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జీడిమామిడికి కొత్త ఊపు - బాపట్లలో ఐదు కొత్త రకాల అభివృద్ధి దిశగా పరిశోధనలు

రైతులకు అండగా పరిశోధన కేంద్రం కృషి - 70 ఏళ్లలో పది కొత్త రకాల అభివృద్ధి - మరో ఐదు రకాలపై దృష్టి

Research Underway In Bapatla To Develop Five New Varieties Of Cashew
Research Underway In Bapatla To Develop Five New Varieties Of Cashew (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 11:39 AM IST

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Research To Develop Five New Varieties Of Cashew : జీడిమామిడి సాగును ప్రోత్సహించి రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో బాపట్ల జిల్లాలోని జీడిమామిడి పరిశోధన కేంద్రం కీలకంగా పనిచేస్తోంది. సాగును నమ్ముకున్న రైతులకు మెరుగైన దిగుబడి, నాణ్యమైన గింజలు, తెగుళ్లను తట్టుకునే కొత్త రకాల మొక్కలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి శాస్త్రవేత్తలు నిరంతరం పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు. గత 70 ఏళ్లలో పది కొత్త రకాల జీడిమామిడి వెరైటీలను అభివృద్ధి చేసిన ఈ కేంద్రం, రాబోయే ఎనిమిదేళ్లలో మరో ఐదు కొత్త రకాల అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతోంది.

1955లో ప్రారంభమైన పరిశోధన కేంద్రం : బాపట్లలో జీడిమామిడి పరిశోధన కేంద్రం 1955లో స్థాపించబడింది. తూర్పు తీర ప్రాంతంలో జీడిమామిడి సాగును విస్తరించడం, రైతులకు శాస్త్రీయ సాగు పద్ధతులను పరిచయం చేయడం ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుంచి సాగు పరిస్థితులు, వాతావరణ మార్పులు, మార్కెట్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొత్త రకాల అభివృద్ధిపై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.

70 ఏళ్లలో పది కొత్త రకాల అభివృద్ధి : పరిశోధన కేంద్రం ఇప్పటివరకు మొత్తం పది కొత్త రకాల జీడిమామిడి వెరైటీలను అభివృద్ధి చేసింది. 1982లో ఆరు రకాల జీడిమామిడిని విడుదల చేయగా, వాటిలో రెండు హైబ్రీడ్ రకాలు, నాలుగు సెలక్షన్ రకాలు ఉన్నాయి. అనంతరం 1992లో మరో రెండు హైబ్రీడ్ రకాలను రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. 2017లో బీపీపీ–10, బీపీపీ–11 పేర్లతో మరో రెండు కొత్త రకాల విడుదలతో పరిశోధనలకు కొత్త ఊపు వచ్చింది.

కొత్త ఐదు రకాలపై దృష్టి : ప్రస్తుతం పరిశోధన దశలో ఉన్న ఐదు హైబ్రీడ్ రకాల అభివృద్ధిపై శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. హెచ్–218, హెచ్–491, హెచ్–464, హెచ్–472, హెచ్–474 పేర్లతో ఉన్న ఈ రకాలు వివిధ పరీక్షల దశలో ఉన్నాయి. వీటిలో రెండు రకాలను పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధం చేసి వచ్చే రెండేళ్లలో రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. మిగిలిన రకాలపై కూడా దశలవారీగా పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.

నిధుల కొరత, నీటి సమస్యల మధ్య పరిశోధనలు : పరిశోధన కేంద్రం నిధుల కొరత, సాగునీటి సమస్యలు వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధనలను ఆపలేదు. అందుబాటులో ఉన్న వనరులతోనే కొత్త రకాల అభివృద్ధి, పంట నాణ్యత మెరుగుదల, దిగుబడి పెంపు లక్ష్యంగా పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ కృషి వల్లే ఇటీవల సంవత్సరాల్లో ఆశాజనక ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

పందిరి జీడిమామిడి సాగుపై ప్రత్యేక అధ్యయనం : సాధారణ సాగుతో పాటు పందిరి విధానంలో జీడిమామిడి సాగు అవకాశాలపై కూడా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. బాపట్లతో పాటు పార్వతీపురం ప్రాంతాల్లో పందిరి సాగుకు సంబంధించిన ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తూ, మొక్కల పెరుగుదల, దిగుబడి, వ్యాధి నిరోధకత వంటి అంశాలను శాస్త్రవేత్తలు లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఈ విధానం రైతులకు మరింత లాభదాయకంగా ఉంటుందా అనే అంశంపై విశ్లేషణ కొనసాగుతోంది.

రాష్ట్రానికి ఏకైక జీడిమామిడి పరిశోధన కేంద్రం : బాపట్లలోని ఈ కేంద్రం రాష్ట్రంలో జీడిమామిడి పంటకు సంబంధించిన ఏకైక ప్రత్యేక పరిశోధన కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పుగోదావరి సహా అనేక జిల్లాల రైతులకు సాగు పద్ధతులు, మొక్కల ఎంపిక, తెగుళ్ల నివారణ, ఎరువుల వినియోగం వంటి అంశాల్లో ఇక్కడి నుంచే సాంకేతిక సూచనలు అందుతున్నాయి. దీంతో ఈ కేంద్రం జీడిమామిడి సాగుకు ప్రధాన మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోంది.

27 ఏళ్ల విరామం తర్వాత వేగం : పరిశోధన కేంద్రం ప్రారంభమైన తర్వాత దాదాపు 27 ఏళ్లపాటు కొత్త రకాల అభివృద్ధిలో పెద్దగా పురోగతి కనిపించలేదు. 1982లో తొలి రకాల విడుదల జరిగినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పదేళ్లకు కేవలం రెండు హైబ్రీడ్ రకాలే రైతులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే 2017 నుంచి శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలపై మరింత దృష్టి పెట్టడంతో కొత్త వెరైటీల అభివృద్ధి వేగం పుంజుకుంది.

దోమను తట్టుకునే మెరుగైన గింజలతో కొత్త రకాలు : ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చేస్తున్న కొత్త జీడిమామిడి రకాలు ముఖ్యంగా దోమల దాడిని తట్టుకునే సామర్థ్యంతో పాటు, పెద్ద పరిమాణం, అధిక నాణ్యత కలిగిన గింజలను అందించేలా రూపొందిస్తున్నట్లు బాపట్ల పరిశోధన కేంద్రం సీనియర్ శాస్త్రవేత్త ఉమామహేష్ తెలిపారు. ఈ కొత్త రకాల ద్వారా దిగుబడి పెరగడంతో పాటు రైతులకు మెరుగైన ఆదాయం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు.

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జీడిమామిడికి కొత్త ఊపు
RESEARCH TO DEVELOP CASHEWS AP

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