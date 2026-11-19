'నా 26 ఏళ్ల సర్వీసులో 20 ట్రాన్స్ఫర్లు' - ఏ పోస్టింగ్ ఇచ్చినా తగ్గేది లేదన్న సజ్జనర్
VC Sajjanar Takes Charge as Fire DG : అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ డీజీగా వీసీ సజ్జనర్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో తనపై జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్పందించారు.
Published : November 19, 2026 at 1:35 PM IST
తనపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వస్తున్న విమర్శలపై అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ వీసీ సజ్జనర్ స్పందించారు. కొందరు తమ ఉనికి చాటుకునేందుకే తన ఫోటో, పేరు వాడుకుని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా చేసే ఆరోపణలకు కాలమే సమాధానం చెబుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
హైదరాబాద్ సీపీగా ఉన్న సజ్జనర్పై ప్రభుత్వం బదిలీ వేటు వేయడంతో రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి నాగేశ్వర్ రావు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు. 'సజ్జనర్ యూనిఫాం వేసుకున్న ఒక క్రిమినల్ అని అందులో రాసుకొచ్చారు' ఆ వ్యాఖ్యలపై సజ్జనర్ పరోక్షంగా స్పందించారు. అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ డీజీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నేపథ్యంలో సజ్జనర్ విలేకరుల ప్రశ్నలకు బదులిచ్చారు.
26 ఏళ్లలో 20 పోస్టింగ్లు
తాను సర్వింగ్ ఆఫీసర్ని, రోడ్డుపైకి వచ్చి గొడవ చేసే పరిస్థితి లేదని సజ్జనర్ అన్నారు. తన పేరు, సోషల్ మీడియాలో హ్యాష్ట్యాగ్ పెడితే మైలేజ్ వస్తుందని కొందరు అలా చేస్తున్నారని, సమయం వచ్చినప్పుడు చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందని పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటిపై కచ్చితంగా చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. తన 26 ఏళ్ల సర్వీసులో ఏం చేశానో, తన త్యాగమేంటో తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలుసన్నారు. 26 ఏళ్లలో 20 పోస్టింగ్లు వచ్చాయని, ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యత అప్పగించినా అంకితభావంతో పనిచేస్తానని చెప్పారు. ఏ పోస్టింగ్ ఇచ్చినా తగ్గేది లేదని చెప్పుకొచ్చారు.
నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేస్తాం
తెలంగాణలో అగ్నిప్రమాదాల నివారణ, రెస్పాన్స్ టైమ్ను మరింత మెరుగుపరచడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతామని సజ్జనర్ చెప్పారు. ఫైర్, ఎస్పీఎఫ్ విభాగాల్లోని 5 వేల మంది సిబ్బందికి గ్రాండ్ హెల్త్ ఛాలెంజ్ అమలు చేస్తామని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో వేగంగా పెరుగుతున్న హైరైజ్ బిల్డింగ్లు, ఇండస్ట్రీస్లో ఫైర్ సేఫ్టీపై లోతైన ఆడిట్ నిర్వహిస్తామన్న డీజీ పాత భవనాలు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, హాస్టళ్లలో అగ్నిమాపక నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేయనున్నట్లు వివరించారు. అగ్నిప్రమాదాల సమయంలో ప్రజలను భాగస్వాములను చేసేలా ఫస్ట్ రెస్పాండర్ వ్యవస్థను తీసుకొస్తామని పేర్కొన్నారు. గత ఏడాదిలో అగ్నిమాపక శాఖ రూ.700 కోట్ల ఆస్తిని, 214 మంది ప్రాణాలను కాపాడినట్లు తెలిపారు.
థాంక్యూ హైదరాబాద్ - ఈ ప్రయాణం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను : వీసీ సజ్జనర్
'డయల్ 100 రెస్పాన్స్ మరింత మెరుగుపరిచేలా పని చేస్తా' : బాధ్యతలు స్వీకరించిన కొత్త సీపీ