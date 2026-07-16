వీకెండ్ వస్తే చాలు - ఈ పక్షులతో మాట్లాడటానికి క్యూ కడుతున్న నగరవాసులు
ఎకో పార్క్ బాటపడుతున్న నగర వాసులు - వారాంతాల్లో క్యూ కడుతున్న సందర్శకులు - 1.5 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎలివేటెడ్ బోర్డువాక్
Published : July 16, 2026 at 2:19 PM IST
Various Types of Birds at Kotwalaguda Eco Park : తెలివిగా మనుషుల మాటలను అనుకరించే ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్తో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నారా? గోల్డెన్ రంగు ఈకలతో ఒక అరుదైన కోడి జాతి పక్షి(గోల్డెన్ ఫెసెంట్)కు హాయి చెప్పాలని ఉందా ఇంద్రధనస్సు రంగులతో చిలకలు (రెయిన్బో లోరికీట్) చూసి మైమరచిపోవాలని ఉందా? మరి ఇంకేందుకు ఆలస్యం. మీరు వెంటనే హిమాయత్సాగర్ చెందిన 'కొత్వాలగూడ ఎకో పార్క్'ను సందర్శిస్తే చాలు. ఇలాంటి ఎన్నో రకాల పక్షులు మిమ్మల్ని కనువిందు చేస్తాయి. అక్కడ కనిపించే పెరూ, ఆస్ట్రీలియా, అమెరికా, జపాన్, అర్జెంటీనా, చైనా తదితర దేశాల్లో కనిపించే అందమైన పక్షులు నగర వాసులను పలకరిస్తున్నాయి.
హిమాయత్సాగర్ సరస్సు సమీపంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు పక్కనే సుమారు 85 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ పార్క్ని హెచ్ఎండీఏ ఆధ్యర్యంలో తీర్చిదిద్దారు. దీనిని చూసేందుకు ఈ సంవత్సరం మార్చి నుంచి సందర్శకులను అనుమతిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ సీతాకోక చిలుక ఆకారంలో ఐదు ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షిశాల విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. శని, ఆదివారాలతో పాటు ఇతర సెలవు రోజుల్లో వేలాది మంది తరలి వస్తున్నారు.
వైవిధ్యమైన ఉద్యానాలు : ప్రశాంతతకు మారు పేరైన జననీస్ శైలి శిల్పాలు సందర్శకులను కట్టి పడేస్తున్నారు. వందలాది రంగు రంగు సీతాకోక చిలుకలతో బటర్ఫ్లై పార్కు, ప్రకృతిని సరికొత్త కోణంలో స్పర్శించేలా రాక్ గార్డెన్, సెన్సరీ పార్కు ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ఉద్యానంలో వేలాది అందమైన మొక్కలు నాటడం వల్ల స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంది.
ఎలివేటెడ్ బోర్డు వాక్ : పార్కులో 1.5 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎలివేటెడ్ బోర్డువాక్ను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. 30 అడుగుల ఎత్తులో దట్టమైన చెట్ల మధ్య గుండా ఈ చెక్క వంతెనను నిర్మించారు. దీనిపై నడుస్తుంటే అడవి మధ్యలో విహరిస్తున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే పక్కనే ఉన్న హిమాయత్సాగర్ అందాలు కనువిందు చేస్తాయి.
సందర్శన వేళలు ఇలా : పార్కు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు తెరిచే ఉంటుంది. ఎండ తగలకుండా ఉండాలంటే సాయంత్రం 3 గంటల తర్వాత సరైన సమయం. ఇక ప్రవేశరుసుం పెద్దలకు రూ.100, పిల్లలకు రూ.50, పక్షిశాలలోకి ప్రవేశ రుసుం రూ.150, పక్షుల కిలకిలలు.. మధుర జ్ఞాపకాలకు వీకెండ్స్ల్లో రూ.200 ఉంటుంది.
సహజ సిద్ధమైన ప్లే ఏరియా : పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా కలపతో సహజ సిద్ధంగా ఆట వస్తువులు, మృదువైన గడ్డితో రూపొందిన క్రీడా మైదానం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. దీనిలోనే సీతాకోకచిలుకల గార్డెన్ను ఏర్పాటు చేశారు.
జీవ వైవిధ్యం : పార్కులో జీవ వైవిధ్యం ఉట్టిపడుతోంది. దీనిలో మొత్తం 188 రకాల మొక్కల జాతులు దర్శనమిస్తాయి. 50 రకాల హెడ్జె, 35 రకాల పొదలు, నేల కోతను నివారించే 15 రకాల తీగలు, భూమిపై పెరిగే మొక్కలు, 12 రకాల అలంకరణ పూల మొక్కలు, 40 రకాల ఆకర్షణీయమైన ఆకృతులతో మొక్కలతో పార్కు కొత్త అందాలను సంతరించుకుంది. తక్కువ నీటితో పెరిగే రాక్ గార్డెన్ ఫోరాను ఏర్పాటు చేశారు.
ఇవీ ప్రత్యేకతలు
- అందమైన ప్రకృతి రమణీయమైన ల్యాండ్ స్కేపింగ్
- వివిధ రకాల ఆటలు, సాహసాలతో అడ్వెంచర్ జోన్
- దేశంలోనే అతి పెద్దదైన ఏవియరీ
- లగ్జరీ రిసార్టుతో పాటు మినీ కన్వెన్షన్ సెంటర్
- సముద్ర జీవులతో అక్వేరియం
- 2.5 కిలోమీటర్ల దూరంతో కూడిన ఏలివేటెడ్ వాక్ ప్రాంతం
- అవుటర్ రింగ్రోడ్డుకు అటు, ఇటు రాకపోకలు సాగించేందుకు సస్పెన్షన్ వంతెన
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