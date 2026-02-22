మద్యం కుంభకోణంలో వాసుదేవరెడ్టి ప్రధాన పాత్రధారి - రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు వెల్లడించిన సిట్
మద్యం కుంభకోణంలో వాసుదేవరెడ్డి సహ కుట్రదారుగా తేల్చిన సిట్ - కుట్రకు రూపకల్పనలో వాసుదేవరెడ్డి ప్రధాన పాత్రధారిగా తేల్చిన సిట్ - ఆటోమేటెడ్ మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ వ్యవస్థను విధ్వంసం చేశారన్న సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 7:32 AM IST
Vasudevareddy Key Role in the Liquor Scam Case : మద్యం కుంభకోణంలో ఏపీ స్టేట్ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (APSBCL) ఎండీగా వ్యవహరించిన వాసుదేవరెడ్డి సహ కుట్రదారుగా సిట్ తేల్చింది. వైఎస్సార్సీపీ ముఠాతో కలిసి కుట్రకు రూపకల్పన, అమలులో ప్రధాన పాత్రధారిగా నిర్ధారించింది. ముడుపుల కోసం డిస్టలరీ యజమానులను బెదిరించారని, అంగీకరించని బ్రాండ్లకు ఆర్డర్లు ఇవ్వకుండా తొక్కిపెట్టేశారని రిమాండ్ రిపోర్టులో ప్రస్తావించింది. అందరూ కలిసి రూ.3 వేల 570 కోట్లు దోచుకున్నారని సిట్ ఆరోపించింది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోని మద్యం కుంభకోణంలో A2 వాసుదేవరెడ్డిని అరెస్టు చేసిన సిట్ రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. 2019 కంటే ముందు అత్యంత పారదర్శకంగా ఆటోమేటేడ్ విధానంలో ఉన్న మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ వ్యవస్థను పూర్తిగా విధ్వంసం చేసి ఆ స్థానంలో మాన్యువల్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టటం ద్వారా కుంభకోణానికి దారులు తెరిచారని సిట్ వెల్లడించింది.
డిస్టిలరీల యజమానులపై వాసుదేవరెడ్డి ఒత్తిడి: వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు ముడుపులు చెల్లించే బ్రాండ్లకే అత్యధికంగా సరఫరా ఆర్డర్లు లభించేలా, అందుకు అంగీకరించని బ్రాండ్లను చంపేసేలా చేశారని తెలిపింది. సరఫరా ఆర్డర్లు కావాలంటే వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠాతో కలిసి సెటిల్ చేసుకోవాలని వారు చెప్పినట్లుగా ముడుపులు చెల్లించాల్సిందేనంటూ డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరా కంపెనీల యజమానులపై వాసుదేవరెడ్డి ఒత్తిడి తెచ్చి బెదిరించారని వివరించింది. తద్వారా ఈ కుంభకోణంలో వాసుదేవరెడ్డి, మిగతా వారందరూ కలిసి రూ.3 వేల 570 కోట్లు దోచుకున్నారని ఏసీబీ కోర్టులో సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ అధికారులు వెల్లడించారు.
మద్యం సరఫరా కంపెనీల యజమానులకు హుకుం: ఒక్కో మద్యం కేసుకు 150 నుంచి 600 రూపాయల వరకు ముడుపులు వసూలు చేశారని సిట్ ఆరోపించింది. ఒక్కో బీరు కేసుపై 50 చొప్పున ముడుపులు చెల్లించాలని వాసుదేవరెడ్డి మద్యం సరఫరా కంపెనీల యజమానులకు హుకుం జారీ చేశారని సిట్ పేర్కొంది. ముడుపుల సొమ్ము ఎవరికి, ఎక్కడ చెల్లించాలో కూడా వాసుదేవరెడ్డే డిస్టిలరీల యజమానులకు చెప్పేవారని ఇవ్వటానికి నిరాకరించిన వారికి ఆర్డర్లు ఇచ్చేది లేదని బెదిరించేవారని సిట్ తెలిపింది.
S.N.J గ్రూపు తొలుత ముడుపులు చెల్లించటానికి నిరాకరించటంతో వారికి ఆర్డర్లు ఇవ్వలేదని, అంతకు ముందున్న పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించకుండా నిలిపేశారని రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ పేర్కొంది. ముడుపులివ్వటానికి అంగీకరించిన తర్వాతే సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కాయని అనేక డిస్టిలరీలది ఇదే పరిస్థితని వెల్లడించింది.
గోప్యంగా ఉండాల్సిన డేటాను వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు: తొలుత రాజ్ కెసిరెడ్డి, అతని తోడల్లుడు ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి, సజ్జల శ్రీధర్రెడ్డి మద్యం ముడుపుల వ్యవహారంపై సరఫరా కంపెనీలతో చర్చించేవారని రెండో దశలో ముడుపులు అంశంపై చర్చించే బాధ్యత వాసుదేవరెడ్డి చూసేవారని సిట్ అధికారులు రిపోర్టులో వివరించారు. మద్యం కొనుగోలు, మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ, ఆర్థిక నియంత్రణలు, ఎం.ఐ.ఎస్ డేటా, అంతర్గత పరిపాలన వంటివన్నీ పూర్తిగా తన గుప్పిట్లో పెట్టుకున్న వాసుదేవరెడ్డి ముందస్తు కుట్రలో భాగంగా ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి, ఇతర నిందితులతో కలిసి కుంభకోణం నడిపించారని సిట్ తేల్చిచెప్పింది.
గోప్యంగా ఉండాల్సిన ఎం.ఐ.ఎస్ విక్రయాల డేటా రాజ్ కెసిరెడ్డి నేతృత్వంలోని వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు చేరేవేసేవారని ఆ సమాచారం ఆధారంగా ఎవరెవరికి ఎంతెంత సరఫరా ఆర్డర్లు లభించాయో గుర్తించి ముఠా ముడుపులు వసూలు చేసేదని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వాధికారిగా ఉంటూ వాసుదేవరెడ్డి అంతర్గత కుట్రకు తెరలేపారని సిట్ స్పష్టం చేసింది. ప్రతి నెలా రూ.50 నుంచి రూ.60 కోట్ల మేర ముడుపులు వసూలు చేస్తున్నారని తెలిసే వాసుదేవరెడ్డి కుట్రలో భాగస్వాములయ్యారని కోర్టుకు నివేదించారు.
ముడుపులు చెల్లించిన కంపెనీలకు ఇష్టానుసారంగా ఆర్డర్లు: కొత్తగా నమోదైన సరఫరాదారులకు మొదటి నెల 10 వేల కేసులకు మించి మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు ఇవ్వొద్దనే నిబంధన ఎత్తేసి ముడుపులు చెల్లించిన కంపెనీలకు వాసుదేవరెడ్డి ఇష్టానుసారంగా ఆర్డర్లు ఇచ్చారని తెలిపారు. అంతా చట్ట ప్రకారమే చేశామనే భావన కల్పించేందుకు కేపీఎంజీ సంస్థను అడ్డం పెట్టుకున్నారని..ఆ సంస్థ మొత్తం 5 సిఫార్సులు చేయగా వాటన్నింటినీ విస్మరించి దోపిడీకి అనుకూలంగా ఉన్న డిస్టిలరీలు, సరఫరాదారులకు పీడీ ఖాతా నుంచి ప్రత్యేక గ్రీన్ఛానల్లో చెల్లింపులు జరపాలనే సిఫార్సు ఒక్కటే అమలు చేశారని సిట్ తెలిపింది.
రాష్ట్రంలో ఏటా జరిగే మద్యం విక్రయాలు, ఏయే కంపెనీకి ఎంతెంత మేర సరఫరా ఆర్డర్లు జారీ చేస్తున్నారు? వాటి ఆధారంగా ఎంత మేర ముడుపులు వసూలు చేయాలి? అది ఎలా చేయాలి? అనేదానికి సంబంధించి మొదట్లో హైదరాబాద్లో, ఆ తర్వాత విజయవాడలోనూ పలుమార్లు కీలక సమావేశాలు జరిగాయని సిట్ వెల్లడించింది.
వాటిల్లో రాజ్ కెసిరెడ్డి, ఎంపీ మిథున్రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, సజ్జల శ్రీధర్రెడ్డి తదితరులతో కలిసి వాసుదేవరెడ్డి ఈ కుట్ర సమావేశాల్లో పాల్గొనేవారని తెలిపింది. ఆ సమావేశాల్లోనే ముడుపులు సొమ్ము ఎంత వసూలు చేయాలనేది నిర్ణయించారని దానికి సంబంధించి డిస్టిలరీల యజమానులతో మాట్లాడే బాధ్యతల్ని వాసుదేవ రెడ్డికి అప్పగించారని ఆ తర్వాత ఆయన ఈ కుట్రలో మరింత కీలకమయ్యారని రిమాండ్ రిపర్టులో సిట్ వివరించింది.
