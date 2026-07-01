నేటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా వీబీ జీరామ్జీ పథకం - తెలంగాణకు రూ. 3,825.31 కోట్లు మంజూరు
రేపు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశంలో దీనిపై సమగ్ర చర్చ - మిగిలిన పనిదినాలను కొనసాగించేందుకు కేంద్రం అనుమతి - ప్రధానంగా రెండు నిబంధనలను వ్యతిరేకిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Published : July 1, 2026 at 11:16 AM IST
VB-G-Ram-G Act 2026 Started : గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం గడువు దేశవ్యాప్తంగా గత నెల మంగళవారంతో ముగిసింది. దాని స్థానంలో వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అజీవికా మిషన్- గ్రామీణ్ (వీబీజీరామ్జీ) పథకాన్ని కేంద్రం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది బుధవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆ పథకం అమలు కోసం కేంద్రం తెలంగాణకు రూ. 3,825.31 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అయితే రాష్ట్రం తన వాటా కింద 40 శాతం నిధులను కేటాయించాలి. అంటే రూ.2550.21 కోట్లను అందించాలి.
రాష్ట్రంలో మిగిలిన పని దినాలు : ఉపాధి హామీ పథకం కింద గత ఏడాది కేంద్రం 8.50 కోట్ల పనిదినాలను కేటాయించింది. వాటిలో రాష్ట్రం 8 కోట్ల పనిదినాలను మాత్రమే పూర్తి చేసింది. మిగిలి ఉన్న పనిదినాలను ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మహిళాసంఘాల భవనాలు, గ్రామ పంచాయతీ, అంగన్వాడీ, పాఠశాల గదులు, ప్రహరీలు వంటి నిర్మాణాలను పూర్తి చేసేందుకు అనుమతించింది. అయితే బుధవారం నుంచి మొదలయ్యే కొత్త పనులను జీరామ్జీ కిందే చేపట్టాలని కేంద్రం పేర్కొంది.
జీరామ్జీ పథకం కిందికి బదిలీ : ఈ పథకానికి అనుగుణంగా కొత్త వెబ్సైట్ ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న యాప్ల పేరు కూడా జీరామ్జీ కిందికి మార్చనున్నారు. పనుల వివరాలు, కూలీల పేర్లు, మాస్టర్ల నమోదు, వేతనాల చెల్లింపులు, రికార్డులు అన్నీ జీరామ్జీ పథకం కిందనే చేర్చనున్నారు. గతంలో పనిదినాలు 100 రోజులు ఉండగా ప్రస్తుతం అవి 120కి చేరాయి. అయితే వ్యవసాయ సీజన్లో మాత్రం దీనికి 2 నెలలు విరామం ఇవ్వనున్నారు. జిల్లాల వారిగా ఉన్న కలెక్టర్లు ఈ పనులను పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత : జీరామ్జీ పథకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించింది. దీనికి సంబంధించి శాసనసభలో తీర్మానం చేసింది. ఈ పథకంలో చేరాలా వద్దా అనే సంశయంలో ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఉంది. దీనికోసం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేసింది. రెండు దఫాలుగా సమావేశమై ఈ అంశంపై పలు ప్రతిపాదనలు చేసింది. అయితే రేపు జరగనున్న మంత్రిమండలి సమావేశంలో ఈ విషయంపై సమగ్రంగా చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
ప్రధానంగా రెండు నిబంధనలు : జీరామ్జీ పథకంలో కేంద్రం పలు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. వాటిలో ప్రధానంగా రెండు నిబంధనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విభేదిస్తోంది. ఒకటి గతంలో ఉన్న ఉపాధి హామీ పథకంలో రాష్ట్రాల డిమాండ్లకు అనుగుణంగా పనుల మంజూరు ఉంది. కానీ జీరామ్జీలో మాత్రం కేంద్రానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి. అంటే కేంద్రం నిర్ణయానుసారం పనులు చేయాలి. రెండోది వ్యవసాయ సీజన్లో రెండు నెలలు విరామం ప్రకటించాలని తెలిపింది. దీని వల్ల కూలీలకు నష్టం జరుగుతుందని, పనులకు విఘాతం కలుగుతుందని రాష్ట్రం వాదిస్తోంది. ఈ అంశంపై సోమవారం మంత్రి సీతక్క స్వయంగా దిల్లీ వెళ్లారు. పథకాన్ని ఇప్పుడే అమలు చేయవద్దని వాయిదా వేయాలని, సడలింపులు ఇవ్వాలని కోరారు. దీనిపై కేంద్రం స్పందించలేదు.
మరోవైపు పరోక్షంగా పనులు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీరామ్జీ అమలుకు రాష్ట్రంలో ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. కానీ కేంద్రం సూచనలకు అనుగుణంగా పనులు నిర్వహిస్తుంది. ఇప్పటికే కొత్త ఖాతా, ఆర్బీఐ అకౌంట్ను సైతం ప్రారంభించింది. 94.58% ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసినట్లు అలాగే ముఖ గుర్తింపు విధానం అమలు చేస్తున్నట్లు కేంద్రానికి సమాచారం అందించింది.
4 కేటగిరీలు - 318 పనులు : వీబీ జీరాంజీ జాబితా విడుదల చేసిన కేంద్రం
వీబీజీ రామ్జీ చట్టాన్ని అంగీకరించేది లేదు, అవసరమైతే సుప్రీంకు వెళ్తాం : మంత్రి ఉత్తమ్