తొలిరోజు సమస్యల నడుమ సర్ సర్వే ప్రారంభం - పలుచోట్ల పనిచేయని మొబైల్ యాప్లు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పని చేయని అంగన్వాడీ టీచర్ల మొబైల్ యాప్ - హైదరాబాద్లో పలు నియోజకవర్గాల్లో కానరాని బీఎల్వోలు - పలు ప్రాంతాల్లో అందించని ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు
Published : June 26, 2026 at 8:09 AM IST
Issues in Sir Process in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి రోజు ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రారంభమైంది. ఎన్నికల అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలపై దృష్టి పెట్టకపోవడంతో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ సక్రమంగా జరగలేదు. రాష్ట్రంలో 35,985 పోలింగ్ బూత్లున్నాయి. అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా కార్యకర్తలు, రెవెన్యూతో పాటు ఇతర శాఖల్లోని సిబ్బంది బీఎల్వోలుగా ఉన్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్లకు ప్రభుత్వం ఇటీవల కొత్త ఫోన్లను అందించింది. పాత ఫోన్లోని సిమ్లను ఈ ఫోన్లో వేసుకున్నారు. ఇందులో అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సంబంధించిన వివరాల నమోదుకు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. సర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా ఈ ఫోన్లలో లింక్ ఓపెన్ కావడం లేదు. ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలిచ్చిన తర్వాత అందులో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను ఈ ఎస్ఐఆర్ యాప్ ద్వారానే అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ ఫోన్లు పని చేయకపోవడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ టీచర్లు బీఎల్వోలుగా ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ దాదాపుగా ఆగిపోయింది.
- 28న దేశవ్యాప్తంగా పోలియో టీకా కార్యక్రమం ఉంది. దీని బాధ్యతలను అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా కార్యకర్తలకు అప్పగించారు. నాలుగైదు రోజుల పాటు పూర్తి స్థాయిలో ఈ బాధ్యతలపై దృష్టి పెట్టాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు ఉండడంతో చాలా చోట్ల మొదటి రోజు ఆశా కార్యకర్తలు పత్రాలను పంపిణీ చేయలేదు.
- మొహర్రం ఉండడంతో పాతబస్తీలో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను అందించలేదు. రెండు, మూడు రోజుల పాటు పత్రాలు ఇవ్వొద్దని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక నేతలు బీఎల్వోలపై ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ఆ ప్రాంతాల్లో పత్రాల పంపిణీని నిలిపివేశారు.
- మరోవైపు హైదరాబాద్లోని నాలుగు నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల ముద్రణ పూర్తి కాకపోవడంతో ఓటర్లకు పంపిణీ చేయలేదు. ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగులో పత్రాలను ముద్రించాలని నిర్ణయించింది.
- హైదరాబాద్లో ఇంగ్లిషులో ముద్రించాలని రాజకీయ పార్టీల నుంచి విజ్ఞప్తులొచ్చాయి. ఎన్నికల సంఘం ఆలస్యంగా స్పందించింది. ఇంగ్లిష్లో పత్రాల ముద్రణకు అనుమతిలిచ్చింది. దీంతో గ్రేటర్ పరిధిలోని పలుచోట్ల ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. బహదూర్పురా, చాంద్రాయణగుట్ట, ముషీరాబాద్, యాకుత్పుర, జూబ్లీహిల్స్ వంటి నియోజకవర్గాల్లో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు సమయానికి రాలేదు. గ్రేటర్ పరిధిలోని చాలా పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో మొదటి రోజు పత్రాల పంపిణీ జరగలేదు. పలుచోట్ల బీఎల్వోల జాడనే కనిపించలేదు.
అయోమయానికి గురైన బీఎల్వోలు : ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ, ఓటర్లకు వాటిని వివరించడంలో పలు ప్రాంతాల్లో బీఎల్వోలు అయోమయానికి గురయ్యారు. వారికి క్షేత్రస్థాయిలో శిక్షణ ఇచ్చినప్పటికీ సాంకేతికంగా ఆన్లైన్లో కానీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన లింక్ కానీ తెరిచి ఓటర్ల జాబితా వివరాలు తెలుసుకోవడంలో తికమకపడ్డారు. ఓటర్లు పత్రాన్ని ఎలా నింపాలని అడిగితే కొన్నిచోట ఏం చెప్పాల్లో అర్థం కాక తలలు పట్టుకున్నారు. పలుచోట్ల మ్యాపింగ్ జరిగిన ఓటర్లకే ప్రాధాన్యమిచ్చారు. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను వారికే పంపిణీ చేశారు. ఇది పూర్తైన తర్వాత అన్మ్యాపింగ్ పత్రాలను అందిస్తామని పేర్కొనడంతో అక్కడి ఓటర్లు మౌనంగా ఉండిపోయారు. మొదటిరోజు పలు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 20-50 వరకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను ఓటర్లకు అందించారు.
సర్ ప్రక్రియపై అవగాహన కల్పించాలి : సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా జిల్లాల్లోనూ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ జరుగుతోంది. చనిపోయిన వారు, రెండు చోట్ల ఓటు ఉన్నవారిని గుర్తించి ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రతి ఇంటిని తప్పనిసరిగా సందర్శించి అర్హులైన ప్రతి ఓటరుకి ఫారాలు అందజేయాలని అధికారులు సూచించారు. ఓటర్ల సందేహాలను నివృత్తి చేస్తూ సర్ ప్రక్రియపై పూర్తి అవగాహన కల్పించాలని బీఎల్వోలను ఆదేశించారు.
టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు : సర్ ప్రక్రియ కోసం 119 ఈఆర్వోలు, 882 ఏఈఆర్వోలు, 3,596 సూపర్వైజర్లు, 35,985 బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లను ఎన్నికల కమిషన్ నియమించగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు 49018 మంది బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లను నియమించాయి. ఒకవేళ బీఎల్వో ఇంటికి రాకపోతే 1950 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని ఈసీ సూచించింది.
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