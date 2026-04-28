ఎయిర్పోర్ట్లో కారు పార్కింగ్ చేయలా? - ఇంటి నుంచే చేసుకునే సౌకర్యం
రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో వెబ్సైట్ ద్వారా వెహికల్ పార్కింగ్ చేసుకునే సౌకర్యం - పార్కింగ్లోనే వాహనాలుంచేలా - ఆలస్యమైనా ఇబ్బందులు లేకుండా - తక్కువ ఖర్చుతో సౌకర్యవంతమైన పార్కింగ్
Published : April 28, 2026 at 2:48 PM IST
Vehicle Parking System in RGIA : రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 'పార్క్ ఎన్ ఫ్లై' అనే కొత్త పార్కింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీ, పార్కింగ్ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకొచ్చిన ఈ సౌకర్యం ప్రయాణికులకు మరింత సులభతరమైంది.
ఇంటి నుంచే పార్కింగ్ బుకింగ్ సౌకర్యం : 'పార్క్ ఎన్ ఫ్లై' విధానం ద్వారా ప్రయాణికులు ఇంటి నుంచే తమ వాహనాల కోసం పార్కింగ్ స్లాట్ను ముందుగానే బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. విమానాశ్రయం అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. కారు లేదా ద్విచక్ర వాహనానికి స్లాట్ బుక్ చేసిన వెంటనే ఈ-మెయిల్ ద్వారా ధృవీకరణ సమాచారం అందుతుంది. విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న తర్వాత ఆ మెయిల్ను పార్కింగ్ సిబ్బందికి చూపిస్తే, నేరుగా కేటాయించిన ప్రదేశంలో వాహనాన్ని నిలిపే వీలుంటుంది. ఈ విధానం సమయం ఆదా చేయడమే కాకుండా, అనవసరంగా పార్కింగ్ కోసం తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఈ-9, ఈ-10 పార్కింగ్ ప్రాంతాల ప్రాధాన్యం : ముందస్తు బుకింగ్ చేసుకున్నవారికి ముఖ్యంగా ఈ-9, ఈ-10 పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాలు త్వరగా యాక్సెస్ అయ్యేలా ఉండటం వల్ల ప్రయాణికులు తమ వాహనాలను సురక్షితంగా నిలిపి విమాన ప్రయాణానికి సులభంగా చేరుకోగలుగుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రాంతాలు నిండిపోయినప్పుడు, ఇతర ఖాళీ స్లాట్లలో వాహనాలను పార్క్ చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తారు.
తక్కువ ఖర్చుతో సౌకర్యవంతమైన పార్కింగ్ : ఈ విధానంలో పార్కింగ్ రుసుములు కూడా ప్రయాణికులకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, 6 గంటల వరకు వాహనం నిలిపితే రూ.650 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే 24 గంటల వరకు ఉంచితే రూ.750 మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. దీర్ఘకాల పార్కింగ్ అవసరమున్న వారికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇతర నగరాలకు వెళ్లి అదే రోజులో తిరిగి వచ్చే ప్రయాణికులకు ఈ సౌకర్యం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఆలస్యాలపై అదనపు భారం తగ్గింపు : విమానాల రాకపోకలు ఆలస్యమవడం సాధారణం. పాత విధానంలో ఇలా ఆలస్యమైతే అదనపు పార్కింగ్ చార్జీలు ఎక్కువగా ఉండేవి. కానీ కొత్త 'పార్క్ ఎన్ ఫ్లై' విధానంలో అదనపు గంటకు కేవలం రూ.100 మాత్రమే చెల్లించాలి. దీంతో ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. ముందుగానే స్లాట్ బుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఆలస్యాలపై ఆందోళన అవసరం ఉండదు.
ప్రాంతీయ ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనం : విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, రాజమండ్రి వంటి నగరాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ విధానం రూపొందించారు. ఒకే రోజులో ప్రయాణం పూర్తి చేసి తిరిగి వచ్చే వారు తమ వాహనాన్ని విమానాశ్రయంలోనే సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఎంతో ఉపయోగకరం.
ముందస్తు బుకింగ్ అవసరం : ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలంటే కనీసం ఆరు గంటల ముందే స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ముందస్తు బుకింగ్ లేకుండా ఈ ప్రత్యేక సదుపాయం అందుబాటులో ఉండదు. ప్రయాణానికి ముందు ప్రణాళికాబద్ధంగా బుకింగ్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
డిజిటల్ చెల్లింపులతో సులభతరం : ఈ విధానంలో ముందుగా డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు డిజిటల్ పద్ధతుల్లో చెల్లింపు చేయవచ్చు. ఇది క్యాష్ లావాదేవీలను తగ్గించి మరింత సౌలభ్యాన్ని కల్పిస్తుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, పార్క్ ఎన్ ఫ్లై సదుపాయం ప్రయాణికుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సమయాన్ని ఆదా చేయడం, ఖర్చులను తగ్గించడం, పార్కింగ్ సమస్యలకు పరిష్కారం అందించడం వంటి ప్రయోజనాలతో ఇది విమానాశ్రయ సేవల్లో ఒక మంచి మార్పుగా నిలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఈ విధానం మరింత విస్తరించి, మరిన్ని సౌకర్యాలతో ప్రయాణికులకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.