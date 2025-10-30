ETV Bharat / state

డిండి ప్రాజెక్టు వరద బీభత్సం - హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం నేషనల్​ హైవేపై వాహనాల దారి మళ్లింపు

డిండి రిజర్వాయర్​ వరద ఉద్ధృతితో కోతకు గురైన జాతీయ రహదారి - వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్న ట్రాఫిక్​ పోలీసులు - దెబ్బతిన్న 350 కరెంటు స్తంభాలు

Vehicle Diversion on Hyderabad Srisailam National Highway
Vehicle Diversion on Hyderabad Srisailam National Highway (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

October 30, 2025

Vehicle Diversion on Hyderabad Srisailam National Highway :

  • హైదరాబాద్-శ్రీశైలం జాతీయరహదారిపై వాహనాల దారి మళ్లింపు
  • డిండి రిజర్వాయర్ వరద ఉద్ధృతితో కోతకు గురైన జాతీయరహదారి
  • ఉప్పునుంతల మండలం లత్తీపూర్ వద్ద కోతకు గురైన జాతీయరహదారి
  • నిన్న సాయంత్రం నుంచి సమీప ప్రాంతాల మీదుగా వాహనాల మళ్లింపు
  • శ్రీశైలం నుంచి వచ్చే వాహనాలు హజీపూర్, డిండి మీదుగా మళ్లింపు
  • శ్రీశైలం నుంచి వచ్చే వాహనాలను చింతపల్లి, కొండారెడ్డిపల్లి మీదుగా మళ్లింపు
  • హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను కల్వకుర్తి మీదుగా మళ్లింపు
  • వాహనాలను కొండారెడ్డిపల్లి, డిండి, చింతపల్లి, హజీపూర్ మీదుగా మళ్లింపు
  • గ్రామాలన్నీ తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తోందని వాహనదారుల ఆవేదన
  • డిండి ప్రాజెక్టు వరద ఉద్ధృతితో దెబ్బతిన్న ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌
  • వరద ఉద్ధృతితో పలుచోట్ల నేలకొరిగిన విద్యుత్ స్తంభాలు
  • వరద ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల కొట్టుకుపోయిన ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు
  • అచ్చంపేట సబ్‌స్టేషన్ నుంచి డిండి సబ్‌స్టేషన్‌కు నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
  • ఆకారం, కంబాలపల్లి సబ్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో దెబ్బతిన్న 350 స్తంభాలు
  • డిండి సబ్‌స్టేషన్‌లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు అధికారుల చర్యలు

వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఏరియల్‌ సర్వే

