పరివాహన్లో కనిపించని 'ఈ-చలానా' వివరాలు - వాహనదారులకు తిప్పలు
E Challan Payment Issue AP: పరివాహన్ సేవ వెబ్సైట్ల్లోకి వెళ్లి వాహనం నంబర్ నమోదు చేస్తే చలానా వివరాలు రావడం రాలేదు. దీంతో ఆన్లైన్లో చలానా ఎలా కట్టాలని వాహనదారులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 12:55 PM IST
ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన ఈ-చలానా వివరాలు అధికారిక వెబ్సైట్లో కనిపించకపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ప్రసాద్ అనే ద్విచక్ర వాహనదారుడిని ఇటీవల ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆపి తనిఖీ చేశారు. ఓ చలానా పెండింగ్లో ఉందని చెప్పారు. దానిని కట్టేందుకు రవాణా శాఖకు చెందిన పరివాహన్ సేవ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి, వాహన నంబర్ నమోదు చేశాడు. కానీ వివరాలు కనిపించలేదు. దీంతో ఆన్లైన్లో చలానా ఎలా కట్టాలని వాహనదారుడు తల పట్టుకున్నారు. ఇతనే చాలా మంది వాహనదారుల ఇదే పరిస్థితి.
దీంతో ఈ-చలానా వివరాలు తెలుసుకునేందుకు వాహనదారులు ప్రైవేట్ సైట్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అధికారిక సైట్లో కనిపించని చలానాలు ‘చలాన్ వాలా’ ‘కార్ ఇన్ఫో’ వంటి ప్రైవేట్ వెబ్సైట్లలో వెహికల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే సంబంధిత వివరాలు వస్తున్నాయి. దీంతో వాహనదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ప్రైవేట్ సైట్లలో చలానా సొమ్ము చెల్లించే వెసులుబాటు కూడా కనిపిస్తోంది. అయితే, ప్రైవేట్ వేదికల ద్వారా జరిమానా చెల్లించడం ఎంతవరకు సురక్షితమనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ట్రాఫిక్ పోలీసులకు కనిపిస్తూ: మోటారు వాహనాలపై ఉన్న ఈ-చలాన్ పెండింగ్లను రవాణా శాఖ వెబ్సైట్లో తెలుసుకోవచ్చు. https://echallan.parivahan.gov.in/ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ నమోదు చేయడం ద్వారా వివరాలు వస్తాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఇలా వెతికినా ‘చలాన్ నాట్ ఫౌండ్’ అని చూపిస్తోంది. ట్రాఫిక్ పోలీసుల తనిఖీల్లో చలానాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా వాహన యజమానులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. పోలీస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఈ-చలానా ఎంపిక చేసుకుని సొమ్ము చెల్లిద్దామన్నా, రవాణా శాఖ సైట్కే వెళ్తున్నందున ఆన్లైన్లో చలానా కట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది.
రవాణా శాఖకు చెందిన పరివాహన్ సైట్లో చలానా, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్సు నంబర్తో చలానాలు తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. గత కొద్ది నెలలుగా ఆ వివరాలు పోర్టల్లో రావడం లేదని వాహన యజమానులు చెబుతున్నారు. దీంతో విజయవాడలోని వాహనాదారులు ప్రస్తుతం మీ సేవ కేంద్రాల వద్ద, మహాత్మాగాంధీ రోడ్డులోని వ్యాస్ కాంప్లెక్సు ఉన్న ట్రాఫిక్ కార్యాలయంలో చలానాలు చెల్లిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాలకు స్వయంగా వెళ్లలేని వారికి, చలానాలను ఆన్లైన్లో కట్టాలనుకుంటే సాధ్యపడడం లేదు.
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