విద్యార్థులు చదువుకే పరిమితం కాకూడదు - మంచి సంస్కారం అలవర్చుకోవాలి: హోంమంత్రి అనిత
విజయనగరంలో ఘనంగా 'షైనింగ్ స్టార్స్' అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత - ప్రతిభావంతులైన 223 మంది విద్యార్థులకు సత్కారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 6:30 PM IST
Vizianagaram Shining Stars Awards : "రాష్ట్రంలో విద్యాభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం విశేష కృషి చేస్తోంది. మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆధ్వర్యంలో విద్యా వ్యవస్థలో ఎన్నో సానుకూల మార్పులు వస్తున్నాయి" అని రాష్ట్ర హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పష్టం చేశారు. విజయనగరంలో 'షైనింగ్ స్టార్స్' అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి అనిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులను ఆమె ఘనంగా సత్కరించి అభినందించారు.
రూ.20 వేల నగదు బహుమతి : కూటమి ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం అనేక చర్యలు చేపడుతోంది. ప్రతిభావంతులను ప్రోత్సహించాలనే సత్సంకల్పంతో అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గత రెండేళ్లుగా 'షైనింగ్ స్టార్స్' పేరుతో అవార్డులను ప్రదానం చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో పదో తరగతిలో ఉత్తమ మార్కులు సాధించిన 184 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేశారు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన మరో 39 మంది విద్యార్థులను గుర్తించారు. వీరందరికీ మంత్రి అనిత చేతుల మీదుగా అవార్డులను అందజేశారు. ప్రతి విద్యార్థికి ఒక మెడల్, మెరిట్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. వీటితో పాటు ప్రోత్సాహకంగా రూ.20 వేల నగదును బహుకరించారు.
లక్ష్యం నిర్దేశించుకోవాలి : ఈ సందర్భంగా మంత్రి వంగలపూడి అనిత విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. విజయనగరం అంటేనే విజ్ఞాన నగరమని ఆమె కీర్తించారు. ఈ గడ్డ ఎన్నో అద్భుత చరిత్రలను సృష్టించిందని గుర్తుచేశారు. విద్యార్థులు ఇక్కడి నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ భవిష్యత్తుపై ఒక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవాలని సూచించారు. సమయాన్ని ఏమాత్రం వృథా చేయకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. విలువలతో కూడిన విద్యను అభ్యసించడం ఎంతో అవసరమని చెప్పారు. విద్యార్థులు కేవలం చదువుకే పరిమితం కాకూడదన్నారు. చదువుతో పాటు మంచి సంస్కారం కూడా అలవర్చుకోవాలని హితవు పలికారు.
తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని గుర్తించాలి : తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని పిల్లలు ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదని మంత్రి కోరారు. ఎన్నో త్యాగాలు చేసి వారు తమ పిల్లలను చదివిస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. వారి కష్టాన్ని వృధా చేయకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత విద్యార్థులదే అన్నారు. కష్టపడి చదివి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. అప్పుడే తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు మంచి పేరు వస్తుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ నిర్ణయాలను ఆమె కొనియాడారు. విద్యారంగంలో ఆయన ఎన్నో మార్పులు తీసుకువస్తున్నారని చెప్పారు. విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సకల వసతులు కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి బాటలు : ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి పైనా మంత్రి అనిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్రలో భారీగా పరిశ్రమలు రాబోతున్నాయని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఈ ప్రాంత సమగ్రాభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేస్తాయన్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు, లోకం మాధవి హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు మార్క్ఫెడ్ ఛైర్మన్ బంగారు రాజు, డీసీఎంఎస్ ఛైర్మన్ గొంప కృష్ణ, తూర్పు కాపు అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్పొరేషన్ ఛైర్పర్సన్ పాలవలస యశస్వి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
"విజయనగరం అంటేనే ఒక విజ్ఞాన నగరం. ఈ గడ్డ ఎన్నో చరిత్రలు సృష్టించిన గడ్డ. నేటి విద్యార్థులు ఇక్కడి నుంచి ఎంతో స్ఫూర్తి పొందాలి. రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ విద్యారంగంలో ఎన్నో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకువస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం. ఉత్తరాంధ్రలో పెద్ద సంఖ్యలో పరిశ్రమలు కూడా రాబోతున్నాయి. విద్యార్థులు తమ సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి." -వంగలపూడి అనిత, హోం మంత్రి
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