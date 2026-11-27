మేయర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వంగవీటి రాధా - శానిటేషన్, హెల్త్ సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి
Vangaveeti Radha Take Charge as Mayor : విజయవాడ మేయర్గా అధికారికంగా వంగవీటి రాధా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ముందుగా శానిటేషన్, హెల్త్ సమస్యలు పరిష్కారం కోసం డ్రైవ్ చేపట్టేలా ఫైల్పై తొలిసంతకం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:24 PM IST
విజయవాడ నగర ప్రజాప్రతినిధులు, కార్పొరేటర్ల సమక్షంలో మేయర్గా బాధ్యతలు చేపట్టానని మేయర్ వంగవీటి రాధాకృష్ణ అన్నారు. ప్రజలు మా మీద నమ్మకంతో ఇచ్చిన తీర్పు నాకు అనుగుణంగా ప్రజలందరి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టేలా పని చేస్తానని పేర్కొన్నారు. అధికారికంగా విజయవాడ కార్పొరేషన్ మేయర్గా వంగవీటి రాధాకృష్ణ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పూజలు చేసిన అనంతరం తన ఛాంబర్లో అడుగు పెట్టారు.
ముందుగా శానిటేషన్, హెల్త్ సమస్యలు పరిష్కారం కోసం డ్రైవ్ చేపట్టేలా తొలి ఫైల్పై సంతకం చేశారు. విజయవాడ నగర సమస్యల మీద అందరం దృష్టి పెడతామని, అందరి సమన్వయంతో ముందుకు వెళతామని వెల్లడించారు. శనివారం అధికారులతో సమీక్ష తర్వాత పారిశుద్ధ్యం, ఆరోగ్యంపై 30 రోజుల డ్రైవ్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు రాధా తెలిపారు.
విజయవాడ నగర ప్రజల ఆశీస్సులతో వంగవీటి రాధాను మేయర్గా ఎన్నుకున్నారని కొత్త కౌన్సిల్కు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరమూ సహకరిస్తామని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ వెల్లడించారు. అమరావతి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందబోతుందో విజయవాడ నగరం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందనీ కేశినేని శివనాథ్ అభిప్రాయపడ్డారు. విజయవాడ మేయర్గా వంగవీటి రాధాకృష్ణను చూడాలనేది నగర ప్రజల బలమైన కోరికగా ఉండేదని ఇప్పుడు అది నెరవేరిందని ఎంపీ అన్నారు.
అమరావతికి ముఖద్వారం విజయవాడ అని. ఇది అత్యంత పురాతన నగరమని తెలిపారు. మేయర్ రాధాకృష్ణకు విజయవాడ కూటమి శ్రేణుల సహకారం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. కొత్త కౌన్సిల్ ముందు ఎన్నో సవాళ్లున్నాయని చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో నిధులు తీసుకొస్తామని అత్యధికంగా కేంద్ర నిధులు వచ్చేలా కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. పీపీపీ మోడల్లో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టి కార్పొరేషన్ స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కేశినేని శివనాథ్ అన్నారు.
అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో చేసి చూపిస్తాం : కూటమి నాయకులు, కార్పొరేటర్ల సహకారంతో విజయవాడ నగరంలో అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో చేసి చూపిస్తామని విజయవాడ నగర ఉప మేయర్ చెన్నుపాటి కాంతిశ్రీ స్పష్టం చేశారు. నగర పాలక సంస్థ కార్యాలయంలో తన ఛాంబర్ను ప్రారంభించిన ఆమె అనంతరం ఉప మేయర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. తన భర్త చెన్నుపాటి గాంధీ ఎన్టీఆర్ అభిమానిగా, సామాన్య కార్యకర్తలా పార్టీలో చేరి 40 ఏళ్లుగా పార్టీకి సేవలందిస్తున్నారని ఆ సేవకు గుర్తింపుగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తనకు డిప్యూటీ మేయర్ అవకాశం కల్పించారని కాంతిశ్రీ అన్నారు. తనకు ఇచ్చిన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించి విజయవాడ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని కాంతిశ్రీ అభిప్రాయపడ్డారు.
కేబినెట్ భేటీ - కీలక అజెండా అంశాలపై చర్చ
తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు - స్వగ్రామాల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు షాక్