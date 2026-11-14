'రూ.10 కోట్లు చెల్లించండి' - సాక్షి దినపత్రికకు పరువునష్టం నోటీసులు
Sakshi Paper Amaravati Land Issue: సాక్షి దినపత్రికకు రూ.10 కోట్ల పరువునష్టం నోటీసులు జారీ చేశారు. అమరావతి భూముల వ్యవహారంలో నిరాధార ఆరోపణలతో తమపై కథనాలు ప్రచురించారని సాంబశివరావు కుటుంబం ఈ నోటీసులిచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:41 PM IST
అమరావతి భూముల వ్యవహారంలో తమ కుటుంబంపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తూ కథనాలు ప్రచురించారంటూ సాక్షి దినపత్రికకు వెలగపూడికి చెందిన రైతు కంచర్ల సాంబశివరావు కుటుంబం రూ.10 కోట్ల పరువునష్టం నోటీసులు జారీ చేసింది. తమకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని భూములను తమ పేరుతో ముడిపెట్టి రాజకీయ దుష్ప్రచారం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వెలగపూడి సర్వే నంబర్ 91/1ఎఫ్లో తమ కుటుంబానికి సెంటు భూమి కూడా లేదని స్పష్టం చేసింది. 1.76 ఎకరాల భూమిని గ్రామకంఠం పేరుతో భూసమీకరణ నుంచి మినహాయించి రూ.6.38 కోట్ల విలువైన నజరానా ఇచ్చారన్న ఆరోపణలను ఖండించింది.
ఈ మేరకు 2025 ఏప్రిల్ 2న జరిగిన భూమి విక్రయం పూర్తి చట్టబద్ధమైందని, ప్రభుత్వంతో ఎలాంటి ప్రత్యేక ఒప్పందాలు, ప్రయోజనాలు పొందలేదని సాంబశివరావు కుటుంబం తేల్చిచెప్పింది. కనీసం తమ వివరణ కూడా తీసుకోకుండా కథనాలు ప్రచురించడం బాధ్యతారాహిత్యమని ఆక్షేపించింది. అమరావతి కోసం భూములిచ్చి, రాజధాని ఉద్యమంలో పాల్గొన్న 90 ఏళ్లు దాటిన రైతు కుటుంబంపై బురదజల్లే ప్రయత్నం చేశారని మండిపడింది.
నోటీసులు అందిన 15 రోజుల్లో తప్పుడు కథనాలను ఉపసంహరించుకుని, అన్ని ఎడిషన్లలో బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని సాంబశివరావు కుటుంబం డిమాండ్ చేసింది. అంతేకాక వెబ్సైట్, ఈ-పేపర్, సోషల్ మీడియా నుంచి కథనాలను తొలగించడంతో పాటు రూ.10 కోట్ల పరిహారం చెల్లించాలని కోరింది. గడువులోగా స్పందించకపోతే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని న్యాయవాది కరుమంచి ఇంద్రనీల్ బాబు ద్వారా సాంబశివరావు కుటుంబసభ్యులు సాక్షికి నోటీసులు జారీ చేశారు.
మరోవైపు అమరావతిపై తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తూ రాజధాని ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ సాక్షి మీడియాపై రాజధాని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు తుళ్లూరు పోలీస్ స్టేషన్లో సాక్షి మీడియాపై ఫిర్యాదు చేశారు. అమరావతికి సంబంధించి వాస్తవ విరుద్ధమైన కథనాలు ప్రచురిస్తూ ప్రజల్లో అపోహలు సృష్టిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఫేక్ అకౌంట్లు సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు కథనాలు, అసత్య ప్రచారం చేస్తున్న వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని వారు పోలీసులను కోరారు.
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