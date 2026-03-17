హైదారాబాద్​ శివారులో గోవుల అక్రమ రవాణాయత్నం - వాహనం బోల్తా పడటంతో వెలుగుచూసిన ఘటన

తెల్లవారుజామున హయత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ఘటన - అకస్మాత్తుగా యూటర్న్ తీసుకున్న క్రమంలో రోడ్డుపై పల్టీ - ప్రమాదంలో వాహనంలోని 10 ఎడ్లు, 4 ఆవులకు తీవ్ర గాయాలు

Illegal Trafficking Of Cattle
Illegal Trafficking Of Cattle (ETV Bharat)
Published : March 17, 2026 at 2:07 PM IST

Illegal Trafficking Of Cattle : గోవులను తల్లిగా భావించే దేశంలో ఆవులకు రక్షణ లేకుండా పోతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా నిత్యం ఏదో ఒక చోట ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్​నగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోనూ ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. అయితే అక్రమమంగా గోవులను తరలిస్తున్న వాహనం బోల్తా పడింది. దీంతో వాహనంలోని గోవులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వివరాల్లోకి వెళితే,

పోలీసులకు దొరకకూడదని : ఈరోజు తెల్లవారుజామున హయత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గోవులను అక్రమంగా తరలించారు. ఈ వాహనం పోలీసులకు దొరకకూడదనే ఉద్దేశంతో అత్యంత వేగంగా నడిపారు. వాహనం అకస్మాత్తుగా యూటర్న్ తీసుకున్న క్రమంలో రోడ్డుపై పల్టీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో వాహనంలో ఉన్న 10 ఎడ్లు, 4 ఆవులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మూగజీవాలు రోడ్డుపై పడి విలవిలలాడటం చూసి స్థానికులు స్పందించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం చేరవేయంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వాటిని సురక్షితంగా వేరే వాహనంలో యుగతులసి గోక్షేత్రానికి తరలించారు.

గోవధ నిషేధ చట్టాన్ని నీరుగారుస్తున్నారు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోవధ నిషేధ చట్టాలు పూర్తిగా నీరుగారిపోయాయని, అక్రమ రవాణాదారులకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని యుగతులసి ఫౌండేషన్ చైర్మన్, టీటీడీ పాలక మండలి మాజీ సభ్యులు కె. శివకుమార్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈరోజు తెల్లవారుజామున హయత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన ఘటనే ఇందుకు సజీవ సాక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు సంధించారు.

  • ​చట్టాల ఉల్లంఘన: తెలంగాణలో గోవధ నిషేధ చట్టాలను ప్రభుత్వం పూర్తిగా తుంగలో తొక్కిందని మండిపడ్డారు. అక్రమ రవాణాకు ప్రభుత్వం పరోక్షంగా సహకరిస్తోందని ఆరోపించారు.
  • ​బక్రీద్ ముందస్తు చర్యలు: రానున్న బక్రీద్ పండుగను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పటి నుంచే సరిహద్దుల్లో పటిష్టమైన చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
  • ​ప్రభుత్వ బాధ్యత: గోరక్షకుల సహకారంతో ఒక్క అక్రమ వాహనం కూడా హైదరాబాద్‌లోకి ప్రవేశించకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత పూర్తిగా ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టం చేశారు.
  • ​ఉద్యమ హెచ్చరిక: ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరిచి గోవధ నిషేధ చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేయకపోతే, యుగతులసి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని, దీనివల్ల కలిగే తీవ్ర పరిణామాలకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

గోమాతను కాపాడుకోవడం మన అందరి బాధ్యత : ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల మూగజీవాలు రోడ్లపాలవుతున్నాయని టీటీడీ పాలక మండలి మాజీ సభ్యులు కె.శివకుమార్​ ఆరోపించారు. అక్రమ రవాణాను అరికట్టడంలో విఫలమైతే గోరక్షకుల ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు. గోమాతను కాపాడుకోవడం మన అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.

​"ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల మూగజీవాలు రోడ్లపాలవుతున్నాయి. అక్రమ రవాణాను అరికట్టడంలో విఫలమైతే గోరక్షకుల ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదు. గోమాతను కాపాడుకోవడం మన అందరి బాధ్యత." - కె. శివకుమార్, యుగతులసి ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్​

