ఇవాళ్టి నుంచి షోరూంలోనే వాహన రిజిస్ట్రేషన్ - కొత్త విధానం ఎలా ఉంటుందంటే?
రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి అమల్లోకి వాహన రిజిస్ట్రేషన్ల నూతన విధానం - షోరూంలోనే బండి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ - కొత్త విధానంలో వాహనదారులకు సమయం ఆదా
Published : January 24, 2026 at 9:04 AM IST
Vehicle Registration In Showroom From Today : వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించిన నూతన విధానం శనివారం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుంది. వాహనం కొనుగోలు చేసిన డీలర్ పాయింట్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రయోగం శుక్రవారం విజయవంతమైంది. వాహనదారులకు మరింత సౌలభ్యం కల్పించే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జనవరి 8వ తేదీన విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోగా, అధికారులు సంబంధిత సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించి కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని మాదాపూర్లోని శ్రీకృష్ణ ఆటోమోటివ్స్ షోరూమ్లో నూతన ఆన్లైన్ విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టారు. షోరూమ్లో ఫోర్ వీలర్ కొన్న వారందరికీ వాహనదారుడికి సంయుక్త రవాణా కమిషనర్ (జేటీసీ) మామిండ్ల చంద్రశేఖర్ గౌడ్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి పత్రాలను అందజేశారు. అసలింతకీ కొత్త విధానంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారు? ఎలాంటి ప్రయోజనాలున్నాయి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సమయం ఆదా, వేగంగా సేవలు : రిజిస్ట్రేషన్ కొత్త విధానంతో వాహన కొనుగోలుదారులకు సమయం ఆదా కానుంది. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం రవాణా శాఖ ఆఫీసుల చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టాల్సిన వ్యయప్రయాసలు ఉండవు. వాహనాన్ని విక్రయించిన డీలరే శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేస్తారు. సంబంధిత రవాణా శాఖ అధికారులు ఆన్లైన్లో పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఉదయం కొనుగోలు చేసిన వాహనానికి సాయంత్రంలోగా శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోతుంది. సాయంత్రం కొనుగోలు చేస్తే మాత్రం మరుసటి రోజు ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
కొత్త విధానంలో ఇలా :
- అవసరమైన పత్రాలు(ఇన్వాయిస్, ఫారం-21, ఫారం-22, ఇన్సూరెన్స్, అడ్రస్ ప్రూఫ్, వాహన ఫొటోలు మొదలైనవి) డీలర్ ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తారు.
- రవాణాశాఖ అధికారి ఆ దరఖాస్తును పరిశీలించి ఓ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు కేటాయిస్తారు.
- ఈ ప్రక్రియ పూర్తయినాక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్(ఆర్సీ) నేరుగా స్పీడ్ పోస్టు ద్వారా వాహన యజమానికి వెళుతుంది.
- అవసరానికి అనుగుణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు
- శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ పరిశీలనకు అవసరమైతే డీలర్ల షోరూముల్లో తనిఖీలు చేపడతామని రవాణా శాఖ తెలిపింది.
- నూతన రిజిస్ట్రేషన్ విధానం బైక్లు, కార్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
- వాణిజ్య(ట్రాన్స్పోర్ట్) వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ గతంలో మాదిరే ఆర్టీఓ ఆఫీసుల్లోనే ఉంటుంది.
- నూతన విధానం అమలు ప్రక్రియపై రవాణాశాఖ కమిషనర్ 33 జిల్లాల అధికారులతో ఆన్లైన్ సమావేశాన్ని నిర్వహించి అవగాహన కల్పించారు.
హైసెక్యూరిటీ ప్లేట్ కోసం మళ్లీ డీలర్ దగ్గరకు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సగటున ఏటా 6.03 లక్షల బైక్లు, 1.75 లక్షల కార్ల రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కొత్త వాహనం కొన్నప్పుడు షోరూం డీలర్ సిబ్బంది తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ (టీఆర్) చేస్తున్నారు. శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆర్టీవో ఆఫీస్నకు కొత్త వాహనం తీసుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత హైసెక్యూరిటీ నంబర్ ప్లేట్ వేసుకునేందుకు మళ్లీ డీలర్ దగ్గరికి వెళ్లాలి. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారి మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలోని ‘వాహన్, సారథి’ పోర్టళ్లలో పలు రాష్ట్రాలు ఎన్నో ఏళ్ల కిందటే చేరి షోరూంలలోనే వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు సహా పలు సరికొత్త విధానాల్ని అమలు చేస్తున్నాయి.
ఫ్యాన్సీ నంబర్ కావాలంటే ఆగాల్సిందే : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ‘సారథి’ని అమలు చేస్తున్నా, వాహన్ విషయంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. వాహన్ పోర్టల్ను త్వరగా అమలు చేయాలని సంబంధితశాఖ మంత్రి పొన్నం అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. వాహన కొనుగోలుదారుడి వివరాల్ని డీలర్ ఈ పోర్టల్లో ఎంటర్ చేస్తారు. శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ముందు రవాణా శాఖ అధికారి డిజిటల్ అప్రూవల్ను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కొత్త పర్సనల్ వెహికల్ సాధారణ నంబర్ కావాలనుకుంటే వాహనం కొన్న సాయంత్రంలోపు, తప్పితే మరుసటి రోజు రిజిస్ట్రేషన్ వేగంగా పూర్తవుతుంది. అదే ఫ్యాన్సీ నంబర్ కావాలంటేమాత్రం రవాణా శాఖ ఆ సిరీస్ను విడుదల చేసేంత వరకు శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ కోసం దరఖాస్తుదారులు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. అదే వాణిజ్య అవసరాల కోసం కొన్న వాహనాలైతే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆర్టీవో ఆఫీస్నకు తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సిందే.
