అనాథలకు అమ్మలా, మహిళలకు అండగా - 57 ఏళ్లుగా 'వాసవ్య మహిళా మండలి' సేవలు

Vasavya Mahila Mandali Vijayawada
Vasavya Mahila Mandali Vijayawada (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 5:31 PM IST

Idi Sangathi Story on Vasavya Mahila Mandali Vijayawada : సహజంగానే మహిళలు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ఇక అనాథలు, ఒంటరి మహిళలు, వృద్ధుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అలాంటి వారికి అండగా నిలుస్తోంది వాసవ్య మహిళా మండలి. ఎంతోమంది అనాథ బాలికలు, వృద్ధులకు దశాబ్దాలుగా ఆశ్రయం కల్పిస్తోంది. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన ఉపాధి నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తూ వారిలో ఆత్మస్థైర్యం నింపుతోంది. 57ఏళ్లుగా ఎంతో మంది మహిళలకు దిక్సూచిగా మారి సాధికారత దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. మహిళలకు అవసరమైన న్యాయ, ఆర్థిక పరమైన తోడ్పాటుని అందిస్తూ మరెన్నో సంస్థలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. మహిళా అభ్యున్నతికి పాటుపడుతున్న ఆ మహిళా మండలి విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా మంది మహిళలు ఏదో ఒక సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు. అందుకు చాలానే ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు కన్న వాళ్లే వారిని భారంగా భావిస్తారు. అలాంటి వారికి మేమున్నామంటూ చేరదీస్తోంది వాసవ్య మహిళా మండలి. మహిళల అభ్యున్నతి కోసం నిర్విరామంగా కృషి చేస్తోంది. ఐదున్నర దశాబ్దాల క్రితం విజయవాడలో ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ, ఇప్పటివరకూ లక్షల మంది మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మహిళలకు ఆధునిక పద్ధతుల్లో పలు రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తూ, భవిష్యత్తుకు బాసటగా నిలుస్తోంది. ఆర్థికంగా, మానసికంగా, సామాజికంగా అన్నివిధాల నిలదొక్కుకునేలా తోడ్పాటు అందిస్తోంది. ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, విద్య, జీవనోపాధి సహా తదితర అంశాల్లో వారికి ఊతం అందిస్తోంది.

అనాథలకు అమ్మలా, ఒంటరి మహిళలకు అండగా- 57 ఏళ్లుగా 'వాసవ్య మహిళా మండలి' సేవలు (ETV)

9 జిల్లాల్లో సేవలు : 1969లో మాజీ ఎంపీ చెన్నుపాటి విద్య వాసవ్య మహిళా మండలిని స్థాపించారు. నాటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒంటరి మహిళలు, గృహిణులు, యువతులు, బాలికలకు అండగా నిలుస్తోందీ సంస్థ. అవసరం, పరిస్థితిని బట్టి అనువైన అంశాల్లో ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తోంది. బాల్య వివాహాలు అడ్డుకుని, బాలికా విద్యను ప్రోత్సహిస్తున్నారు సంస్థ సభ్యులు. అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖ, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, సత్యసాయి, కర్నూలు, కాకినాడ, గుంటూరు, ఒంగోలు జిల్లాల్లో వాసవ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మాయిలను చదివించడమే కాకుండా, కొందరిని ఎంపిక చేసి బాల పంచాయతీలను నిర్వహిస్తున్నారు. వాళ్ల ద్వారానే బాలికా విద్య, బాల్యవివాహాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ట్రాన్సిషన్‌ లెర్నింగ్‌ సెంటర్ల ద్వారా చదువు మధ్యలోనే ఆపేసిన వారికి తగిన శిక్షణనిచ్చి తిరిగి బడిబాట పట్టిస్తున్నారు. ఊరు నుంచి దూరం వెళ్లే విద్యార్థులకి సైకిల్ అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఆత్మరక్షణ విద్యల్లోనూ బాలికలకు తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు.

"మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో వాసవ్య మహిళా మండలి ద్వారా ఉపాధి నైపుణ్యాలలో శిక్షణ ఇస్తున్నాం. ఎవరైనా గ్రాంట్​లు ఇస్తే వాటి ద్వారా రుణాలు, కుట్టు మిషన్లు, బడ్డి కొట్టు పెట్టుకోడానికి సహకారం అందిస్తున్నాం. సరికొత్తగా ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగించి వ్యాపారాలను ఎలా వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలో శిక్షణ ఇస్తున్నాం. సుమారు 200 మందిని మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడంలో ముందడుగులో ఉన్నాం." - డాక్టర్ బొల్లినేని కీర్తి, వాసవ్య మహిళా మండలి అధ్యక్షురాలు

అనాథ పిల్లలను చేరదీసి ఆశ్రయం : ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలను చేరదీసి ఆశ్రయం కల్పిస్తోంది వాసవ్య మహిళా మండలి. ఉన్నతంగా చదువుకునేలా ఏర్పాటు చేస్తోంది. చదువు పూర్తి చేసుకున్న వారికి సంస్థ పరిధిలోనే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. అలాగే, కృష్ణాజిల్లా గోశాలలో 2 వేల సంవత్సరంలో వృద్ధాశ్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ 40 మంది ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. వారి ఆలనా పాలన అంతా వాసవ్య మహిళా మండలే చూస్తోంది. విజయవాడలోని కానూరులో పట్టణ బాలికల వసతి గృహాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఇలా గత 25 ఏళ్లుగా ఎంతో మంది అనాథ బాలికలను గుర్తించి వారికి అవసరమైన అన్ని రకాల వసతులు కల్పిస్తోంది వాసవ్య మండలి.

సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలో అనేకమంది మహిళలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఎన్నో నిర్వహిస్తున్నారు. గిరిజన గ్రామాల్లో మహిళలకు చదువు నేర్పించడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఆడవారికి ప్రత్యేకంగా వృత్తి, విద్యా కోర్సుల్లో తర్ఫీదు ఇస్తూ సర్టిఫికేషన్‌ కోర్సులు అందిస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో సౌర విద్యుత్ ప్రాధాన్యం పెరుగుతుండటంతో ఆ రంగంలో మహిళల్ని నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. సోలార్‌ ప్యానెల్స్‌ బిగించడం, వాటి నిర్వహణ వంటి అంశాల్లోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అవసరమైన టూల్‌ కిట్‌లు ఉచితంగా అందజేయడమే కాకుండా ఉద్యోగావకాశాలూ కల్పిస్తున్నారు. అవసరమైతే రుణాలు ఇప్పిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ 500 మందిని సోలార్‌ పీవీ టెక్నీషియన్లుగా తీర్చిదిద్దారు.

"వాసవ్య మహిళా మండలి ద్వారా సమగ్ర శిక్షణ సహకారంతో అర్బన్ రెసిడెంటల్ హస్టల్ ఫర్ గర్ల్స్ నడుస్తుంది. ఇందులో 110 మంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. వీరందరూ అనాధలు, ఒంటరి మహిళలు. ఇక్కడ నైతిక విలువలతో కూడిన విద్యను అందిస్తున్నారు" - పుష్యరాగం, వాసవ్య మహిళా మండలి బాలికల హాస్టల్ నిర్వాహకురాలు

ఏఐ, ఫైనాన్షియల్‌ మేనేజ్‌మెంటుల్లో ట్రైనింగ్‌ : ట్యాలీ, జీఎస్‌టీ, సాఫ్ట్‌వేర్, హార్డ్‌వేర్‌ ఇలా ఆధునిక అంశాలన్నింటినీ అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్న స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు ఏఐ, ఫైనాన్షియల్‌ మేనేజ్‌మెంటుల్లో ట్రైనింగ్‌ ఇస్తున్నారు. వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి మార్కెట్‌ నైపుణ్యాలతోపాటు ఆర్థిక నిర్వహణపైనా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ మోసాల బారిన పడకుండా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రతి గ్రామంలో ఇద్దరు టైలరింగ్‌ వచ్చిన మహిళలను ఎంపిక చేసి టైలరింగ్‌ మెషీన్‌ మెకానిజంపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 12వేల మంది మహిళలకు కుట్టు మిషన్ నేర్పించారు. పేద మహిళలకు పలు సంస్థల సహకారంతో ఉచితంగా కుట్టుమిషన్లు అందజేస్తున్నారు. అలాగే, బ్యూటీషియన్, ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ వంటివి నేర్పిస్తున్నారు. బ్యూటీషన్ కోర్సులో ఇప్పటి వరకు సుమారు 2వేల మంది శిక్షణ పొందారు. టాలీ, జీఎస్టీ కోర్సుల్లో 11వందల మంది ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఇలా చాలా రకాల వృత్తి నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తూ, మహిళల సాధికారత దిశగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

సాయం కోరిన వారికి అండగా : అతివలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా చేయడమే కాదు, సాయం కోరి ఆశ్రయించిన వాళ్లకి వాసవ్య అండగా నిలుస్తోంది. భార్యాభర్తల గొడవలు, తల్లిదండ్రులు చనిపోయి ఒంటరిగా మిగిలిన యువతులు, పిల్లలు పట్టించుకోని వృద్ధులు వంటివారిని చేరదీస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ద్వారా మహిళలకు న్యాయ సహాయం అందిస్తున్నారు. కుటుంబ కలహాలు, వరకట్న వేధింపులు, గృహహింస, ప్రేమ పేరుతో యువతులను మోసం చేసే అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం చూపిస్తున్నారు. రోజూ నలుగురు నుంచి 10 మంది వరకు ఇక్కడికి వచ్చి న్యాయ సాయం పొందుతున్నారు. కౌన్సిలింగ్‌లో భాగంగా పోలీసుల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. పోలీసులు సైతం కౌన్సిలింగ్ కోసం ఇక్కడకు పంపిస్తుండటం గమనార్హం. అనేక సంస్థలు, వ్యక్తులు తమకు ఆర్థిక తోడ్పాటుని అందిస్తున్నట్లు వాసవ్య మహిళా మండలి అధ్యక్షురాలు కీర్తి చెబుతున్నారు. ఆ నిధులతో మహిళలకు అవసరమైన వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాలు, శిక్షణలు అందిస్తున్నామని అంటున్నారు.

