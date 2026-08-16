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వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ట్రయల్‌ రన్‌కు తొలగుతున్న అడ్డంకి - చివరి దశకు చేరిన టీబీఎం తొలగింపు

చురుగ్గా సాగుతున్న పూలసుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు - తుది దశకు చేరుకున్న టన్నెల్‌ బోరింగ్‌ యంత్రం తొలగింపు పనులు - ఈ నెల 22న ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహించేందుకు అధికారుల ఏర్పాట్లు

Veligonda Project Works Updates
Veligonda Project Works Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 3:27 PM IST

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Veligonda Project Works Updates : మార్కాపురం జిల్లా పెద్దదోర్నాల మండలం కొత్తూరు గ్రామంలో పూలసుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రెండో సొరంగం తవ్వేందుకు వినియోగించిన టీబీఎం (టన్నెల్‌ బోరింగ్‌ యంత్రం) తొలగింపు పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. 18.89 కిలోమీటర్ల మేర రెండో సొరంగం తవ్వేందుకు ఈ యంత్రంతో 2009లో పనులు ప్రారంభించారు. 11.84 కిలోమీటర్ల మేర తవ్వకం పనులు 2019 వరకు కొనసాగాయి. ఆ తర్వాత యంత్రంలో తరచూ సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో దీంతో పనులు నిలిపివేశారు.

సహజసిద్ధంగా బ్లాస్టింగ్‌ చేసి కాంక్రీట్‌ పూతతో మిగతా పనులు చేపట్టారు. ఇవి దాదాపు పూర్తికాగా, ఈ నెల 22న ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అయితే, ఇక్కడ చిక్కుకుపోయిన యంత్రం బయటకు తీయడం సవాల్​గా మారింది. 180 మీటర్ల పొడవు, వెయ్యి టన్నులకుపైగా బరువు ఉన్న ఈ యంత్రాన్ని బయటకు తీసుకురావాలంటే ముక్కలుగా చేసి తరలించడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. ఈ పనిని మే 29న ప్రత్యేక నిపుణులకు అప్పగించారు.

వారు యంత్రం వెనుక వైపు నుంచి ఒక్కో భాగాన్ని వెల్డింగ్‌తో తొలగించడం ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆ భాగాలను టిప్పర్‌లో బయటకు తీసుకొస్తున్నారు. 90 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. చివరగా టీబీఎంలో ఉండే కట్టర్‌ హెడ్‌ను తొలగించాల్సి ఉంది. ఇందుకోసం డైమండ్‌ కటింగ్‌లో నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులను తీసుకొచ్చారు. వారంలోగా పనులన్నీ పూర్తిచేసి నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకాలు లేకుండా చూస్తామని ఈఈ కృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

కార్మికుల భద్రతకు అధికారుల చర్యలు : మరోవైపు టన్నెల్‌లో పనులకు వెళ్లే కార్మికుల భద్రతకు అధికారులు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. టన్నెల్‌లోకి వెళ్లే ప్రతి కార్మికుడికి ముందుగా ఫిజికల్‌ ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్ష నిర్వహించిన తర్వాతే లోపలికి అనుమతిస్తున్నారు. టీబీఎం తొలగింపు, గ్యాస్‌ కట్టింగ్‌ పనులు చేసే సిబ్బందికి ప్రత్యేక దుస్తులు, మాస్కులు, చెవుల రక్షణ పరికరాలు అందిస్తున్నారు. వాహనాల రాకపోకల కోసం ప్రతి 400 మీటర్లకు రెడ్‌ సిగ్నల్‌, వాహనాలు పక్కకు తప్పుకునే ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేశారు. కార్మికుల కోసం అంబులెన్స్‌తో పాటు మెయిన్‌ సైట్‌లో 24 గంటలూ వైద్యుడు అందుబాటులో ఉంటారని వెలిగొండ భద్రతా అధికారి మంజునాథ్ వివరించారు.

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