వంట గదిలో మరో మంట - ఆకాశానంటుతోన్న కూరగాయల ధరలు
రాష్ట్రంలో ఓ వైపు మండుతున్న ఎండలు - మరోవైపు పెరిగిపోయిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు - తాజాగా కొండెక్కిన కూరగాయల రేట్లు - మార్కెట్కు వెళ్లి కూరగాయలు కొనలేని స్థితిలో సామాన్యులు
Published : May 4, 2026 at 5:55 PM IST
Vegetable prices Increasing in Telangana : రాష్ట్రంలో ఓవైపు సూర్యుడు సెగలు కక్కుతుంటే, మరోవైపు కూరగాయల ధరలు విపరీతంగా మండిపోతున్నాయి. దీంతో మధ్య తరగతి, సామాన్య ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మార్కెట్కు వెళ్లాలంటేనే ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇటీవల పెరిగిన వంట గ్యాస్ ధరలు, నెలకొన్న కొరతతో ఇప్పటికే ప్రజలు సతమతం అవుతున్నారు. దీనికి తోడు కూరగాయల ధరలు పెరగడంతో సామాన్యులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ఈ ఎండాకాలం తీవ్రత దృష్ట్యా పంట దిగుబడి తగ్గడంతో కూరగాయల ధరలు ఉన్నట్టుండి పెరిగిపోయాయి. కేవలం నెల రోజుల సమయంలోనే దాదాపు అన్ని రకాల కూరగాయలు, ఆకు కూరల ధరలు రెట్టింపు కావడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
ధరలు ఇలా :
- బెండకాయ, వంకాయ, పచ్చిమిర్చి ధరలు సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి.
- వంటలకు రుచి, సువాసనను ఇచ్చే, అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తెచ్చుకునే కొత్తిమీర ధర ప్రస్తుతం చుక్కలను తాకుతోంది. మార్కెట్లో చిన్న కొత్తిమీర కట్ట రూ.పది పెట్టినా కూడా రావడం లేదు.
- ఏప్రిల్ నెలలో టమాటా కిలో ధర రూ.10 ఉండగా, ప్రస్తుతం దాని రేటు రూ.50కి చేరింది. వంటల్లో తప్పనిసరిగా వాడే టమాటా ధర ఒకేసారిగా పెరగడంతో గృహిణులు అందోళన చెందుతున్నారు. ఇదొక్కటే కాదు, మిగిలిన వాటి ధరలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి.
- ఎండాకాలం కారణంగా విపరీతమైన ఎండలు ఉండటంతో సాగు నీటి వనరులతో పాటు భూగర్భ జలాలు అడుగంటడంతో పంటలకు నీరు లేక తోటలు ఎండిపోతున్నాయి. మరోవైపు రవాణా ఖర్చులు పెరగడం, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి తగ్గడంతో స్థానిక మార్కెట్లో ధరలు పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
ఏటా కూరగాయల సాగు విస్తీర్ణం తగ్గుముఖం : ఇప్పటికే సామాన్యులపై వంట గ్యాస్, నిత్యావసర ధరలతో పాటు తాజాగా కూరగాయలు ధరలు కూడా అమాంతంగా పెరగడంతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. కూరగాయల ధరలతో పాటు చికెన్, మటన్ ధరలూ అంతకంతకు పెరుగుతుండటంతో సామాన్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పలు పరిస్థితులతో పాటు ప్రతి ఏటా కూరగాయల సాగు విస్తీర్ణం తగ్గుతుండటంతో ఇప్పటికే ఇతర రాష్ట్రాలపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. అన్ని రకాల కూరగాయల ధరలు పెరగడంతో ప్రజలు కొనలేకపోతున్నారు.
మార్కెట్లో టమాటాకు పెరిగిన డిమాండ్ : రాష్ట్రంలో ఏడాదికి 12.94 లక్షల ఎకరాల్లో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు సాగువుతుంటాయి. వేసవి తీవ్రతతో కూరగాయలు ధరలు మరింత పెరిగిపోయాయి. టమాటా, పచ్చిమిర్చి తదితర కూరగాయల రేట్లు కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. రోజురోజుకు వీటి ధరలు పెరుగుతుండటంతో సామాన్యులు సతమతమవుతున్నారు. టమాటాతో పాటు దోస, బీర, గోరు చిక్కుడు, కాకర, బెండ, దొండకాయ తోటల దిగుబడి తగ్గింది. ప్రస్తుతం డిమాండ్కు అనుగుణంగా మార్కెట్కు కూరగాయలు రాకపోవడంతో అనూహ్యంగా ధరలు పెరిగాయి. కొన్నిసార్లు రాష్ట్రంలో సాగు తగ్గడంతో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఏపీ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వ్యాపారులు దిగుమతి చేసుకుంటుంటారు. దీంతో మార్కెట్లు, దుకాణాల్లో రెట్టింపు ధరలకు విక్రయిస్తుంటారు.
ఈసారి ఎండలు మండుతున్నాయి. దీంతో పంటల దిగుబడి సరిగా రాక కూరగాయల ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. విపరీతమైన ఎండలకు తోడు అకాల వర్షాలు సైతం రైతులను దెబ్బతీశాయి. దీంతో కూరగాయల సాగు తగ్గి రేట్లు పెరిగిపోయాయి. ముందస్తుగా పంటలు సాగు చేసినప్పటికీ నీటి కొరత కారణంగా దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. హైదరాబాద్లో కూరగాయల రేట్లు కొండెక్కి కూర్చుని కొనేవారి నడ్డి విరుస్తున్నాయి.
