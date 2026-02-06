భాగ్యనగరానికి మంచి రోజులు! - పొల్యూషన్ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్
ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, ఇతర వాహనాల కొనుగోళ్లకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు - రోడ్ట్యాక్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులపై మినహాయింపులు - కొత్త ఈవీ కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి చూపుతున్న ప్రజలు
Electric Vehicles In Hyderabad : భాగ్యనగరాన్ని కాలుష్య రహితంగా మార్చడానికి ఆర్టీసీ, ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పలు కార్యక్రమాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, ఇతర వాహనాల కొనుగోళ్లకు ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తున్నాయి. అలాగే రాయితీలు కూడా ఇస్తుండటంతో కొనుగోళ్లు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. రోడ్ట్యాక్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులపై మినహాయింపులు ఇస్తున్న కారణంగా ప్రజలు ఎక్కువగా కొత్త ఈవీ కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అందువల్ల టన్నుల కొద్దీ కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతున్నాయి. పర్యావరణహిత చర్యలు ఇలాగే కొనసాగితే త్వరలోనే నగరం గ్రీన్సిటీగా, అత్యంత నివాసయోగ్యంగా మారనుంది.
నగరంలోకి మరో 150 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు : డీజిల్తో నడిచే వాటితో పోలిస్తే ఒక ఎలక్ట్రిక్ బస్సు రోజులో ఒక టన్ను కర్బన ఉద్గారాలను నియంత్రిస్తుంది. పుష్పక్ బస్సులతో కలిపి మొత్తం 385 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నగరంలో ఉన్నాయి. మరికొద్ది రోజుల్లో మరో 150 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు రానున్న క్రమంలో ఉద్గారాల స్థాయి భారీగా తగ్గనుంది. రెండేళ్లలో మరో 2,500 రోడ్డెక్కించనున్నట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో నగరంలో మొత్తం అవే దర్శనమివ్వనున్నాయి. వీటితో పాటు ప్రైవేటు వాహనాలు సైతం రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ఈవీలపై జీవితకాల పన్ను మినహాయింపుతో 2 లక్షలకు పైగా ద్విచక్ర వాహనాలు, 30 వేల కార్లు రోడ్డెక్కాయి. డీజిల్, పెట్రోల్ కారుతో పోల్చితే ఎలక్ట్రిక్ కారు రోజులో 38 నుంచి 40 కేజీల కర్బన ఉద్గారాలను నియంత్రిస్తుంది.
2.5 లక్షల విద్యుత్ వాహనాల నమోదు : కొంతకాలంగా ఈ రెండు కేటగిరీల వాహన అమ్మకాలు ఊపందుకున్నట్టు ఆటోమొబైల్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల దూకుడు పెరిగేందుకు దోహదమయ్యాయి. ఇంధన ధరలు భారంగా మారుతున్న దృష్ట్యా సామాన్య, మధ్య తరగతి వర్గాలు క్రమంగా పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల నుంచి ఈవీలకు మారుతున్నారు. 6 వేలకు పైగా ఆటోలు, 5 వేలకు పైగా తేలిక పాటి వస్తు రవాణా వాహనాలు వివిధ విభాగాల్లో మొత్తం కలిపి 2.5 లక్షల విద్యుత్ వాహనాలు నమోదయ్యాయి. అందుకు అనుగుణంగా 650 ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు నగరంలో ఏర్పాటయ్యాయి.
వాయు కాలుష్యం నివారణే లక్ష్యంగా : నగరంలో వాయు నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) తరచూ 100 నుంచి 200 మధ్య నమోదవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈవీలు శబ్ద, వాయు కాలుష్య ఉద్గారాలను తగ్గిస్తాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల నుంచి ఈవీలకు మారడం వల్ల ఇంధన ఆధారిత కాలుష్యం గణనీయంగా తగ్గి జాతీయ వాయుశుద్ధి కార్యక్రమం లక్ష్యాలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు :
- ఐటీ, ఫార్మా కంపెనీలు, విద్యా సంస్థలు కొనుగోలు చేసే వాహనాల్లో 25 నుంచి 30 శాతం ఈవీలే ఉండాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈవీల కొనుగోలుపై 20 శాతం రాయితీ కల్పించాలనే అంశం తెరపైకి వచ్చింది.
- ప్రభుత్వ విభాగాల్లో కొనుగోలు చేసే వాహనాల్లో 25 నుంచి 50 శాతం ఈవీలు తప్పనిసరి చేయాలని ప్రతిపాదన ఉంది.
- ప్రజా రవాణాను మెరుగుపరిచేందుకు పట్టణాభివృద్ధి విభాగం అధికారులు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు.
తక్కువ మోతాదులో కాలుష్యం నమోదు : ఈవీ వాహనాల కారణంగా శబ్ద, వాయు కాలుష్యాలు తక్కువగా ఉండటంతో ప్రభుత్వం ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంది. రోడ్ పన్ను, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 100 శాతం మినహాయిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో ఈవీ వాహనాల పట్ల ఆదరణ మరింత పెరిగింది. వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఈవీ పాలసీని రూపొందించి, ఈ సరికొత్త విధానం అమల్లోకి తెచ్చినట్లు రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గతంలో వెల్లడించారు.
