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పర్యాటక ప్రాంతంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు - కృష్ణమ్మ పరుగులు తిలకించేందుకు తరలివస్తున్న జనం

కృష్ణమ్మ పరుగులు పెడుతుండడంలో వెలిగొండ ప్రాంతానికి పర్యాటక శోభ - జల ధారలను కళ్లారా చూసేందుకు ప్రజల ఆసక్తి

పర్యాటక శోభ సంతరించుకున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు
పర్యాటక శోభ సంతరించుకున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 9:59 AM IST

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Veligonda Project Tourists Flock : కరవు సీమలో కృష్ణమ్మ పరుగులు పెడుతుండడంలో వెలిగొండ ప్రాంతానికి పర్యాటక శోభ సంతరించుకుంది. ప్రాజెక్టు సందర్శనకు పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. కృష్ణ జలాలకు జలహారతి, పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.

కళ్లారా చూసేందుకు : మార్కాపురం జిల్లా దోర్నాల మండలం కొత్తూరు సమీపంలో ఉన్న పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఆ జిల్లా ప్రజల దశాబ్దాల కల. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే కరవు కాటకాలతో అల్లాడుతున్న తమ ప్రాంతం సస్యశ్యామలంగా మారుతుందని ఏళ్ల తరబడిగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ కలను కూటమి ప్రభుత్వం సాకారం చేసింది. గత నెల 31 న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు. జంట సొరంగాల నుంచి వస్తున్న కృష్ణమ్మను ఫీడర్ కెనాల్ ద్వారా నల్లమల సాగర్ డ్యాంలో నింపుతున్నారు. ఆ జల ధారాలను కళ్లారా చూసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో కృష్ణమ్మ పరుగులు - పర్యాటక శోభ సంతరించుకున్న ప్రాంతం (ETV Bharat)

కృతజ్ఞతగా కృష్ణమ్మకు పూజలు : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు సందర్శనకు మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున కూటమి నాయకులు, రైతులు, మహిళలు యువకులు తరలివస్తున్నారు. కృతజ్ఞతగా కృష్ణమ్మకు పూజలు చేస్తున్నారు. పాఠశాలల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు కూడా వస్తున్నారు. దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లె దగ్గర ఉన్న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పైలాన్, ప్రాజెక్టు గేట్లు, జలహారతి ప్రదేశం, నీటి ప్రవాహాలు. శిలా ఫలకాలు, నీటి నిల్వలు తదితర సుందరమైన దృశ్యాలను తిలకిస్తున్నారు. కృష్ణమ్మ పరవళ్లను తమ చరవాణిలో బంధిస్తూ సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ సంతోషంగా గడుపుతున్నారు.

ప్రారంభించిన మరుసటి రోజు నుంచే : ఈ ప్రాజెక్టు వద్ద 20 రోజులపాటు జల హారతి, ప్రత్యేక పూజలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. సీఎం చంద్రబాబు ప్రాజెక్టును ప్రారంభించిన మరుసటి రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అక్కడ ప్రత్యేక పూజారి ఉండడంతో అక్కడికి వెళ్లిన వారు జలహారతి, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి కలలు కన్న ప్రాజెక్టు తమ కళ్లముందే ప్రవహిస్తుంటే ఆనందంతో మురిసిపోతున్నారు. ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వచ్చే పర్యాటకులకు ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా పోలీస్ చెక్‌ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

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TAGGED:

KRISHNA WATER FLOW
NALLAMALA SAGAR DAM
AP TOURISM
AP DROUGHT RELIEF
VELIGONDA PROJECT

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