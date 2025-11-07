వందేమాతరం గేయానికి 150 ఏళ్లు - రాష్ట్రంలో ఘనంగా వేడుకలు
ఏపీవ్యాప్తంగా వందేమాతరం గేయాలాపన - దేశభక్తి, ఐక్యత, త్యాగానికి ప్రతీకగా నిలిచిందన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 8:43 PM IST
Vande Mataram 150th Anniversary Celebrations in AP: వందేమాతరం గేయం రచించి 150 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రధాని పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పలుచోట్ల వందేమాతరం గేయం ఆలపించారు. భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమానికి నినాదంగా మారిన వందేమాతరం కేవలం పాట మాత్రమే కాకుండా దేశభక్తి, ఐక్యత, త్యాగం, ధైర్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
బంకిమ్ చంద్ర చట్టర్జీ రాసిన ఈ గేయం స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల నుంచి పాఠశాల విద్యార్థుల వరకు, తరతరాలను దేశ ప్రేమతో ప్రేరేపించిందని ఉద్ఘాటించారు. అదే విధంగా వందేమాతరం మన దేశాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపించే నిత్య చైతన్య గేయమని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతంపేట ఏపీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ బాయ్స్ స్కూల్లో భారతదేశం మ్యాపు, వందేమాతరం@150 రూపంలో 500 మంది విద్యార్థుల ప్రదర్శన చేసిన అందరికీ అభినందనలు తెలిపారు.
ఏపీలో వందేమాతరం 150 వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు : విజయవాడ కేబీఎన్ కళాశాలలో రెండు వేల మంది విద్యార్ధులతో సామూహిక గేయాలపన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యే సుజనాచౌదరి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరు డాక్టరు జి.లక్ష్మీశ, రాష్ట్ర సాంస్కృతిక, సృజనాత్మక కమిషన్ అధ్యక్షురాలు పొడపాటి తేజస్విని, ఏపీ నాటక అకాడమీ ఛైర్మన్ గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ, సాంస్కృతికశాఖ రాష్ట్ర సంచాలకులు ఆర్.మల్లికార్జున రావుతోపాటు కళాశాల నిర్వాహకులు గేయాలాపనలో పాల్గొన్నారు.
ఏపీ ప్రజలకు మంత్రి సత్యకుమార్యాదవ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వందేమాతరం స్ఫూర్తితో స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో పాల్గొని త్యాగాలు చేసిన మహనీయులకు నివాళులు అర్పించారు. నేడు 145 కోట్ల మంది దేశ ప్రజలు స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకోడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరి త్యాగం స్మరణీయమని అన్నారు. బంకించంద్ర ఛటర్జీ 150 ఏళ్లు క్రితం ఈ గేయాన్ని రచించినప్పటికీ విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తొలిసారిగా ఈ గేయం ఆలపించిన తర్వాత అనేక భాషల్లోకి అనువాదమై ప్రాచుర్యం పొందిందని మంత్రి గుర్తు చేశారు. సామాన్యుల నుంచి ఉదారవాదులు, విద్వాంసులు, విప్లవకారులు వరకు లక్షల మందిలో స్వాతంత్ర ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ఐక్యతను చాటిందని- ఏక నినాదంతో ముందుకు సాగేలా చేసిందని పేర్కొన్నారు.
నేటి తరం దేశభక్తిని స్వాతంత్య్ర సాంస్కృతిక వైభవాన్ని గుర్తు చేసుకుని అందరూ నడవాలని ఆకాంక్షించారు. ఆ లక్ష్యాన్ని గుర్తు చేసుకుని వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు కులాలు, మతాలకు అతీతంగా మనదేశానికి స్వాతంత్య్రం తీసుకురావడంలో వందేమాతరం పెద్ద పాత్ర వహించిందని కేంద్ర మాజీ మంత్రి సుజనా చౌదరి అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఏడాది పాటు 150 ఏళ్ల వందేమాతరం సంబరాలు చేసేలా పలు కార్యక్రమాలు సూచించారని అన్నారు.
భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ, ఎమ్మెల్యేలు సుజనాచౌదరి, డాక్టరు పార్ధసారధి తదితరులు పాల్గొన్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా స్వరాజ్య కాంక్ష , స్పూర్తి రగిలించిన గేయం వందేమాతరమని నేతలు కొనియాడారు. తెల్లదొరలను తరిమి కొట్టేలా వందేమాతరం ఓ మంత్రంలా పని చేసిందని దేశ ప్రజలందరిలోను ఐక్యత ను పెంపొందించిందన్నారు. బంకించంద్ర ఛటర్జీ తీసుకున్న భూమిక ను నేటి తరాలకు చాటి చెప్పాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం 150 వసంతాల వందేమాతరం ఉత్సవాలు జరిపిస్తోందని అన్నారు. దేశంలో కుల, మత విభజన భీజాలను కొందరు పెంచుతున్నారని- కాంగ్రెస్, వామపక్ష పార్టీలు కుట్రలను తిప్పి కొట్టాలని పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ అన్నారు. వందేమాతరం స్పూర్తి ని మనమంతా తెలుసుకుని, వందేమాతరం పూర్తి గీతాన్ని ఆలపించాలని కోరారు.
కర్నూలు కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద ఎన్సీసీ విద్యార్థులు వందేమాతరం పాడి అలరించారు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వందేమాతరం గేయాన్ని రచించాల్సి వచ్చిందో ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేస్తూ 500 మంది ఎన్సీసీ విద్యార్థులు ఆలాపన చేశారు. కర్నూలులోని మాంటీస్సోరి పాఠశాల ఉపాధ్యాయలు నగరంలోని జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం ముందు ఉన్న గాంధీ విగ్రహం వద్ద వందేమాతరం ఆలపించారు. అనంతరం భారత్ మాతకు జై అంటూ నినదించారు. ప్రకాశం జిల్లా దోర్నాల మండలం పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అక్కడ వందేమాతరం గేయాన్ని ఆలపించారు.
అనంతరం అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి నిల్చుని వందేమాతరం పాడారు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానాంలోనూ సమాచార, ప్రచార శాఖ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాల విద్యార్థులతో వందేమాతరం గేయం ఆలాపన కార్యక్రమం నిర్వహించింది. స్థానిక రాజీవ్ గాంధీ బాలికల పాఠశాలలో ప్రాంగణంలో విద్యార్థులంతా ముక్తకంఠంతో వందేమాతరం పాడారు.
కురుపాం మండల కేంద్రంలో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం వందేమాతరం 150 వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిధిగా ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి పాల్గొని, ముందుగా వందేమాతరం" గేయ రచయిత బంకించంద్ర ఛటర్జీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో వందేమాతర గీతం ఉద్యమకారులకు మనోబలాన్ని ఇచ్చిందని ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి తెలిపారు. వందేమాతరం గేయం విశిష్టతను విద్యార్థులకు వివరించారు. కార్యక్రమంలో స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ డా.ధర్మచంద్రా రెడ్డి, ఏఎంసీ ఛైర్మన్ కళావతి, ఎంపీడీఓ జె.ఉమామహేశ్వరి, ఎంఈవో సత్యనారాయణ, కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
విశాఖలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం: విశాఖ నగర పరిధి మధురవాడ ప్రాంతంలోని చంద్రంపాలెం హైస్కూల్లో సుమారు 3 వేల మంది విద్యార్థులు వందేమాతర గీతం ఆలపించారు. దేశవ్యాప్తంగా వందేమాతర గీతం ఒకే సమయంలో ఆలవించాలని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు విద్యార్థులు వందేమాతర గీతాన్ని లయబద్ధంగా ఆలపించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉమ్మడి సుజాత ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆమెతో పాటు ఆ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు, ఎన్సిసి క్యాడెట్లు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని వందేమాతరం గీతం ఆలపించారు. వందేమాతర గీతాన్ని ఆలపించడం అంటే మనల్ని మనం గౌరవించుకోవడమేనని ఉమ్మడి సుజాత తెలిపారు.
వందేమాతరం గేయానికి 150 ఏళ్లు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు