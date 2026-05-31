రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - ఇవాళ పల్నాడు జిల్లాలో అత్యధికంగా 44.3 డిగ్రీలు

వాతావరణం మార్పులపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ - రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలకు అవకాశం - మరికొన్ని జిల్లాల్లో 42 నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలకు అవకాశం

Varied Weather Conditions Continue In AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 10:14 PM IST

Varied Weather Conditions Continue In AP: రాష్ట్రంలో ఓవైపు ఎండలు, మరోవైపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలతో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. రేపు అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇతర జిల్లాలోనూ ఆకస్మిక వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో రేపు 42నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇవాళ అత్యధికంగా నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో 43.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత, పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేటలో 44.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

రేపు పలు జిల్లాలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం: రేపు పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో 42 నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలకు అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతకు అవకాశాలున్నాయి. ఇక మార్కాపురం, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతకు అవకాశాలుండగా, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 42 నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకు అవకాశాలున్నాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. అంతేకాకుండా పార్వతీపురం, అల్లూరి, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతకు అవకాశముండగా, నంద్యాల, కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో 40 నుంచి 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలకు అవకాశాలున్నాయి.

