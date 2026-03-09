ఇంద్రకీలాద్రిపై మార్చి 19వ తేదీ నుంచి వసంత నవరాత్రులు - ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసిన అధికారులు
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు -మార్చి 19 నుంచి 28 వరకు జరగనున్న కార్యక్రమం, ప్రత్యేక పుష్పార్చనలు నిర్వహించనున్నట్లు ఈవో శీనానాయక్ వెల్లడి, ఉదయం 9 గంటల నుంచి భక్తులకు దర్శనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 6:52 PM IST
Vasantha Navaratri Celebrations At Indrakeeladri: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 19 నుంచి 28వ తేదీ వరకు వసంత నవరాత్రోత్సవాలు, ప్రత్యేక పుష్పార్చనలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ ఈవో వీకే శీనానాయక్ పేర్కొన్నారు.
మార్చి 19 నుంచి ప్రారంభం: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై విశ్వావసు నామ నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్చి 19వ తేదీ ఉగాది రోజున మల్లుపూలు, మరువంతో అమ్మవారికి పుష్పార్చన జరిపిస్తామని ఆలయ ఈవో వీకే శీనానాయక్ వెల్లడించారు. ఇక 20వ తేదీన కనకాంబరాలు, గులాబీలు, 21న చామంతి, ఇతర పుష్పాలు, 22న మందార పూలు, ఎర్ర కలువలు, 23న తెల్లజిల్లేడు, మారేడు, తులసి, మరువం, ధవళం, అదే విధంగా 24న కాగడ మల్లెలు, జాజులు, మరువం, 25న ఎర్రతామరలు, ఎర్రగన్నేరు, సన్నజాజులు, 26న చామంతి, సంపెంగపూలు, 27న కనకాంబరాలు, గులాబీలతో ప్రత్యేక పుష్పార్చనలు జరుగుతాయని ఈవో తెలిపారు.
ఉదయం 9 గంటల నుంచి దర్శనం: అంతేకాకుండా 26వ తేదీన ఇంద్రకీలాద్రి క్షేత్రపాలక ఆంజనేయస్వామికి అభిషేకం, తమలపాకులతో నాగవల్లీ దళార్చన తలపెట్టామని, 27వ తేదీ ఉదయం పది గంటలకు కళావేదిక వద్ద సీతారామకల్యాణం నిర్వహిస్తామని ఈవో అన్నారు. అదే విధంగా 28వ తేదీ ఉదయం వసంత నవరాత్రుల ముగింపును పురస్కరించుకుని పూర్ణాహుతి, అనంతరం శ్రీరాముల వారి పట్టాభిషేకం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. ప్రత్యేక పుష్పార్చనలో పాల్గొనే దంపతులకు రూ.2,500 టిక్కెటు రుసుంగా నిర్ణయించామని, ఈ అర్చన ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతుందని ఈవో శీనానాయక్ స్పష్టం చేశారు.
భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష: విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న తరుణంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై భద్రత, పార్కింగ్ సమస్యల పరిష్కారానికి నగర పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖర్బాబు క్షేత్రస్థాయిలో నిశిత పరిశీలన చేశారు. తమ సిబ్బందితో కలిసి కాలినడకన మొత్తం అన్ని ప్రాంతాలను విస్తృతంగా పరిశీలించారు. ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనానాయక్, ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది కలిసి కొండపై క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు. ముఖ్యంగా ఘాట్ రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, వాహనాల పార్కింగ్ అంశాలపై సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు.
సాధ్యాసాధ్యాల పరిశీలన: ఇటీవల ఇంద్రకీలాద్రిపై నిర్వహించిన మహా కుంభాభిషేకం సమయంలో ద్విచక్ర వాహనాలు కొండపైకి భారీగా రావడంతో రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అసహనం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో సీపీ పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. కొండపై ప్రధాన ఆలయ పరిసరాలు, ఘాట్ రోడ్డులోని మలుపులు, వాహనాల రాకపోకలను సీపీ స్వయంగా పరిశీలించారు. భక్తులకు ఇబ్బందికలగకుండా ఎక్కడెక్కడ పార్కింగ్కు వీలుంటుందో సాధ్యాసాధ్యాలను మ్యాపుల ద్వారా అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
పార్కింగ్పై ప్రత్యేక దృష్టి: ఇక పర్యటన అనంతరం దేవస్థాన అధికారులతో పోలీసు యంత్రాంగం ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో ప్రస్తుత పార్కింగ్ అవసరాలు, ఎదురవుతున్న సవాళ్ల గురించి సీపీకి వివరించారు. భక్తుల రక్షణే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని, కొండపై ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని, ద్విచక్ర వాహనాల పార్కింగ్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని రాజశేఖర్ బాబు పేర్కొన్నారు.
