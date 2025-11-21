ETV Bharat / state

ఆకాశాన్నంటుతున్న కూరగాయల ధరలు - మాంసంతో పోటీపడుతున్నాయిగా!

చలి తీవ్రతతో సాగుకు రైతు వెనకడుగు - వర్షాల వల్ల వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం - ఇంతకు ముందున్న ధరలతో పోల్చితే కూరగాయల ధరలు రెట్టింపు కావడంతో ప్రజలపై భారం

Vegetables Prices are Increasing
Vegetables Prices are Increasing (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 2:00 PM IST

Vegetables Prices are Increasing : రాష్ట్రంలో కూరగాయల ధరలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం సెప్టెంబర్, అక్టోబర్​లో కురిసిన వర్షాలే. వర్షాల వల్ల వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ముఖ్యంగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తడిచి పాడైపోయాయి. ఇప్పుడు చలి తీవ్రతకు దెబ్బతింటున్నాయి. దీంతో కూరగాయల దిగుబడి ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. ఫలితంగా ఇంతకు ముందు ధరలతో పోల్చితే, ప్రస్తుత కూరగాయల ధరలు రెట్టింపు కావడంతో ప్రజలపై భారం పడుతోంది.

తెగుళ్లబారిన తోటలు : రైతులు సాగు చేసిన తోటలు తెగుళ్ల బారిన పడ్డాయి. వర్షాలు తగ్గాయని రైతులు ఊపిరి పీల్చుకునేలోపే ప్రస్తుతం చలి తీవ్రత పెరిగి వారిని చతికిల పడేసింది. పలు చోట్ల విత్తనాలు నేలలో వేస్తే అవి మొలకెత్తడం లేదు. మరికొన్ని చోట్ల మొలకెత్తినా పెరగడం లేదు. దీంతో వ్యవసాయాధికారుల సూచనలతో మందులు పిచికారీ చేసి పండిద్దామని అన్నదాతలు ప్రయత్నిస్తున్నా పంట దిగుబడులు పడిపోతున్నాయి. అలాగే కొత్తగా నారు మడులు సిద్ధం చేసుకోలేకపోతున్నారు.

తగ్గిపోయిన కూరగాయల దిగుబడి : ఈ నేపథ్యంలో బెండ, బీర, టమాట తదితర కూరగాయల దిగుబడి తగ్గిపోతోంది. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో సీజన్​లో సగటున రోజుకు 4,800 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడున్న చలి తీవ్రతకు అది కూడా రావడం లేదు. ఇతర జిల్లాల నుంచి 12,500 క్వింటాళ్లు దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. ఇది కూరగాయల ధరల పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతోంది.

కూరగాయల ధరలు రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని అంటుతుండటంతో వినియోగదారుల ఆర్థిక అంచనాలు తారుమారు అవుతున్నాయి. దీంతో వంట కోసం కూరగాయలు కొనలేని, తినలేని పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని ప్రజలు వాపోతున్నారు. మరోవైపు కార్తిక మాసం కావడంతో నాన్​ వెజ్​ తినకపోవడంతో చాలా మంది కూరగాయలు తినడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దీంతో ధరలు మరింత పెరిగాయి.

  • గత నెల రోజులుగా కిలో వంకాయ రూ.80కి తక్కువ రావడం లేదు. పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​, బీర, కాకరకాయల ధరలైతే కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. రైతు బజార్​కు వినియోగదారులు రూ.500 తీసుకెళ్తే చిన్న సంచి కూడా నిండటం లేదు. క్యాలీఫ్లవర్​, దొండ, చిక్కుడు, బీట్​రూట్​, గోరు చిక్కుడు రూ.120 ఉంటే, రూ.10 ఉండే టమాట రూ.40కి చేరింది.
  • మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా హన్వాడ మండలానికి చెందిన దాసరి నర్సింహులు తనకున్న రెండెకరాల్లో ప్రతి సీజన్​లో కాపు వచ్చేలా కూరగాయలు వేస్తారు. ప్రస్తుతం పాలకూర, బీర, బెండ సాగు చేశారు. చలి తీవ్రత కారణంగా పాలకూర ఎదగడం లేదు. బెండకు తెగుళ్లు సోకడంతో పెట్టుబడి రాని పరిస్థితి. ఇతర కూరగాయల సాగు చేద్దామని భావిస్తే, చలి కారణంగా వాయిదా వేసుకున్నారు.

పాలీహౌస్‌లే ఆధారం : ప్రస్తుతం వినియోగదారులంతా పాలీహౌస్​లలో సాగుచేసే పెద్ద రైతుల ఉత్పత్తులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. హైదరాబాద్​ పరిసరాల్లో రైతుల నుంచి దళారులు, వ్యాపారులు వీటిని కొనుగోలు చేసి ఇక్కడికి తరలిస్తున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా రైతులకు ప్రభుత్వం పాలీహౌస్​లను ఇవ్వడం లేదు. సాగవుతున్న తోటలకు షెడ్​ నెట్​లనూ సబ్సిడీ అందించలేకపోతోంది.

