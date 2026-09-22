పోలీసు విధుల్లో క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, మానవత్వం అత్యంత ముఖ్యం: మంత్రి అనిత
మంగళగిరి ఆరో బెటాలియన్ గ్రౌండ్లో కానిస్టేబుల్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్లో హోంమంత్రి పాల్గొన్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 2025-26 బ్యాచ్కు చెందిన కానిస్టేబుళ్ల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 3:50 PM IST
Home Minister On Constable Passing Out : పోలీసు విధుల్లో క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, మానవత్వం అత్యంత ముఖ్యమని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేసేటప్పుడు తమ తల్లిదండ్రుల త్యాగాలను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలని ఆమె నూతనంగా విధుల్లో చేరిన కానిస్టేబుళ్లకు సూచించారు. పోలీసు యూనిఫాం ప్రజలలో భయాన్ని కాకుండా, నమ్మకాన్ని, భద్రతా భావాన్ని కలిగించేలా ఉండాలని ఆమె నొక్కి చెప్పారు. అదే విధంగా ట్రైనింగ్లో ఉన్న కానిస్టేబుళ్ల స్టైపెండ్ను రూ. 4,500 నుంచి 12,500కు పెంచినట్లు తెలిపారు.
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన అనిత: మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ 6వ బెటాలియన్లో కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించారు. 2025–26 బ్యాచ్కు చెందిన 149 మంది స్టైపెండరీ క్యాడెట్ ట్రైనీ పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ చేశారు. 6వ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ బీటీసీ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న కానిస్టేబుళ్ల నుంచి హోంమంత్రి అనిత గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ట్రైనింగ్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన వారికి ఆమె అవార్డులను అందజేశారు.
ట్రైనీ కానిస్టేబుళ్ల స్టైఫండ్ పెంపు: పోలీసు యూనిఫాం ప్రజలకు భరోసా కల్పించాలని హోంమంత్రి అనిత సూచించారు. పోలీసు విధుల్లో క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, మానవత్వం కీలకమన్నారు. తల్లిదండ్రుల త్యాగాలను గుర్తుంచుకుని విధులు నిర్వర్తించాలని తెలిపారు. 6 వేల మంది కానిస్టేబుళ్ల నియామక ప్రక్రియలో ఎన్నో అడ్డంకులను అధిగమించామన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవతో కానిస్టేబుల్ నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేశామని మంత్రి తెలిపారు. ట్రైనింగ్లో ఉన్న కానిస్టేబుళ్ల స్టైపెండ్ను 4,500 నుంచి 12,500కు పెంచామన్నారు.
"ఈ బ్యాచ్ కూడా తమ శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని, పాసింగ్-అవుట్ పరేడ్లో పాల్గొంది. ముఖ్యంగా పురుషులతో పాటు దాదాపు 1,000 మంది మహిళలు కూడా ఈ శిక్షణను పూర్తి చేశారు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగం దక్కడం, వారి తల్లిదండ్రులు చేసిన త్యాగాలు వారిందరిలోనూ భావోద్వేగాలను రేకెత్తించాయి. ముఖ్యమంత్రికి, డీజీపీకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. పోలీసు శిక్షణ ఇవ్వడం సాధారణ విషయం కాదు. కొత్తగా చేరిన వారిని శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధం చేయడానికి తొమ్మిది నెలల పాటు కఠినమైన శిక్షణ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం ఎంతో చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోంది, ఈ ప్రయత్నంలో ప్రజల మద్దతును మేము కోరుతున్నాం" - వంగలపూడి అనిత, హోంమంత్రి
పోలీసు స్టేషన్లో కానిస్టేబుళ్లే వెన్నెముక: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21 శిక్షణ కేంద్రాల్లో 5,800 మంది కానిస్టేబుళ్లకు శిక్షణ పూర్తి అయ్యిందని తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ట్రైనింగ్ సెంటర్లలో 2,330 ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుళ్ల శిక్షణ పూర్తి అయ్యిందన్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారిలో సుమారు 1,000 మంది మహిళా కానిస్టేబుళ్లు ఉన్నారన్నారు. పోలీసు వ్యవస్థకు కానిస్టేబుళ్లే వెన్నెముక అని హోంమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. విపత్తులు, బందోబస్తు, అత్యవసర సమయాల్లో సమర్థంగా విధులు నిర్వర్తించాలని సూచించారు.
డిపార్ట్మెంట్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలని సూచన: మారుతున్న నేరాల తీరుకు అనుగుణంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలన్నారు. సాంకేతిక నైపుణ్యాలున్న కానిస్టేబుళ్లకు సైబర్ నేరాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చామని తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చే బాధితుల సమస్యలను ఓపికగా వినాలన్నారు. పోలీసులంటే భయం కాదు, ప్రజల్లో భరోసా కల్పించాలన్నారు. రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా, రాగద్వేషాలకు అతీతంగా, నీతి, నిజాయితీతో, కర్తవ్య స్ఫూర్తితో విధులు నిర్వర్తించాలని సూచించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో 2047 విజన్కు కానిస్టేబుళ్లు భాగస్వాములు కావాలన్నారు. పదవీ విరమణ వరకు క్రమశిక్షణతో, ప్రశాంతంగా సేవలందించి డిపార్ట్మెంట్కు మంచి పేరు తేవాలని హోంమంత్రి అనిత సూచించారు.
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