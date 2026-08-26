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తుది దశకు చేరుకున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ పనులు - 31న ప్రారంభం

ముమ్మరంగా సాగుతున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ తుది దశ పనులు- జలహారతి ఇచ్చేందుకు కాలువలో మెట్ల నిర్మాణం కోసం పొక్లెయిన్‌లతో గుంతలు-మరో రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయనున్న ప్రాజెక్ట్ తుది దశ పనులు

Veligonda Project Feeder Canal Works Progressing In Full Swing
ముమ్మరంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ తుది దశ పనులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 6:46 PM IST

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Veligonda Project Feeder Canal Works Progressing In Full Swing : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫీడర్ కాలువ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిష్టాత్మక పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టును (ఫేజ్​-1) 2026 ఆగస్టు 31న ప్రారంభించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యంగా ప్రాజెక్టుకు అత్యంత కీలకమైన ఫీడర్ కాలువ పనులు ప్రస్తుతం తుది దశకు చేరుకుని, యుద్ధప్రాతిపదికన సాగుతున్నాయి.

జోరుగా సాగుతున్న ఫీడర్​ కాలువ పనులు : ఈ నెల 31న సీఎం చంద్రబాబు వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనుండటంతో తుది దశ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. డోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లె చెరువు సమీపంలోని ఫీడర్ కాలువ క్రాస్ రెగ్యులేటర్ వద్ద చంద్రబాబు కృష్ణా జలాలకు జలహారతి, క్రాస్ రెగ్యులేటర్ గేట్లను ఎత్తి నీరు వదలనున్నారు. అందుకోసం రెగ్యులేటర్లకు నాలుగు గేట్లను బిగించారు. వాటిని ఆపరేటింగ్ చేసే సిస్టంను బిగించే పని చేస్తున్నారు. కృష్ణా జలాలకు జలహారతి ఇచ్చేందుకు కాలువలో మెట్లను నిర్మాణ కోసం పొక్లెయిన్‌లతో గుంతలు తీస్తున్నారు. ఆ కాలువ పక్కన ఉన్న మట్టిని టిప్పర్లతో వేరే ప్రాంతానికి తరలిస్తున్నారు. మరో రెండు రోజుల్లో వాటిని పూర్తి చేసే పనిలో కార్మికులు నిమగ్నమయ్యారు.

ముమ్మరంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ తుది దశ పనులు (ETV Bharat)

పనులను పరిశీలించిన మంత్రి : పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించనున్న సందర్భంగా అక్కడ జరుగుతున్న తుది దశ పనులను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పరిశీలించారు. జరుగుతున్న పనుల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ట్రాక్టర్లతో భారీ ర్యాలీ : ప్రతిష్టాత్మక వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవం, నీటి విడుదలను పురస్కరించుకుని, మార్కాపురం ప్రాంతంలో రైతులు, కూటమి నాయకులు భారీ ట్రాక్టర్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. వందలాది అలంకరించిన ట్రాక్టర్లతో కూడిన ఈ భారీ ర్యాలీ బెస్తవారిపేట వై-జంక్షన్ వద్ద ప్రారంభమై కుంభం గచ్చుకాలువ వద్ద ముగిసింది. గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి స్వయంగా ట్రాక్టర్ నడుపుతూ ఈ ర్యాలీకి నాయకత్వం వహించి, రైతులతో కలిసి ఉత్సాహంగా పాల్గొనడంతో పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతమంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ర్యాలీ కార్యక్రమంలో కూటమి భాగస్వాములైన తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, రైతులు, నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, "పశ్చిమ ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లా ప్రజల, రైతాంగపు దశాబ్దాల నాటి కల నెరవేరుతున్న చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆసన్నమైంది. పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటిని విడుదల చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు సమర్థవంతమైన నాయకత్వంలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులను ఎన్నడూ లేని విధంగా వేగవంతం చేశారు. నాడు ఇదే వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన చంద్రబాబు, మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ఈనెల 31వ తేదీన వెలిగొండ జలాలను జాతికి అంకితం చేస్తూ విడుదల చేయనుండటం ఎంతో శుభపరిణామం. ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో పాటు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్‌లో ఉన్న వెలిగొండ నిర్వాసితుల కష్టాలను గుర్తించి, వారికి తగిన నష్టపరిహారాన్ని అందజేసి ఆదుకున్న ఘనత కూడా కూటమి ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది" అని తెలిపారు.

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