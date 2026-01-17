ETV Bharat / state

సంక్రాంతి తిరుగు ప్రయాణాలు - ఎన్​హెచ్​-65పై వాహనాల దారి మళ్లింపు

సంక్రాంతి పూర్తయిన తర్వాత ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్​ వచ్చే వాహనాలతో కిక్కిరుస్తున్న రహదారులు - ఎన్​హెచ్​-65 విస్తరణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు - దీంతో వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్న అధికారులు

sankranti effect on traffic in telangana
sankranti effect on traffic in telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 11:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankranti Effect on Traffic In Telangana : సంక్రాంతి రద్దీ నివారణకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పండుగ పూర్తయిన తర్వాత ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్​ వచ్చే వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు. ఎన్​హెచ్​-65 విస్తరణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు విధించారు. చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి, కొర్లపహాడ్, పంతంగి టోల్​ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్​ జామ్​ అయ్యే అవకాశాలు అధికంగా ఉండటంతో పోలీసులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచిస్తున్నారు. గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు. గుంటూరు - మిర్యాలగూడ - హాలియా - చింతపల్లి - మాల్​ మీదుగా హైదరాబాద్​కు వాహనాల మళ్లింపు చేపట్టారు. మాచర్ల - సాగర్ - పెద్దవూరు - చింతపల్లి - మాల్​ మీదుగా వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు.

ట్రాఫిక్​ జామ్​ ఏర్పడితే : విజయవాడ నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలు కోదాడ - మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్​కు మళ్లిస్తున్నారు. ఎన్​హెచ్​ - 65పై ట్రాఫిక్​ జామ్​ ఏర్పడితే చిట్యాల నుంచి భువనగిరి మీదుగా వాహనాలను దారి మళ్లించనున్నారు. డ్రోన్​ కెమెరాలు, సీసీ టీవీలతో ట్రాఫిక్​ పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

TAGGED:

సంక్రాంతి నేపథ్యంలో భారీ ట్రాఫిక్
HEAVY TRAFFIC IN HIGHWAY TELANGANA
RUSH IN NATIONAL HIGHWAYS TELANGANA
VIJAYAWADA HYDERABAD HIGHWAY
SANKRANTI EFFECT ON TRAFFIC TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.