మీ వాహనం కొనుగోలు చేసి 15 ఏళ్లు దాటిందా? - ఇలా చేయకుండా రోడ్డుపైకి వెళ్తే బుక్కైనట్లే!
15 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకు రెన్యూవల్ చేసుకోవడం మస్ట్ - మొదటి రెన్యూవల్ 15 ఏళ్లకు, రెండోసారి క్రమబద్ధీకరణ 20 ఏళ్లకు - కాలం చెల్లిన వాహనాలు స్క్రాప్ చేసుకునేందుకూ వెసులుబాటు
Published : March 26, 2026 at 6:22 PM IST
Vehicle RC Renewal Process in TG : రాష్ట్రంలో ప్రజల అవసరాలు పెరుగుతున్న కొద్ది వాహనాల సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లోకి సరికొత్త మోడల్స్ వస్తున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న వాహనాల్లో 15 నుంచి 20 ఏళ్ల కాలపరిమితి దాటిన వాహనాలను రెన్యూవల్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. మొదటి రెన్యూవల్ 15 సంవత్సరాలకు, రెండోది 20 ఏళ్లకు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 15 ఏళ్ల దాటిన బైక్లకు గ్రీన్ట్యాక్స్ రూ,2,100-రూ.2500, ఆలస్య రుసుము నెలకు అదనంగా రూ.300, కార్లకు గ్రీన్ ట్యాక్స్ రూ.5వేలు, ఆలస్యంగా చెల్లించినట్లయితే రూ. 500 ఉంటుంది. ఇరవై ఏళ్లు కాలం దాటిన బైక్లకు గ్రీన్ ట్యాక్స్ రూ.4,500 - రూ.5వేల వరకు, కార్లకు అయితే రూ.10 వేల వరకు ఫీజు చెల్లించి రెన్యూవల్ చేసుకోవాలి.
పాత వాహనాలు స్క్రాప్ చేసేందుకు ఫ్యాక్టరీల కొరత : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో సుమారు 12,07,758 వాహనాలున్నాయి. వీటిలో 3 లక్షల వరకు కాలం చెల్లినవి ఉంటాయని అంచనా. కాల పరిమితి ముగిసిన వాహనాలకు రిజిస్ట్రేషన్ రెన్యూవల్, ఫిట్నెస్ తదితర డాక్యుమెంట్లను పొందాల్సి ఉంటుంది. పాత వాహనాలను స్క్రాప్ చేసేందుకు హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో మూడు ఫ్యాక్టరీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఎలాంటి సదుపాయాల్లేవు. రవాణా భారంతో అక్కడకు తీసుకెళ్లడానికి వాహనదారులు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. పాత వాహనాల్లో అవసరమైన భాగాలను ఉపయోగించుకొని మిగిలిన విడిభాగాలను తుక్కు కింద అమ్మేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో స్క్రాప్ విధానం ఇలా : 15 ఏళ్లు దాటిన వెహికల్స్ను స్క్రాప్ చేసుకోవచ్చు అయితే దీనిపై చాలా మందికి అవగాహన లేదు.. రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ సమీపంలోని గజ్వేల్, కొత్తూరు, బాసమైలారం వద్ద మూడు కంపెనీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొదట వాహన ఎన్వోసీ పొందాలి. వాహన ఆర్సీ ఆధారంగా ధర నిర్ణయించి దానిని స్క్రాప్ చేస్తారు. అనంతరం మీ బ్యాంకు ఖాతాలో నగదు జమవుతాయి. అలాగే సీవోడీ (సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ డిపాజిట్) లెటర్ ఇస్తారు. ఆర్టీఏ ఆఫీస్లో వాహన రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు తొలగిపోతాయి. దీంతో కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేసుకునేందుకు వీలుంటుంది. ఫోర్ వీలర్ వాహనాల కొనుగోలుకు రూ.50 వేలు, ద్విచక్ర వాహనాలకు రూ.5 వేల పన్ను రాయితీ లభిస్తుంది.
రెట్రో ఫిట్మెంట్ :
15 ఏళ్లు నిండిన పాత పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాన్ని ఈవీ(ఎలక్ట్రిక్ వాహనం)గా మార్చుకోవచ్చు. వీటికి గ్రీన్ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయింపు ఉండవచ్చు.
ఒకవేళ 14 ఏళ్లలో ఈవీగా మార్చుకుంటే 15వ ఏడాది తర్వాత రెన్యూవల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
రెట్రో ఫిట్మెంట్ చేసే సంస్థలకు సంబంధించిన వివరాలు మెకానిక్లు, వాహన విక్రయాల డీలర్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. స్థానిక ఆర్టీవో ఆఫీస్ను కూడా సంప్రదించవచ్చు.
- ఈ సదుపాయం హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ అందుబాటులో ఉంది.
- రవాణాశాఖ అనుమతి ఉన్న సర్టిఫైడ్ సెంటర్లలో రెట్రో ఫిట్మెంట్ చేయించుకుంటే నకిలీ కిట్లు, లోకల్ ఫిట్టింగ్స్ వల్ల నష్టం కలిగే ఆస్కారం తక్కువ.
- ఈ విధంగా మార్చుకునే వాటికి, కొత్తగా కొనేవాటికి పనితీరులో తేడాలు అంతగా ఉండవు.
- శబ్ద, వాయు కాలుష్యాలు తక్కువ. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, తిరిగే దూరాన్ని ఆధారంగా ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలి.
చాలా లాభాలు :
- మీ వాహన జీవిత కాలం మరింత పెరుగుతుంది.
- కర్బన ఉద్గారాలకు చెక్ పెట్టొచ్చు.
- ఒక్కో డీజిల్ బస్సు నుంచి ఏడాదికి 52 టన్నుల కర్భన ఉద్గారాలు విడుదలవుతున్నాయి. అదే ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చినట్లయితే ఆ సమస్య ఉండదు.
- ఇన్నాళ్లూ ఇంజిన్ రిపేర్ చేస్తున్న మెకానిక్లు ఇప్పుడు మరింత అప్డేట్ అవుతున్నారు. బ్యాటరీ, కన్వర్టర్, కంట్రోలర్లపై శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఇటీవల కాలంలో రెట్రోఫిట్మెంట్ గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి అవకాశంగా మారుతోంది.
మీ పాత బండి 15 ఏళ్లు దాటేసిందా? - రూ.30 వేలతో ఎలక్ట్రిక్ బైక్గా మార్చేసుకోండి!
మీ బండికి 15 ఏళ్లు దాటాయా? అయితే పాత బండిని తుక్కుగా మార్చండి - కొత్తదానికి రాయితీ పొందండి