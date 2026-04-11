ముడుపులు ఇచ్చిన కంపెనీలకే ఆర్డర్లు - మద్యం విధానం మార్పులో వాసుదేవరెడ్డిది కీలకపాత్ర
వాసుదేవరెడ్డి బెయిల్ పిటిషన్పై ఏసీబీ కోర్టులో ముగిసిన వాదనలు- ఈనెల 17న తీర్పు వెలువరించనున్న ఏసీబీ కోర్టు- మరో నిందితుడు ప్రణోయ్ ప్రకాష్ పిటిషన్పైనా ముగిసిన వాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 1:38 PM IST
Vasudeva Reddy Played key Role in Changes to Liquor Policy: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం విధానం మార్పులో వాసుదేవరెడ్డిదే కీలకపాత్ర అని ప్రాసిక్యూషన్స్ జేడీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏసీబీ కోర్టులో స్పష్టం చేశారు. లంచాలు ఇచ్చాకే కంపెనీలకు ఆయన ఆర్డర్లు ఇచ్చారన్నారు. అధికారాన్ని ఉపయోగించి సహనిందితులతో వాసుదేవరెడ్డి కుమ్మక్కు అయ్యారని స్పష్టం చేశారు. వాసుదేవరెడ్డి బెయిల్ పిటిషన్పై వాదనలు ముగిశాయి. ఈ నెల 17న తీర్పు వెలువడనుంది.
అనుమతులు రద్దు చేశారని వాదనలు: మద్యం కుంభకోణం జరిగేందుకు ప్రత్యక్షంగా తోడ్పాటు అందించింది వాసుదేవరెడ్డేనని ప్రాసిక్యూషన్స్ జేడీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాదించారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో వాసుదేవరెడ్డి బెయిల్ పిటిషన్పై ఏసీబీ కోర్టులో వాదనలు జరిగాయి. 2019లో హైదరాబాద్లోని విజయసాయిరెడ్డి ఇంట్లో రాజ్కెసిరెడ్డి, ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి, ఎంపీ మిథున్రెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డిలు సమావేశమయ్యారన్నారు. ఇందుకు సాక్ష్యాధారాలు కూడా ఉన్నాయన్నారు. అప్పటి వరకు ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ను రద్దు చేసి మాన్యువల్ విధానాన్ని నిందితుడు తీసుకొచ్చారన్నారు. తమకు ముడుపులు ఇచ్చిన కంపెనీలకే ఆర్డర్లు ఇచ్చారన్న ప్రాసిక్యూషన్స్ జేడీ ఇవ్వని డిస్టిల్లరీలకు అనుమతులు రద్దు చేశారని వాదనలు వినిపించారు.
బెయిల్ ఇస్తే సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారు: ‘మద్యంలో భారీగా దోచుకునేందుకు వీలుగా వాసుదేవరెడ్డి ప్రైవేటు దుకాణాలకు బదులుగా ప్రభుత్వ షాపులకు అనుమతి ఇచ్చారని ప్రాసిక్యూషన్స్ జేడీ కోర్టుకు తెలిపారు. ముడుపులకు ఆశపడి నాణ్యతలేని బ్రాండ్లకూ అనుమతించారన్నారు. డిస్టిల్లరీల నుంచి నెలకు రూ. 50 కోట్ల నుంచి రూ. 60 కోట్ల వరకు ముడుపుల రూపంలో పొందేవారన్నారు. ఐదేళ్లలో కిక్ బ్యాగ్స్ రూపంలో రూ. 350 కోట్ల వరకు దక్కించుకున్నారన్నారు. ఈ సొమ్మును 2024 ఎన్నికల్లో వినియోగించారని తెలిపారు. కుంభకోణంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నిందితుడికి బెయిల్ ఇస్తే సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారన్నారు.
జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ అవసరం: అతని నుంచి ఇంకా వివరాలు రాబట్టాల్సి ఉందని జేడీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాదించారు. ఈ కేసులో వాసుదేవరెడ్డి అప్రూవర్గా మారతానని కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారని నిందితుడి తరఫు న్యాయవాది నాగేష్రెడ్డి వాదించారు. న్యాయస్థానం టెండర్ ఆఫ్ పార్డన్ను తిరస్కరించినప్పుడు, ముందస్తు బెయిల్కూ పిటిషన్ వేశారన్నారు. నిందితుడికి ఇప్పటికే పలుసార్లు సిట్ విచారణ కోసం హాజరయ్యారన్నారు. కేసులో ఇప్పటికే ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారని ఈ పరిస్థితుల్లో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ అవసరం లేదన్నారు.
ఈ నెల 17కు వాయిదా: మరో నిందితుడు ప్రణయ్ ప్రకాష్ బెయిల్ పిటిషన్పైనా వాదనలు జరిగాయి. ప్రణయ్ ప్రకాష్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారని జేడీ రాజేంద్రప్రసాద్ వాదించారు. ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి కంపెనీలో పని చేశారని ప్రణయ్ ప్రకాశ్ను అరెస్టు చేయడం తగదని నిందితుడి తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. ఇద్దరు నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్లపై ఇరుపక్షాల వాదనలు ముగిశాయి. దీంతో తీర్పు కోసం ఈ నెల 17వ తేదీకి న్యాయాధికారి వాయిదా వేశారు.
