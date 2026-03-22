ETV Bharat / state

క్లౌడ్​ బరస్ట్​ ముప్పును పసిగట్టేలా వాసర్​ ల్యాబ్స్​ - వైపరిత్యాలను ముందే తెలుసుకోవచ్చు

కర్భణ ఉద్ఘారాలు పెరిగి వాతావరణంలో తీవ్ర మార్పులు - ఫలితంగా వాతావరంలో తలెత్తుతున్న అతివృష్టి, అనావృష్టి - కుండపోత వర్షాల వల్ల మునిగిపోతున్న లోతట్టు ప్రాంతాలు - ముప్పును పసిగట్టి నష్టనివారణకు చర్యలు

DISASTER MANAGEMENT PLATFORM
CLOUDBURSTS AND FLASH FLOODS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 7:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vassar Labs Disaster Management Platform : కర్భణ ఉద్ఘారాలు పెరిగి వాతావరణంలో తీవ్రమైన మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. అతివృష్టి, అనావృష్టి తలెత్తుతోంది. కుండపోత వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోతున్నాయి. నదుల్లోకి భారీగా వరద పోటెత్తుతుండటం వల్ల ఊర్లకు ఊర్లే తుడుచిపెట్టిపోతున్నాయి. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులను ఉపగ్రహాల నుంచి సేకరించిన సమాచార సాయంతో కృత్రిమ మేథను వినియోగించి నష్ట నివారణకు యత్నిస్తోంది వాసర్ ల్యాబ్స్. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్ర జలవనరుల శాఖతోనూ ఈ సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుని పలు రకాల సేవలను అందిస్తోంది.

10 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం : ఇటీవలి కాలంలో వాతావరణంలో సంభవిస్తున్న మార్పుల వల్ల ఊహించని రీతిలో భారీ వర్షాలు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గంటల వ్యవధిలోనే 10 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం కురవడం, నదులు ఉప్పొంగి లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంచెత్తడం వంటి ఘటనలు వర్షాకాలంలో తరచూ చూస్తుంటాం. వేసవి కాలంలోనూ అత్యధిక స్థాయిలో వేడి గాలులు వీస్తున్నాయి.

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహకారంతో : కాలమేదైనా మేమున్నాం మీకు అండగా ప్రకృతి విపత్తులు, సహా వాతావరణ సమాచారాన్ని ముందే మీకు వేగంగా అందిస్తాం అంటోంది వాసర్‌ల్యాబ్స్. అత్యాధునిక సమాచార సాంకేతిక నైపుణ్యం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహకారంతో రియల్‌టైమ్‌ ప్రణాళికలను హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. అతివృష్టి, అనావృష్టి, పట్టణాల్లో ఆకస్మిక వరదలు క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ల సమాచారాన్ని వాసర్‌ల్యాబ్‌ పరిశోధకులు ముందుగానే పసిగట్టి చెబుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలుసహా దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్ర జలవనరులశాఖతో వాసర్‌ల్యాబ్స్‌ ప్రతినిధులు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు.

ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి సమాచారం : మెట్రోనగరాలు, పట్టణాల్లో కాలుష్యం పెరుగుతున్న కారణంగా క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌లు సర్వసాధారణంగా సాధారణంగా మారాయి. క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ అయ్యే ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి అక్కడి ప్రభుత్వ అధికారులను ఈ సంస్థ వేగంగా అప్రమత్తం చేస్తుంది. ముప్పు తీవ్రత ఆధారంగా ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి సమాచారాన్ని స్థానిక సంస్థల అధికారులు, ప్రజలకు చేరువయ్యేలా చేస్తున్నారు. ఈ సమాచారంతో అన్ని రకాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముప్పును ముందే తెలుసుకుని అవసరమైన నష్ట నివారణ చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలుంటుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

తాగునీటి కొరత నివారణకు అక్వాసిటీ యాప్ : అధిక వర్షాల కారణంగా ముంచుకొస్తున్న ముప్పును ముందుగా గుర్తించి ప్రభుత్వ అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఏటా వేసవికి ముందే తాగునీటి కొరత ఏర్పడటం, ప్రజలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు సరఫరా చేయడం వంటివాటికి స్వస్తి చెప్పేందుకు ‘అక్వాసిటీ’ పేరుతో ఒక యాప్‌ను రూపొందించారు. కృత్రిమ మేధ సహకారంతో మెట్రో నగరాల్లో వేసవిలో నీటి కొరత రాకుండా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలన్న అంశాలపై సూక్ష్మ స్థాయిలో అంచనాలను రూపొందిస్తున్నారు. భారతదేశంలో వ్యవసాయం చేస్తున్న సుమారుగా 20 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం కలిగేలా ‘ఆక్వా ఇరిగేషన్‌ ' అనే యాప్‌ను ఈ సంస్థ రూపొందించింది.

"వాసర్​ ల్యాబ్స్​ అనేది ప్రస్తుతం ఒక ఇంపాక్ట్​ క్రియేట్ చేస్తుంది. అది ఎలా అంటే మా డ్యాష్​బోర్డ్స్​, యాప్స్. ప్రకృతి వైపరిత్యాలను ముందే పసిగట్టి ప్రభుత్వాన్ని అలర్ట్​ చేస్తుంది. అది వాస్తవానికి మనకు అత్యంత అవసరం. ప్రభుత్వం, మా స్టేక్​ హోల్డర్స్​ కానీ ఆఫీసులలో ఉన్న వాళ్లకు ఇది ఒక కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. దీని ద్వారా వారు ముందే నష్ట నివారణ చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఇది ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్​ సపోర్ట్​ సిస్టం. మనం ఉన్న చోట నుంచి సెకన్లలో సమాచారాన్ని యాప్స్​, డ్యాష్​బోర్డ్స్​ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు" -మాధురి రాంపల్లి, వాసర్ ల్యాబ్స్ సైంటిస్ట్

TAGGED:

AQUA FLOOD VASSAR LABS
HYDROLOGICAL METEOROLOGICAL DATA
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.