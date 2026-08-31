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కరవు నేలకు కృష్ణమ్మ - నేడే వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవం

వెలిగొండ సాకారానికి కూటమి సర్కార్ పట్టుదల - రెండేళ్లలోనే రూ.2,400 కోట్లకు పైగా వ్యయం - నేడు ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

Veligonda Project Launch
నేడే వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 6:20 AM IST

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Veligonda Project Launch Today : కరవు నేలకు కృష్ణమ్మను తీసుకొచ్చే చారిత్రక ఘట్టం కోసం మార్కాపురం జిల్లా ముస్తాబైంది. మూడు దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించి వెలిగొండను జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. లక్షలాది మంది రైతులు, ప్రజల సమక్షంలో ఇవాళ వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. ఉదయం ఉండవల్లి నుంచి హెలికాప్టర్‌లో మార్కాపురం జిల్లా గంటవానిపల్లి గ్రామానికి చేరుకోనున్న సీఎం కృష్ణా జలాలకు జలహారతి ఇవ్వనున్నారు. అనంతరం వెలిగొండ ప్రాజెక్టు, పైలాన్‌ను ప్రారంభించి ఫీడర్ కెనాల్ గేట్లు ఎత్తి నల్లమల సాగర్‌కు 10.7 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేస్తారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు పాల్గొంటారు.

కరవు నేల చరిత్రలో సువర్ణ అధ్యాయంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం నిలవనుంది. మూడు దశాబ్దాలుగా కలగా మిగిలిన ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ప్రారంభిస్తున్న చంద్రబాబుపై రైతులు, ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శంకుస్థాపనతో పాటు ప్రారంభోత్సవం కూడా చంద్రబాబు చేతుల మీదుగానే జరగడం ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల రైతాంగానికి సాగునీటి భరోసా కలగనుంది.

Veligonda Project Updates : శ్రీశైలం బ్యాక్‌వాటర్ నుంచి కృష్ణా జలాలు రావడంతో కరవు నేలల్లో సాగు విస్తరించనుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తితో తాగునీటి సమస్యలకు కూడా పరిష్కారం లభించనుంది. ఇంటింటికీ కుళాయి ద్వారా తాగునీరు అందించే కార్యక్రమానికి సర్కార్ శ్రీకారం చుట్టనుంది. పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రజలను వేధిస్తున్న తీవ్రమైన ఫ్లోరైడ్ సమస్యకు కూడా వెలిగొండతో చరమగీతం పాడే అవకాశం ఏర్పడింది. సాగునీటితో పాటు సురక్షిత తాగునీరు అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడనున్నాయి. కరవు ప్రాంతాలకు కృష్ణమ్మను తీసుకొచ్చే ఈ ప్రాజెక్టుపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

వెలిగొండపై రెండేళ్లలోనే కూటమి ప్రభుత్వం రూ.2400 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసింది. పోలవరం తరహాలో వెలిగొండ పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసే దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టడమే కాకుండా వాటిని పూర్తి చేసి ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్న అరుదైన అవకాశం చంద్రబాబుకు దక్కిందని ప్రభుత్వం వర్గాలు చెప్తున్నాయి.

CBN launch Veligonda Project : మరోవైపు వెలిగొండ నిర్వాసితుల కుటుంబాలకు పరిహారం చెల్లింపుల్లోనూ ప్రభుత్వం వేగం పెంచింది. మూడు విడతల్లో 6206 కుటుంబాలకు రూ.768 కోట్ల పరిహారం అందించింది. అదనంగా మరో రూ.169 కోట్ల పరిహారం అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. 2019 తర్వాత 18 ఏళ్లు నిండిన వారికి ఒక్కొక్కరికి రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇస్తోంది. నిర్వాసిత మహిళలను గౌరవించేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. మహిళలకు చీర, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు అందించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

నిర్వాసితులకు చెందిన 4933 పశువులకు 30 రోజుల పాటు దాణా అందించే ఏర్పాట్లు చేశారు. నిర్వాసిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నిత్యావసరాల సాయం కూడా అందిస్తోంది. పదివేల మందికి 25 కిలోల బియ్యం, కిలో పప్పు, కిలో చక్కెర, లీటర్ నూనె, రెండు కిలోల ఉల్లిపాయలు, రెండు కిలోల బంగాళాదుంపలతో కూడిన కిట్లను పంపిణీ చేయనుంది. వెలిగొండ ప్రారంభోత్సవంతో ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల రూపురేఖలు మారనున్నాయి. కృష్ణా జలాల రాకతో సాగు, తాగునీటి కష్టాలు తీరడంతో పాటు కరవు ప్రాంతాల్లో కొత్త ఆశలు చిగురించనున్నాయి. అందుకే వెలిగొండ ప్రారంభోత్సవాన్ని రైతులు, ప్రజలు పండుగలా నిర్వహించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

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