వెలిగొండ పూర్తి ఫలాలు అందించేందుకు అడుగులు - రూ.2,847 కోట్లు ఇస్తే రెండు దశల్లోనూ నీళ్లు
Veligonda Project: వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో రెండు టన్నెళ్లు పూర్తి చేసి, నల్లమలసాగర్ జలాశయంలో దాదాపు 7 టీఎంసీల నీళ్లు నింపిన ప్రభుత్వం తదుపరి పనులపై దృష్టి సారిస్తోంది. రూ.14,432 కోట్లకు అంచనాల సవరణ.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 11:45 AM IST
Veligonda project Tunnel Works : వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో రెండు టన్నెళ్లు పూర్తి చేసి, నల్లమలసాగర్ జలాశయంలో దాదాపు 7 టీఎంసీల నీళ్లు ప్రభుత్వం నింపింది. ఇప్పుడు తదుపరి పనులపైనా దృష్టి సారిస్తోంది. వీటిని పూర్తి చేసేందుకు మరో రూ.2,847 కోట్లు అవసరమని ప్రాథమికంగా లెక్కలు వేసినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా రూ.9,081.30 కోట్లకు ఉన్న అంచనా వ్యయాన్ని తాజా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సవరించాల్సి ఉంది. ప్రాజెక్టు మొత్తం వ్యయాన్ని రూ.14,432 కోట్లకు సవరించేలా ప్రతిపాదనలతో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు అధికారులు చీఫ్ ఇంజినీర్ల కమిటీకి నివేదిక సమర్పించారు. కమిటీ పరిశీలన అనంతరం ప్రతిపాదన ప్రభుత్వానికి పంపిస్తారు. రెండో దశలో ఉమ్మడి ప్రకాశం, కడప, నెల్లూరు జిల్లాల పరిధిలోని 3,28,300 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీళ్లిచ్చేలా పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.
రూ.941 కోట్లతో తొలిదశ ఆయకట్టుకు నీరు: వెలిగొండ నుంచి నల్లమలసాగర్ జలాశయానికి ఇప్పటికే కొంతమేర నీరు తరలించారు. జలజీవన్ మిషన్ పథకం కింద చేపట్టిన తాగునీటి సరఫరా ప్రాజెక్టును వేసవి కాలం నాటికి పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో అడుగులు వేస్తున్నారు.
- తొలిదశలో 1,19,000 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరు ఇచ్చేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటరీలు, పిల్ల కాలువలు, మైనర్లు, ఫీల్డ్ ఛానళ్లు ఏర్పాటు చేయాలి. నల్లమలసాగర్ నుంచి తీగలేరు కాలువ, గొట్టిపడియ, తూర్పు ప్రధాన కాలువ నీళ్లు తీసుకెళతాయి. ఇందులో తీగలేరు కాలువ 48.30 కిలోమీటర్లకు గాను ఇంకో అర కిలో మీటర్ మేర తవ్వాల్సి ఉంది. కాలువపై 72 కట్టడాలకు 40 నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. 62,000 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరిచ్చే ఈ కాలువ నిర్మాణం, డిస్ట్రిబ్యూటరీల ఏర్పాటుకు 424.53 ఎకరాలు సేకరించాల్సి ఉంది.
- గొట్టిపడియ కాలువ నిర్మాణం 11.40 కిలో మీటర్ల మేర పూర్తయింది. కేవలం చిన్న చిన్న పనులు మాత్రమే పెండింగులో ఉన్నాయి.
- తొలిదశలో తూర్పు ప్రధాన కాలువ 44.625 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు పరిగణనలోకి వస్తుంది. ఇందులో 44.025 కిలో మీటర్ల మేర తవ్వకం పూర్తయింది. 48 కట్టడాల్లో ఇంకా 30 నిర్మించాల్సి ఉంది. అలాగే 952.18 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉంది.
రెండవ దశకు రూ. 1,906 కోట్లు: వెలిగొండ రెండవ దశ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఉమ్మడి ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల పరిధిలోని 3,28,300 ఎకరాలకు నీరందించేందుకు పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఇందులో నల్లమలసాగర్ జలాశయం నుంచి ప్రారంభమయ్యే తూర్పు ప్రధాన కాలువ కిందే 2.5 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. 86 కిలోమీటర్ల మేర పొడవున్న ఈ కాలువలో కేవలం 3 కిలోమీటర్ల మేర తవ్వకం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. బ్రాంచి కాలువల విషయానికొస్తే, మొత్తం 244 కిలోమీటర్లలో 31 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. అదనంగా ప్రధాన కాలువపై 75 నిర్మాణాలు, బ్రాంచి కాలువలపై 634 కట్టడాల పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. 60,300 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాలనే ఉద్దేశంతో నిర్మిస్తున్న పశ్చిమ బ్రాంచి కాలువలో 30 కట్టడాలు పూర్తి కావాల్సి ఉంది.