హీట్ వేవ్స్ను ముందే పసిగట్టే టెక్నాలజీ - వాసర్ లాబ్స్ నూతన ఆవిష్కరణ
క్లైమేట్ టెక్నాలజీ విభాగంలో విశేష సేవలు అందిస్తున్న వాసర్ ల్యాబ్స్ - ఏయే ప్రాంతాల్లో వేడి గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందో ముందే అంచనా - 57 రకాల విపత్తులపై రియల్ టైమ్ అలర్ట్స్
Published : April 22, 2026 at 6:20 PM IST
Accurately Predicts Weather in Advance : రోజురోజుకూ రాష్ట్రం నిప్పుల కొలిమిలా మారుతోంది. సూర్యుడు సెగలు గక్కుతూ వడగాలులు ప్రాణాలు తీస్తాయా అన్న భయం వెంటాడుతోంది. అయితే, ఈ ముప్పు నుంచి మనల్ని కాపాడేందుకు 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' రంగంలోకి దిగింది. ఏకంగా రెండు వారాల ముందే హీట్ వేవ్ ఎక్కడ రాబోతోందో పక్కాగా లెక్కగడుతోంది హైదరాబాద్కు చెందిన 'వాసర్ ల్యాబ్స్' జిల్లాలు మాత్రమే కాదు మీ గ్రామంలో కూడా ఎండ తీవ్రత ఎంత ఉంది? వడగాలులు ఎప్పుడు మొదలవుతాయి? ఈ ఏఐ టెక్నాలజీపై ప్రత్యేక కథనం.
ఉదయం పది దాటిందంటే బయటకు రావడానికి జనాలు జంకుతున్నారు. ముఖ్యంగా వడగాల్పుల భారిన పడి ఆరోగ్య సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో క్లైమేట్ టెక్నాలజీ విభాగంలో విశేష సేవలు అందిస్తున్న వాసర్ ల్యాబ్స్ వేడి గాలుల నుంచి ప్రజలను రక్షించడానికి కీలక అడుగు వేసింది. కృత్రిమ మేధ, శాటిలైట్ డేటా, మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీలతో వాతావరణాన్ని విశ్లేషిస్తూ ఏయే ప్రాంతాల్లో వేడి గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందో ముందే అంచనా వేసి చెబుతుంది.
ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా డ్యాష్బోర్డులు : వాతావరణ శాఖ, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీలతో పాటు ఉపగ్రహాల నుంచి వాసర్ ల్యాబ్స్ డేటాను సేకరిస్తోంది. కేవలం ఉష్ణోగ్రతల నమోదుకే పరిమితం కాకుండా ఏయే స్కూళ్లు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, వ్యవసాయ భూములు ఈ వడగాల్పుల బారిన పడతాయో ముందుగానే అంచనా వేస్తోంది. ఈ వాతావరణ హెచ్చరికలను అధికారులు, ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా ప్రత్యేక డ్యాష్బోర్డులు, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా అందిస్తోంది.
"వాతావరణం కోసం యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, ఈసీఎండబ్ల్యూ డేటా సెట్స్, ఐఎండీ డేటాను వినియోగిస్తాం. ప్రస్తుతానికి మనకు ఎల్నీనో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రానున్న వర్షాకాలంలో దీని ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉండనుంది. వర్షాలు తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మా టెక్నాలజీ సాయంతో అత్యధికంగా 6 నెలల ముందుగానే వాతావరణ సమచారం తెలుసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేయవచ్చు. మెట్వైజ్ అనే వెబ్సైట్ను ప్రారంభించాం. దీనిలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వాతావరణ సమాచారాన్ని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు" - నిఖిలేశ్ కుమార్, వాసర్ ల్యాబ్స్ సహ వ్యవస్థాపకులు
ముందస్తు అడ్వైజరీలు : ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు ఈ అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. వేడిగాలుల హెచ్చరికల ఆధారంగా రైతులు తమ పొలం పనులు, పంట కోతలను ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. పశువులను ఎండబారి నుంచి కాపాడుకునేందుకు ముందస్తు అడ్వైజరీలు కూడా అందుతాయి.
కచ్చితంగా అంచనా : వాసర్ ల్యాబ్స్ సంస్థ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని అస్త్రంగా మలచుకుంది. పాత వాతావరణ సమాచారాన్ని ఏఐ ద్వారా విశ్లేషిస్తూ ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. రాబోయే 7 నుంచి 14 రోజుల్లో ఎక్కడ, ఏ స్థాయిలో హీట్ వేవ్స్ రాబోతున్నాయో కచ్చితంగా అంచనా వేస్తోంది. వడగాల్పులు, పిడుగులు సహా 57 రకాల విపత్తులపై అధికారులకు, కిందిస్థాయి సిబ్బందికి రియల్ టైమ్ అలర్ట్స్ అందిస్తోంది.
"వాతావరణ సమాచారం అందించే ఐఎండీ చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి. దీనికంటే ఎక్కువ ఫీచర్లు, సులభంగా సమాచారం తెలుసుకునేలా మా టెక్నాలజీ పని చేస్తుంది. వర్షాలు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాలను ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. దీంతో ముందుగానే హెచ్చరికలు జారీ చేయవచ్చు. ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి ట్రిప్ వేసుకుంటే ఆయా చోట్ల ముందుగానే వాతావరణ పరిస్థితి తెలుసుకోవడంతో సమస్యలను సులభంగా ఎదుర్కోవచ్చు" - చందన్ ఠాకూర్, వాసర్ ల్యాబ్స్ ఉపాధ్యక్షుడు