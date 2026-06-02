రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - తెలంగాణ, రాయలసీమల మీదుగా తమిళనాడు వరకు విస్తరించిన ద్రోణి
వాతావరణం మార్పులపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ - తెలంగాణ, రాయలసీమల మీదుగా తమిళనాడు వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందన్న రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్
Published : June 2, 2026 at 10:18 PM IST
Varied Weather Conditions In AP: రాష్ట్రంలో ఓవైపు ఎండలు, మరోవైపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలతో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఏపీలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల తీవ్ర ఎండల ప్రభావంతో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడినట్లు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. విదర్భ, తెలంగాణ, రాయలసీమల మీదుగా తమిళనాడు వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని తెలిపారు.
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం: దీని ప్రభావంతో రేపు గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, కర్నూలు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఆకస్మికంగా ఉరుములతో వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంబాలు, హోర్డింగ్స్ కింద నిలబడొద్దని సూచించారు. పొలాల్లో పని చేసే రైతులు, పశుకాపరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని హెచ్చరించారు.
రేపటి ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు - జిల్లాల వారీగా: మరోవైపు రేపు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 42 నుంచి 44 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 40-42 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రేపు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 7 మండలాలు, విజయనగరంలో 6, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 11 మండలాల్లో తీవ్రవడగాల్పులు, 28 మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.