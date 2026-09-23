నీళ్లొదిలి మూడు వారాలైనా - వెలిగొండ నిర్వాసితుల్లో పునరావాస వెలితి
వెలిగొండ నిర్వాసితుల్లో ఆనందరం కరవైంది. వీరిలో కొందరికే ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు స్థలాలు చూపించారు. ఇంకా కొంతమందికి పరిహారం రావాలని వారు చెబుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 12:16 PM IST
Veligonda Displaced Package Issues : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నుంచి నీరు వదిలి నల్లమలసాగర్ జలాశయం నింపుతున్నారు. తడారిన బీళ్లకు సాగునీళ్లొస్తున్నాయని రైతులు, గొంతెండిన ఊళ్లకు మంచినీళ్లు వస్తున్నాయని ప్రజలూ ఖుషీగా ఉన్నారు. మరి ఆ జలయజ్ఞాన్ని సాకారం చేయడానికి సర్వం త్యాగం చేసిన నిర్వాసితులు ఆనందంగా ఉన్నారా? పునరావాస ప్యాకేజీ దక్కినవారి సంగతి సరే! దక్కనివారి మాటేంటి? ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నిర్వాసిత కుటుంబాలకు పూర్తిస్థాయిలో పునరావాసం అమలు చేయలేదు.
1000కి పైగా కుటుంబాలకు ప్యాకేజీ దక్కలేదు. వారికి ఇంటి స్థలాలు చూపలేదు. గెజిట్లో పేర్లు లేక ఆందోళన చెందుతున్న వారిలో అర్హులను తేల్చి, ప్యాకేజీ అందించే ప్రక్రియ పూర్తికాలేదు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ముంపు పరిధిలో మొత్తం 11 ఊళ్లలో 7321 కుటుంబాలు నివాసాలు కోల్పోయాని గుర్తించారు. ఈ మేరకు గతంలోనే గెజిట్ ప్రకటించారు. ఆగస్ట్ 31న నీరు విడుదల చేసే ముందు 6158 కుటుంబాలకు రూ.758.31 కోట్ల పునరావాస ప్యాకేజీ చెల్లించారు. నీరు వదులుతున్నారని మిగిలిన కుటుంబాలు గ్రామాలు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయాయి. వాటిలో 1163 కుటుంబాలకు ప్యాకేజీ దక్కలేదు. నిజానికి ప్యాకేజీ అందించాకే వారిని ఖాళీ చేయించాల్సి ఉంది.
ఇక 439 కుటుంబాల కోసం రూ.54.91 కోట్ల విలువైన బిల్లులు అప్లోడ్ చేసినట్లు మార్కాపురం జిల్లా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇంకో 349 కుటుంబాలకు చెందిన బిల్లులు సీఎంఎఫ్ఎస్లో అప్లోడ్ అవుతున్నాయి. 185 కుటుంబాలకు సంబంధించి ఇప్పటికీ అవార్డు పాస్ కాలేదు. ఇక 172 కుటుంబాలకు పరిహారం పొందే అర్హత లేదని అధికారులు తేల్చారు. కోర్టు కేసులు, వివాదాలు పెండింగ్లో ఉన్నందున 18 కుటుంబాలకు పునరావాస ప్యాకేజీ చెల్లించలేదు.
ఇళ్ల నిర్మాణమే కీలకం : పునరావాసంలో ఇళ్ల నిర్మాణమే కీలకం. ఇంటి స్థలం చూపించి, నిర్మాణ ఖర్చులు చెల్లిస్తే తామే ఇళ్లు కట్టుకుంటామని 3962 కుటుంబాలు అంగీకారం తెలిపాయి. ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకున్న వారికి పట్టాలు అందించినా, సుంకేశుల గ్రామ నిర్వాసితులకే ఎవరి స్థలాలు ఎక్కడో చూపించారు. తోకపల్లి, గోగులదిన్నె, ఇందుట్ల కాలనీల్లో మాత్రమే సర్కార్ మౌలిక వసతులు కల్పించింది. ఇడుపుల 1, 2 గ్రామాల నిర్వాసితుల కోసం కలనూతల కాలనీలో మట్టి నింపి చదును చేస్తున్నారు. ఇంకా సౌకర్యాలు సమకూరలేదు. అక్కచెరువు తండా, గొట్టిపడియ నిర్వాసితుల కోసం ఇంటి స్థలాల హద్దు రాళ్లు పాతారు. స్థలాలు కేటాయించలేదు. గుణ్నంచర్ల నిర్వాసితులకు ఇండ్లు నిర్మించడానికి 15 ఎకరాలను సేకరించాల్సి ఉంది.
- తమకు అన్యాయం జరిగిందన్న బాధిత కుటుంబాల్లో 1800 వరకు పునరావాస ప్యాకేజీకి అర్హమైనవిగా సర్కార్ గుర్తించింది. గెజిట్లో పేర్లు లేని వారిలో అర్హులను పరిశీలించేందుకు ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను నియమించి, అర్జీలు పరిశీలించారు. 321 కుటుంబాలు అర్హమైనవిగా గుర్తించి, మంగళవారం ప్రాథమికంగా జాబితా ప్రకటించారు. దీనిపై అభ్యంతరాల స్వీకరణకు రెండు రోజుల గడువిచ్చారు.
- జలాశయంలో 2026 ఆగస్ట్ 31 నుంచి నీటిని నింపుతుండగా ఆ రోజుకల్లా నిర్వాసితుల్లో 18 సంవత్సరాలు నిండిన వారికి రూ.2 లక్షల ప్యాకేజీ ఇస్తామని సర్కార్ ప్రకటించింది. అలాంటివారు 731 మంది ఉన్నారు. వీరికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాల్సి ఉంది.
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