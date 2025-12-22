ETV Bharat / state

వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్​కి రాయ్‌పుర్‌ హైవేపై రాకపోకలు షురూ - తగ్గనున్న 132 కిమీ దూరం

విశాఖ - రాయ్‌పుర్‌ మధ్య తగ్గనున్న 132 కి.మీ. దూరం - ఏపీలో 92 కి.మీ. పనులు పూర్తి - భూసేకరణ సమస్యతో 2 చోట్ల 2.5 కి.మీ. పెండింగ్‌

Vehicles Will Be Running on Raipur Highway From December 2026
Vehicles Will Be Running on Raipur Highway From December 2026 (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Raipur highway works will be completed by December 2026 : విశాఖ నుంచి ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని రాయ్‌పుర్‌ వరకు నిర్మిస్తున్న యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేపై వచ్చే ఏడాది డిసెంబరు నుంచి వాహనాలు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. 465 కి.మీ. మేర 6 వరుసలతో నిర్మిస్తున్న ఈ హైవేకి రూ.16,482 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. ఏపీలో 92 శాతం పనులు పూర్తికాగా, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో వచ్చే ఏడాది చివరకు పనులు కొలిక్కి వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇవి పూర్తికాగానే వాహనాల రాకపోకలను అనుమతించనున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనే శరవేగంగా పనులు : ఈ హైవే ఏపీలో 100 కి.మీ., ఒడిశాలో 241 కి.మీ., ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో 124 కి.మీ. కలిపి మొత్తం 465 కి.మీ. మేరకు ఉంటుంది. మన రాష్ట్ర పరిధిలో అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం వద్ద కోల్‌కతా-చెన్నై హైవే వద్ద మొదలై విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల మీదుగా పాచిపెంట మండలం బంగారుగుడి గ్రామం దాటిన తర్వాత ఒడిశాలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ రహదారికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్​ పరిధిలో 92 కి.మీ. మేర పనులు పూర్తైనట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. దీనికోసం 5.5 కి.మీ. మేర పార్వతీపురం జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతంలో ఘాట్‌ సెక్షన్‌లో పనులు జరుగుతున్నాయి.

Vehicles Will Be Running on Raipur Highway From December 2026
రాత్రి వేళ మెంటాడ ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ వెలుగులు (Eenadu)

పెండింగ్‌ పనులు వచ్చే ఏడాదికి కొలిక్కి : కొత్తవలస మండలం చిన్నిపాలెంలో 2.5 కి.మీ., మెంటాడ మండలం జయతిలో 250 మీటర్ల మేర భూసేకరణ సమస్యతో పనులు ఇంకా మొదలు కాలేదని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడి భూములకు యజమానులు ఎక్కువ పరిహారం కోరుతుండగా, నిబంధనల ప్రకారం కుదరదంటూ జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) చెబుతోంది. దీంతో హైకోర్టు, జిల్లా కోర్టుల్లో కేసులు నడుస్తున్నాయి. అవి పరిష్కారమయ్యాక పనులు ఆరంభించనున్నారు. ఒడిశాలో 80 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. పెండింగ్‌ పనులు వచ్చే ఏడాదికి కొలిక్కి రానున్నాయి. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఆలస్యంగా పనులు మొదలుకాగా, ఈమధ్యే ఊపందుకున్నాయి. అక్కడ దాదాపు 65 శాతానికి పైగా పనులు జరిగాయి. వీటిని కూడా వచ్చే ఏడాది పూర్తిచేయాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు.

132 కి.మీ. దూరం తగ్గినట్టే : ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం-రాయ్‌పుర్‌ మధ్య 597 కి.మీ. మేర 12 గంటలపాటు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే పూర్తయితే 132 కి.మీ. దూరం తగ్గనుంది. ప్రయాణ సమయం కూడా 7 గంటలు తగ్గి కేవలం 5 గంటల్లోనే చేరుకునేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ హైవేను గంటకు గరిష్ఠంగా 100 కి.మీ. వేగంతో వాహనాలు పరుగులు పెట్టేలా డిజైన్‌ చేశారు. ఈ హైవే ద్వారా ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోని పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు, ఖనిజాలను విశాఖపట్నం ఓడరేవుకు వేగంగా రవాణా చేసేందుకు వీలు కలుగుతుంది.

Vehicles Will Be Running on Raipur Highway From December 2026
పాచిపెంట వద్ద కొండను తొలచి హైవే నిర్మాణం (Eenadu)

సరుకు రవాణా సులభమవుతుంది. 2 నగరాల మధ్య ప్రజా రవాణా కూడా వేగంగా సాగించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ హైవే వల్ల 3 రాష్ట్రాల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు అనుసంధానం కలుగుతుంది. సబ్బవరం వద్ద చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేలో ఈ హైవే మొదలయ్యేచోట సింగిల్‌ దూరాభారాన్ని తగ్గించేందుకు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా 20 వేల కోట్ల రూపాయల ఆసియా డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ నిధులతో కేంద్రం ఈ రహదారిని చేపట్టింది. దీనికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపన చేయగా, వచ్చే ఏడాది ప్రారంభం కానుంది. ట్రంపెట్‌ ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

464 కిలోమీటర్లు - 6 వరుసలు - విశాఖపట్నం-రాయ్​పూర్​ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే

నాలుగు జిల్లాల మీదుగా గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​వే - 11 ఇంటర్​ఛేంజ్​లు ఎక్కడంటే!

GREENFIELD HIGHWAY
VISAKHA TO CHHATTISGARH RAIPUR HW
RAIPUR VISAKHAPATNAM EXPRESSWAY
విశాఖపట్నం టూ రాయ్‌పూర్​ హైవే
RAIPUR HIGHWAY WORKS

