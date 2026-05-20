ఓవైపు భానుడు భగభగలు - మరోవైపు మైమరపించే మంచు తెరలు - వంజంగి అందాలు చూసేద్దామా!
వేసవిలోనూ ప్రకృతి రమణీయమైన దృశ్యాలతో కనువిందు చేస్తోన్న వంజంగి మేఘాలకొండ - ఉదయం దట్టమైన మంచు తెరలు, మధ్యాహ్నం కాస్త ఎండ, సాయంత్రం చలిగాలులు -మూడు కాలాల కలయికతో ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరికొత్త అనుభూతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 5:00 PM IST
Vanjangi Hills Beauty in Summer Season : అల్లూరి జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి మేఘాలకొండ వేసవిలోనూ అందమైన ప్రకృతి రమణీయమైన దృశ్యాలతో కనువిందు చేస్తోంది. ఓవైపు రాష్ట్రంలో భానుడు భగభగలాడుతుంటే అక్కడ మాత్రం మంచు తెరలు మైమరపిస్తున్నాయి. భానుడి తాపానికి జనం హడలిపోతుంటే ఆ ప్రాంతం మాత్రం చల్లటి బంధీగా మారి పర్యాటకులను మంత్రముగ్దుల్ని చేస్తోంది. ఉదయం లేవగానే దట్టమైన మంచు తెరలు, మధ్యాహ్నం కాస్త ఎండ, సాయంత్రం కాగానే చలిగాలులు ఇలా నిత్యం మూడు కాలాల అద్భుత కలయికతో ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచుతోంది.
వేసవిలోనూ దట్టమైన పొగమంచు : ప్రస్తుతం ఈ వేసవిలో ఎక్కడ చూసినా ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఇంట్లో నుంటి బయటకు వచ్చేందుకు ప్రజలు భయపడుతున్నారు. అటువంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ చల్లదనం కోసం పరితపిస్తుండటం సహజం. ఇందుకోసం చాలామంది చల్లగా ఉండే ప్రదేశాలకు విహారాలకు వెళ్తుంటారు. ప్రస్తుతం అలాంటి వాతావరణమే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కనిపిస్తోంది. వేసవిలోనూ అక్కడ మంచు అందాలు అందరినీ కట్టి పడేస్తున్నాయి.
జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన వంజంగి కొండల్లో వేసవిలో కూడా పొగమంచు దట్టంగా వ్యాపించి ఒక ప్రత్యేక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది. ప్రకృతి ప్రేమికులను మరింతగా ఆకర్షిస్తోంది. ఈ ప్రాంతం ఒకే రోజు మూడు కాలాలను రుచి చూపిస్తుంది. మధ్యాహ్నం వేళలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనప్పటికీ సాయంత్రం వేళలు మాత్రం వర్షపు జల్లులతో ఏజెన్సీ వాతావరణం మొత్తం చల్లబడుతుంది. తెల్లవారుజాము నుంచి పొగ మంచు దట్టంగా కమ్మి మరో లోకంలా కనిపిస్తూ చూపరులకు కైలాసాన్ని తలపిస్తుంది.
మేఘాల కొండపై ఫోకస్ : మరోవైపు అల్లూరి జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా పేరొందిన వంజంగి మేఘాల కొండపై సౌకర్యాలు మెరుగు పరిచేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. కొండపై నుంచి మంచు అందాలను వీక్షించేందుకు ఏటా సీజన్లో వేలాదిగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ఇలా నవంబర్ నెల నుంచి జనవరి నెలాఖరు వరకు రద్దీ అధికంగా ఉంటోంది. కొండ పరిసరాల్లో ఎటువంటి వసతులు లేకపోవడంతో పర్యాటకులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.
వంజంగి కమ్యూనిటీ ఆధారిత పర్యావరణ పర్యాటకం (సీబీఈటీ), వన సంరక్షణ సమితులు (వీఎస్ఎస్) ఆధ్వర్యంలో రూ.35 లక్షలతో మేఘాలకొండ పరిసరాల్లో వసతుల కల్పన పనులు జరుగుతున్నాయి. తాగునీటి వసతి, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, ప్రవేశ ద్వారంతోపాటు ప్రమాదాల నివారణకు సైన్ బోర్డులు, కూర్చునేందుకు సిమెంటు బల్లలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
సీజన్లో పెద్దఎత్తున పర్యటకులు : వంజంగి మేఘాల కొండపై ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సీజన్లో తెల్లవారు జామున కురిసే దట్టమైన మంచుకి గిరి శిఖరాలు పాల సముద్రాన్ని తలపిస్తున్నాయి. పొగమంచు కురిసేటప్పుడు గిరి శిఖరాలను తాకుతూ అలుముకున్న దట్టమైన పొగమంచు అందాలను వీక్షించడానికి పర్యటకులు ఏటా పెద్దఎత్తున వస్తుంటారు. సెలవు రోజుల్లో పర్యటకుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వాహనాలపై వచ్చి మేఘాల కొండ నుంచి మరో ప్రపంచాన్ని తిలకిస్తుంటారు.
మంచుపై తెలియాడే సూర్యోదయం - సంతోషంలో మునిగి తేలుతున్న పర్యటకులు
జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభూతి - మేఘాల కొండపై అద్భుతమైన సూర్యోదయం