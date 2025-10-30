డిండి ప్రాజెక్టు వరద బీభత్సం - హైదరాబాద్-శ్రీశైలం నేషనల్ హైవేపై వాహనాల దారి మళ్లింపు
డిండి రిజర్వాయర్ వరద ఉద్ధృతితో కోతకు గురైన జాతీయ రహదారి - వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు - దెబ్బతిన్న 350 కరెంటు స్తంభాలు
Published : October 30, 2025 at 3:58 PM IST
- హైదరాబాద్-శ్రీశైలం జాతీయరహదారిపై వాహనాల దారి మళ్లింపు
- డిండి రిజర్వాయర్ వరద ఉద్ధృతితో కోతకు గురైన జాతీయరహదారి
- ఉప్పునుంతల మండలం లత్తీపూర్ వద్ద కోతకు గురైన జాతీయరహదారి
- నిన్న సాయంత్రం నుంచి సమీప ప్రాంతాల మీదుగా వాహనాల మళ్లింపు
- శ్రీశైలం నుంచి వచ్చే వాహనాలు హజీపూర్, డిండి మీదుగా మళ్లింపు
- శ్రీశైలం నుంచి వచ్చే వాహనాలను చింతపల్లి, కొండారెడ్డిపల్లి మీదుగా మళ్లింపు
- హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను కల్వకుర్తి మీదుగా మళ్లింపు
- వాహనాలను కొండారెడ్డిపల్లి, డిండి, చింతపల్లి, హజీపూర్ మీదుగా మళ్లింపు
- గ్రామాలన్నీ తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తోందని వాహనదారుల ఆవేదన
- డిండి ప్రాజెక్టు వరద ఉద్ధృతితో దెబ్బతిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్
- వరద ఉద్ధృతితో పలుచోట్ల నేలకొరిగిన విద్యుత్ స్తంభాలు
- వరద ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల కొట్టుకుపోయిన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు
- అచ్చంపేట సబ్స్టేషన్ నుంచి డిండి సబ్స్టేషన్కు నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
- ఆకారం, కంబాలపల్లి సబ్స్టేషన్ పరిధిలో దెబ్బతిన్న 350 స్తంభాలు
- డిండి సబ్స్టేషన్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు అధికారుల చర్యలు
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఏరియల్ సర్వే