌ సిస్టం, రూ.15 లక్షలతో సైక్లింగ్‌ పాత్, రూ.18 లక్షలతో ఫారెస్ట్‌ ఫైర్‌ కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

వివిధ రకాల జోన్లు - 3 నెలల్లో రూ.రూ.4.60 లక్షల ఆదాయం : కన్జర్వేషన్‌ జోన్‌ 208.05 హెక్టార్లలో విస్తరించారు. ఇందులో ఏఆర్‌ ప్లాంటేషన్, గ్రాస్‌ల్యాండ్, హైటెక్‌ నర్సరీ, వాటర్‌ హార్వెస్టింగ్‌ స్ట్రక్చర్, ఫైర్‌ వాటర్‌ టవర్‌ ఉన్నాయి. 4 హెక్టార్లలోని ఎడ్యుకేషన్‌ జోన్‌లో వనదర్శిని, సైన్‌ బోర్డులు, థెమటిక్‌ ప్లాంటేషన్, అవేర్‌నెస్‌ ప్రోగ్రాం వంటివి కనిపిస్తాయి. రిక్రియేషన్‌ జోన్‌ 8 హెక్టార్లలో విస్తరించారు. ఇందులో సైక్లింగ్, వాకింగ్‌ ట్రాక్, ఓపెన్‌ జిమ్, యోగాషెడ్, బ్యాటరీ వెహికిల్, పిల్లలు ఆడుకునే ప్రదేశం, పగోడా, అడ్వెంచర్‌ ఏరియా, సఫారీ వెహికిల్‌ తదితరాలు ఆకట్టుకుంటాయి.

పార్కు ప్రవేశ రుసుము పెద్దలకు రూ.20, పిల్లలకు రూ.10 చొప్పున ఉంటుంది. ఆగస్టు నెలలో 2,703 మంది, సెప్టెంబర్‌ నెలలో 2,486 మంది, అక్టోబర్‌ నెలలో 3,630 మంది, నవంబర్‌ నెలలో 3,593 మంది పార్కును సందర్శించారు. 4 నెలలు వరుసగా రూ.54,060, రూ.49,720, రూ.84,240, రూ.71,860 డబ్బు వెలుగుమట్ల అర్బన్‌ పార్కుకు వచ్చింది. వివిధ రకాల వెహికల్స్ ద్వారా తిరిగేందుకు, క్యాంటీన్‌, కెమెరా షూట్‌లతోపాటు టికెట్ల ఆదాయం కలిపి గత 3 నెలల్లో రూ.రూ.4.60 లక్షల ఆదాయం వచ్చిందని పార్కు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

'నేచర్‌ ఇన్‌ఫ్రా ప్రొటెక్షన్‌ సెంటర్‌' ఏర్పాటు : డీఎఫ్‌ఓ సిద్ధార్థ్‌ విక్రమ్‌సింగ్ మాట్లాడుతూ వెలుగుమట్ల అర్బన్‌ పార్కును మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. మినీ జూ పార్కు, 'నేచర్‌ ఇన్‌ఫ్రా ప్రొటెక్షన్‌ సెంటర్‌' ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోందని తెలిపారు. రాత్రి పూట పార్కులో బస చేసి అడవి అందాలను చూసేందుకు వసతులు కూడా కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు.

"వెలుగుమట్ల అర్బన్‌ పార్కును మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మినీ జూ పార్కు, 'నేచర్‌ ఇన్‌ఫ్రా ప్రొటెక్షన్‌ సెంటర్‌' ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది. రాత్రి పూట పార్కులో బస చేసి అడవి అందాలను చూసేందుకు వసతులు కూడా కల్పిస్తాం."- సిద్ధార్థ్‌ విక్రమ్‌సింగ్, డీఎఫ్‌ఓ

