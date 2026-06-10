రాష్ట్రంలో రూ.12,845 కోట్లతో 'వీబీజీ రామ్ జీ' అమలు - అత్యధిక నిధులు సాధించిన రాష్ట్రాల్లో మూడో స్థానంలో ఏపీ
రాష్ట్రానికి రూ.7,707.21 కోట్లు కేటాయించిన కేంద్రం - దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ.95,692 కోట్లు కేటాయింపు - పరిపాలన, సోషల్ ఆడిట్ కోసం రూ.1,060 కోట్లు అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 9:43 AM IST
AP Stood At 3rd Place In VB-G RAM G Synergy : రాష్ట్రంలో జూలై 1 నుంచి వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్ గార్ ఆజివిక మిషన్ (వీబీజీ రామ్ జీ)అమలులోకి రానుంది. ఈ పథకానికి సంబంధించి రాష్ట్ర వాటా రూ.5,138.14 కోట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తేల్చింది. రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది పథకం అమలుకు 60% వాటా కింద కేంద్రం రూ.7,707.21 కోట్లు కేటాయించగా ఇందులో రాష్ట్ర వాటా కింద 40% నిధులు సమకూర్చాలన్న వీబీ జీరామ్జీ మార్గదర్శకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆమోదించింది.
పథకానికి దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాగా మొత్తం రూ.95,692 కోట్లు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ కేటాయించింది. దేశంలో అత్యధిక నిధులు సాధించిన రాష్ట్రాల్లో ఏపీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జులై 1 నుంచి అమలు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామీణ ఉపాధి, జీవనోపాధి అవకాశాల విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీబీ జీరామ్జీ పథకం కింద రాష్ట్రానికి భారీ స్థాయిలో నిధులను కేటాయించింది. ఈ పథకం జులై 1 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలులోకి రానుంది.
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కు రూ.7,707 కోట్లకు పైగా నిధులను మంజూరు చేసింది. పథకం మార్గదర్శకాల ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం వాటాగా రూ.5,138 కోట్లకు పైగా సమకూర్చనుంది. కేంద్రం విడుదల చేసిన కేటాయింపుల ప్రకారం అత్యధిక నిధులు పొందిన రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. రూ.9,721.28 కోట్లతో మొదటి స్థానంలో ఉత్తరప్రదేశ్, రూ.8,508 కోట్లతో రెండో స్థానంలో పశ్చిమ బెంగాల్, రూ.7.707 కోట్లతో మూడో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నాయి.
వీబీ రామ్జీ కింద రూ.12,845.35 కోట్లు ఖర్చు : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వాటా నిధులతో కలిపి ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో వీబీ రామ్జీ కింద మొత్తం రూ.12,845.35 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇందులో శ్రామికులకు పని దినాల కల్పనకు రూ.7,071 కోట్లు, మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ కింద రూ.4,714 కోట్లు, పరిపాలన, సోషల్ ఆడిట్ కోసం రూ.1,060 కోట్లు వెచ్చించనున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. వీబీ జీరామ్జీకి కేంద్రం రాష్ట్రాలకు నిధులు కేటాయించాక ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ అధికారులతో వర్చువల్గా సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్ర వాటా కింద సమకూర్చాల్సిన నిధులు, ఖర్చు చేయాల్సిన వ్యయాలపై ఉప ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు.
జులై 1 నుంచి వచ్చే ఏడాది మార్చి 31 వరకు : కొత్త పథకంలో జులై 1 నుంచి వచ్చే ఏడాది మార్చి 31 వరకు శ్రామికులకు ఎన్ని పని దినాలు కేటాయించాలన్న దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఉపాధి పథకంలో శ్రామికులకు ఏటా కనీస వేతనం కేంద్రం నిర్ణయించి రాష్ట్రాలకు పని దినాలు కేటాయించేది. కొత్త పథకంలో రాష్ట్రాలు ఎన్ని పని దినాలు నిర్ణయించాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది ప్రకటించే కనీస వేతనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటనా చేయలేదు. అధికారుల కమిటీ అధ్యయనం చేస్తోందని, కనీస వేతనంపై త్వరలో నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తామని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ ప్రకటించారు. కేంద్ర నిర్ణయం వెలువడ్డాక ఈ ఏడాది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్ని పనిదినాలు కల్పించాలో నిధుల లభ్యతను బట్టి ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది.
ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి రావలసిన వీబీ జీరామ్జీ వివిధ కారణాలతో మూడు నెలల ఆలస్యంగా జులై 1 నుంచి అమలులోకి వస్తోంది. ఏప్రిల్ నుంచే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం కావడంతో శ్రామికుల ఉపాధికి ఇబ్బంది లేకుండా గత మూడు నెలలకు ఉపాధి హామీ పథకంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి 13.90 కోట్ల పని దినాలు కేటాయించింది. నెలాఖరులోగా వీటిని వినియోగించుకోవలసి ఉంది. పాత విధానంలో 100% నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వమే సమకూర్చనుంది.
జులై 1 నుంచి వీబీజీ రామ్జీ పథకం అమలు- కేంద్రం
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