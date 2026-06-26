ETV Bharat / state

తొలిరోజు సమస్యల నడుమ సర్​ సర్వే ప్రారంభం - పలుచోట్ల పనిచేయని మొబైల్​ యాప్​లు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పని చేయని అంగన్‌వాడీ టీచర్ల మొబైల్‌ యాప్‌ - హైదరాబాద్‌లో పలు నియోజకవర్గాల్లో కానరాని బీఎల్‌వోలు - పలు ప్రాంతాల్లో అందించని ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు

Issues in Sir Process in Telangana
Issues in Sir Process in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 8:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Issues in Sir Process in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి రోజు ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్​) ప్రారంభమైంది. ఎన్నికల అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలపై దృష్టి పెట్టకపోవడంతో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల పంపిణీ సక్రమంగా జరగలేదు. రాష్ట్రంలో 35,985 పోలింగ్​ బూత్​లున్నాయి. అంగన్​వాడీ టీచర్లు, ఆశా కార్యకర్తలు, రెవెన్యూతో పాటు ఇతర శాఖల్లోని సిబ్బంది బీఎల్​వోలుగా ఉన్నారు. అంగన్​వాడీ టీచర్లకు ప్రభుత్వం ఇటీవల కొత్త ఫోన్లను అందించింది. పాత ఫోన్​లోని సిమ్​లను ఈ ఫోన్​లో వేసుకున్నారు. ఇందులో అంగన్​వాడీ కేంద్రాలకు సంబంధించిన వివరాల నమోదుకు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. సర్​ యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నా ఈ ఫోన్లలో లింక్​ ఓపెన్​ కావడం లేదు. ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలిచ్చిన తర్వాత అందులో ఉన్న క్యూఆర్​ కోడ్​ను ఈ ఎస్​ఐఆర్​ యాప్​ ద్వారానే అప్​లోడ్​ చేయాలి. ఆ ఫోన్లు పని చేయకపోవడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంగన్​వాడీ టీచర్లు బీఎల్​వోలుగా ఉన్న పోలింగ్​ కేంద్రాల్లో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల పంపిణీ దాదాపుగా ఆగిపోయింది.

  • 28న దేశవ్యాప్తంగా పోలియో టీకా కార్యక్రమం ఉంది. దీని బాధ్యతలను అంగన్​వాడీ టీచర్లు, ఆశా కార్యకర్తలకు అప్పగించారు. నాలుగైదు రోజుల పాటు పూర్తి స్థాయిలో ఈ బాధ్యతలపై దృష్టి పెట్టాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు ఉండడంతో చాలా చోట్ల మొదటి రోజు ఆశా కార్యకర్తలు పత్రాలను పంపిణీ చేయలేదు.
  • మొహర్రం ఉండడంతో పాతబస్తీలో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను అందించలేదు. రెండు, మూడు రోజుల పాటు పత్రాలు ఇవ్వొద్దని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక నేతలు బీఎల్​వోలపై ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ఆ ప్రాంతాల్లో పత్రాల పంపిణీని నిలిపివేశారు.
  • మరోవైపు హైదరాబాద్​లోని నాలుగు నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల ముద్రణ పూర్తి కాకపోవడంతో ఓటర్లకు పంపిణీ చేయలేదు. ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగులో పత్రాలను ముద్రించాలని నిర్ణయించింది.
  • హైదరాబాద్​లో ఇంగ్లిషులో ముద్రించాలని రాజకీయ పార్టీల నుంచి విజ్ఞప్తులొచ్చాయి. ఎన్నికల సంఘం ఆలస్యంగా స్పందించింది. ఇంగ్లిష్​లో పత్రాల ముద్రణకు అనుమతిలిచ్చింది. దీంతో గ్రేటర్​ పరిధిలోని పలుచోట్ల ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. బహదూర్​పురా, చాంద్రాయణగుట్ట, ముషీరాబాద్​, యాకుత్​పుర, జూబ్లీహిల్స్​ వంటి నియోజకవర్గాల్లో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు సమయానికి రాలేదు. గ్రేటర్​ పరిధిలోని చాలా పోలింగ్​ బూత్​ల పరిధిలో మొదటి రోజు పత్రాల పంపిణీ జరగలేదు. పలుచోట్ల బీఎల్​వోల జాడనే కనిపించలేదు.

అయోమయానికి గురైన బీఎల్​వోలు : ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల పంపిణీ, ఓటర్లకు వాటిని వివరించడంలో పలు ప్రాంతాల్లో బీఎల్​వోలు అయోమయానికి గురయ్యారు. వారికి క్షేత్రస్థాయిలో శిక్షణ ఇచ్చినప్పటికీ సాంకేతికంగా ఆన్​లైన్​లో కానీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన లింక్​ కానీ తెరిచి ఓటర్ల జాబితా వివరాలు తెలుసుకోవడంలో తికమకపడ్డారు. ఓటర్లు పత్రాన్ని ఎలా నింపాలని అడిగితే కొన్నిచోట ఏం చెప్పాల్లో అర్థం కాక తలలు పట్టుకున్నారు. పలుచోట్ల మ్యాపింగ్​ జరిగిన ఓటర్లకే ప్రాధాన్యమిచ్చారు. ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను వారికే పంపిణీ చేశారు. ఇది పూర్తైన తర్వాత అన్​మ్యాపింగ్​ పత్రాలను అందిస్తామని పేర్కొనడంతో అక్కడి ఓటర్లు మౌనంగా ఉండిపోయారు. మొదటిరోజు పలు పోలింగ్​ కేంద్రాల్లో 20-50 వరకు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను ఓటర్లకు అందించారు.

సర్‌ ప్రక్రియపై అవగాహన కల్పించాలి : సర్​ ప్రక్రియలో భాగంగా జిల్లాల్లోనూ ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాల పంపిణీ జరుగుతోంది. చనిపోయిన వారు, రెండు చోట్ల ఓటు ఉన్నవారిని గుర్తించి ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రతి ఇంటిని తప్పనిసరిగా సందర్శించి అర్హులైన ప్రతి ఓటరుకి ఫారాలు అందజేయాలని అధికారులు సూచించారు. ఓటర్ల సందేహాలను నివృత్తి చేస్తూ సర్​ ప్రక్రియపై పూర్తి అవగాహన కల్పించాలని బీఎల్​వోలను ఆదేశించారు.

టోల్​ ఫ్రీ నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు : సర్​ ప్రక్రియ కోసం 119 ఈఆర్​వోలు, 882 ఏఈఆర్​వోలు, 3,596 సూపర్​వైజర్లు, 35,985 బూత్​ లెవెల్​ ఆఫీసర్లను ఎన్నికల కమిషన్​ నియమించగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు 49018 మంది బూత్​ లెవల్​ ఏజెంట్లను నియమించాయి. ఒకవేళ బీఎల్​వో ఇంటికి రాకపోతే 1950 టోల్​ ఫ్రీ నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని ఈసీ సూచించింది.

తెలంగాణలో ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం - బీఎల్‌వోలు ఇంటికి రాకుంటే కాల్‌ చేయాలని ఈసీ సూచన

రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచే ఎస్​ఐఆర్​ - జులై 24 వరకు ఇంటింటి సర్వే

TAGGED:

SIR STARTS IN TELANGANA
ISSUES IN THE SURVEY PROCESS
SIR BEGINS IN TELANGANA
VOTER REVISION PROCESS BEGINS
SIR PROCESS BEGINS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.