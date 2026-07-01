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నేటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా వీబీ జీరామ్​జీ పథకం - తెలంగాణకు రూ. 3,825.31 కోట్లు మంజూరు

రేపు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశంలో దీనిపై సమగ్ర చర్చ - మిగిలిన పనిదినాలను కొనసాగించేందుకు కేంద్రం అనుమతి - ప్రధానంగా రెండు నిబంధనలను వ్యతిరేకిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

VBGRAMG ACT STARTED FROM JULY 1
VBGRAMG ACT STARTED FROM JULY 1 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 11:16 AM IST

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VB-G-Ram-G Act 2026 Started : గతంలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం గడువు దేశవ్యాప్తంగా గత నెల మంగళవారంతో ముగిసింది. దాని స్థానంలో వికసిత్​ భారత్​ గ్యారంటీ ఫర్​ రోజ్​గార్​ అజీవికా మిషన్​- గ్రామీణ్ ​(వీబీజీరామ్​జీ) పథకాన్ని కేంద్రం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది బుధవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆ పథకం అమలు కోసం కేంద్రం తెలంగాణకు రూ. 3,825.31 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అయితే రాష్ట్రం తన వాటా కింద 40 శాతం నిధులను కేటాయించాలి. అంటే రూ.2550.21 కోట్లను అందించాలి.

రాష్ట్రంలో మిగిలిన పని దినాలు : ఉపాధి హామీ పథకం కింద గత ఏడాది కేంద్రం 8.50 కోట్ల పనిదినాలను కేటాయించింది. వాటిలో రాష్ట్రం 8 కోట్ల పనిదినాలను మాత్రమే పూర్తి చేసింది. మిగిలి ఉన్న పనిదినాలను ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మహిళాసంఘాల భవనాలు, గ్రామ పంచాయతీ, అంగన్‌వాడీ, పాఠశాల గదులు, ప్రహరీలు వంటి నిర్మాణాలను పూర్తి చేసేందుకు అనుమతించింది. అయితే బుధవారం నుంచి మొదలయ్యే కొత్త పనులను జీరామ్​జీ కిందే చేపట్టాలని కేంద్రం పేర్కొంది.

జీరామ్​జీ పథకం కిందికి బదిలీ : ఈ పథకానికి అనుగుణంగా కొత్త వెబ్​సైట్​ ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న యాప్​ల పేరు కూడా జీరామ్​జీ కిందికి మార్చనున్నారు. పనుల వివరాలు, కూలీల పేర్లు, మాస్టర్ల నమోదు, వేతనాల చెల్లింపులు, రికార్డులు అన్నీ జీరామ్​జీ పథకం కిందనే చేర్చనున్నారు. గతంలో పనిదినాలు 100 రోజులు ఉండగా ప్రస్తుతం అవి 120కి చేరాయి. అయితే వ్యవసాయ సీజన్​లో మాత్రం దీనికి 2 నెలలు విరామం ఇవ్వనున్నారు. జిల్లాల వారిగా ఉన్న కలెక్టర్లు ఈ పనులను పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత : జీరామ్​జీ పథకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించింది. దీనికి సంబంధించి శాసనసభలో తీర్మానం చేసింది. ఈ పథకంలో చేరాలా వద్దా అనే సంశయంలో ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఉంది. దీనికోసం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేసింది. రెండు దఫాలుగా సమావేశమై ఈ అంశంపై పలు ప్రతిపాదనలు చేసింది. అయితే రేపు జరగనున్న మంత్రిమండలి సమావేశంలో ఈ విషయంపై సమగ్రంగా చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

ప్రధానంగా రెండు నిబంధనలు : జీరామ్​జీ పథకంలో కేంద్రం పలు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. వాటిలో ప్రధానంగా రెండు నిబంధనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విభేదిస్తోంది. ఒకటి గతంలో ఉన్న ఉపాధి హామీ పథకంలో రాష్ట్రాల డిమాండ్లకు అనుగుణంగా పనుల మంజూరు ఉంది. కానీ జీరామ్​జీలో మాత్రం కేంద్రానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి. అంటే కేంద్రం నిర్ణయానుసారం పనులు చేయాలి. రెండోది వ్యవసాయ సీజన్​లో రెండు నెలలు విరామం ప్రకటించాలని తెలిపింది. దీని వల్ల కూలీలకు నష్టం జరుగుతుందని, పనులకు విఘాతం కలుగుతుందని రాష్ట్రం వాదిస్తోంది. ఈ అంశంపై సోమవారం మంత్రి సీతక్క స్వయంగా దిల్లీ వెళ్లారు. పథకాన్ని ఇప్పుడే అమలు చేయవద్దని వాయిదా వేయాలని, సడలింపులు ఇవ్వాలని కోరారు. దీనిపై కేంద్రం స్పందించలేదు.

మరోవైపు పరోక్షంగా పనులు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీరామ్​జీ అమలుకు రాష్ట్రంలో ఎలాంటి నోటిఫికేషన్​ ఇవ్వలేదు. కానీ కేంద్రం సూచనలకు అనుగుణంగా పనులు నిర్వహిస్తుంది. ఇప్పటికే కొత్త ఖాతా, ఆర్‌బీఐ అకౌంట్‌ను సైతం ప్రారంభించింది. 94.58% ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసినట్లు అలాగే ముఖ గుర్తింపు విధానం అమలు చేస్తున్నట్లు కేంద్రానికి సమాచారం అందించింది.

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