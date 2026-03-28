ఇంద్రకీలాద్రిపై ముగిసిన వసంత నవరాత్రులు - రేపటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు
పూర్ణాహుతితో సంపూర్ణమైన 9 రోజుల వేడుకలు - కన్నులపండువగా జరిగిన శ్రీరామ పట్టాభిషేకం - మార్చి 29 నుంచి ఏప్రిల్ 5 వరకు శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల చైత్రమాస కల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 6:46 PM IST
Indrakeeladri Brahmotsavalu : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ముగిశాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు శాస్త్రోక్తంగా జరిగిన ఈ వేడుకలు శనివారం పూర్ణాహుతితో సంపూర్ణమయ్యాయి. ఒక అద్భుత ఆధ్యాత్మిక ఘట్టం ముగియగానే, ఇంద్రకీలాద్రి మరో మహోత్సవానికి ముస్తాబవుతోంది. రేపటి నుంచి (మార్చి 29) శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల చైత్రమాస కల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
పూర్ణాహుతి, పసిడి కాంతుల పుష్పార్చన : వసంత నవరాత్రుల ఆఖరి రోజున అమ్మవారి ఆలయంలో భక్తిభావం ఉప్పొంగింది. చైత్ర శుద్ధ దశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఉదయం 9 గంటలకే ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు మొదలయ్యాయి. వేద పండితులు, అర్చక స్వాములు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అనంతరం ఉత్సవ సమాప్తి కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా జరిపించారు. నూతన పూజా మందిరంలో జగన్మాత కనకదుర్గమ్మకు విశేష పుష్పార్చన సేవలు జరిగాయి. కనకాంబరాలు, ఎర్రటి గులాబీ పూలతో అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. ఈ దృశ్యం భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది.
నేత్రపర్వంగా శ్రీరామ పట్టాభిషేకం : నవరాత్రులతో పాటే ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు ఆలయ అధికారులు శ్రీరాముల వారి పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. సీతారామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న సమేతంగా జరిగిన ఈ పట్టాభిషేకం నేత్రపర్వంగా సాగింది. వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య జరిగిన ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగిపోయింది.
రేపటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాల సందడి : వసంత నవరాత్రులు ముగియడంతో, ఇంద్రకీలాద్రిపై బ్రహ్మోత్సవాల కోలాహలం మొదలుకానుంది. మార్చి 29 నుంచి ఏప్రిల్ 5వ తేదీ వరకు ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఆదివారం ఉదయం 8 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు మంగళస్నానాలు చేయిస్తారు. అనంతరం వారిని వధూవరులుగా (పెండ్లి కుమార, కుమార్తెలుగా) అలంకరిస్తారు. అదేరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ జరుపుతారు. ఆ తరువాత ధ్వజారోహణం కార్యక్రమంతో బ్రహ్మోత్సవాలకు లాంఛనంగా అంకురార్పణ చేస్తారు. బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే రోజుల్లో ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 5 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు వివిధ వాహన సేవలు నిర్వహిస్తారు.
కల్యాణం, రథోత్సవం, తెప్పోత్సవం : ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకునే కీలక ఘట్టాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ నెల (మార్చి) 31వ తేదీ రాత్రి 7 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్ల ఎదుర్కోలు ఉత్సవం జరుపుతారు. అనంతరం అదే రోజు రాత్రి 10:30 గంటలకు లోక కల్యాణార్థం శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దివ్య కల్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది. ఏప్రిల్ 2వ తేదీన బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా వెండి రథోత్సవం (రజత రథం) నిర్వహిస్తారు. ఏప్రిల్ 3వ తేదీన కృష్ణా నదిలో స్వామివార్ల తెప్పోత్సవం జరగనుంది. కృష్ణమ్మ అలలపై సాగే ఈ ఉత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాల సందడి ముగుస్తుంది. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు క్యూలైన్లు, తాగునీరు, ప్రసాదాల పంపిణీలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
"9 రోజులు అత్యంత వైభవంగా నవరాత్రులు జరుపుకున్నాం. ఒక్కోరోజు ఒక్కో రకం పూలతో అమ్మవారికి పూజలు చేశాం. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వస్తోన్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాం. ఈ రాష్ట్రం బాగుపడాలని, ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. రేపటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీనిని విజయవంతం చేయాలి" -బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీ, పాలకమండలి ఛైర్మన్
