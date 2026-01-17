సంక్రాంతి తిరుగు ప్రయాణాలు - ఎన్హెచ్-65పై వాహనాల దారి మళ్లింపు
సంక్రాంతి పూర్తయిన తర్వాత ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలతో కిక్కిరుస్తున్న రహదారులు - ఎన్హెచ్-65 విస్తరణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు - దీంతో వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్న అధికారులు
Published : January 17, 2026 at 11:18 AM IST
Sankranti Effect on Traffic In Telangana : సంక్రాంతి రద్దీ నివారణకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పండుగ పూర్తయిన తర్వాత ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు. ఎన్హెచ్-65 విస్తరణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి, కొర్లపహాడ్, పంతంగి టోల్ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశాలు అధికంగా ఉండటంతో పోలీసులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచిస్తున్నారు. గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు. గుంటూరు - మిర్యాలగూడ - హాలియా - చింతపల్లి - మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్కు వాహనాల మళ్లింపు చేపట్టారు. మాచర్ల - సాగర్ - పెద్దవూరు - చింతపల్లి - మాల్ మీదుగా వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు.
ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడితే : విజయవాడ నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలు కోదాడ - మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్కు మళ్లిస్తున్నారు. ఎన్హెచ్ - 65పై ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడితే చిట్యాల నుంచి భువనగిరి మీదుగా వాహనాలను దారి మళ్లించనున్నారు. డ్రోన్ కెమెరాలు, సీసీ టీవీలతో ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.